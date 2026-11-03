జిల్లాలకు విస్తరించనున్న ఇందిరమ్మ టవర్లు - 5 నగరాల్లో నిర్మాణానికి కసరత్తులు!
Expansion of Indiramma Towers - ఇప్పటికే క్యూర్ పరిధిలోని 25 నియోజకవర్గాల్లో ఇందిరమ్మ టవర్లను నిర్మించారు. ప్రస్తుతం వాటిని ఇతర జిల్లాలకు కూడా విస్తరించాలని హౌసింగ్ బోర్డు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
Published : November 3, 2026 at 10:28 AM IST
పలు నగరాల్లో ఇందిరమ్మ టవర్ల నిర్మాణానికి రాష్ట్రప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో నిర్మాణాలు ప్రారంభం కాగా, మరో ఐదు నగరాల్లో త్వరలో చేపట్టేందుకు హౌసింగ్ బోర్డు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఎల్ఐజీ ప్లాట్ల కోసం స్థలాలు సిద్ధం చేసిన ప్రభుత్వం, ఐదంస్తుల భవనాలకు ప్రణాళికలు చేసింది. హైదరాబాద్తో పోలిస్తే తక్కువ ధరకు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. క్యూర్ పరిధిలోని ఎల్బీనగర్, ముషీరాబాద్, గోషామహల్, చాంద్రాయణగుట్ట నియోజకవర్గాలో లబ్ధిదారుల ఎంపిక కోసం ఇవాళ హౌసింగ్ బోర్డు లాటరీ తీయనుంది.
మరో 5 నగరాల్లో నిర్మాణం
అల్పాదాయ వర్గాల సొంతింటి కల సాకారం కోసం ఉద్దేశించిన ఇందిరమ్మ టవర్ల పథకాన్ని రాష్ట్రంలో మరిన్ని నగరాలకు విస్తరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్లో ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టిన ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్లను త్వరలో మరో 5 నగరాల్లో నిర్మించనుంది. మహబూబ్నగర్, నిజామాబాద్, నల్గొండ, వరంగల్, హనుమకొండలోని 6 నియోజకవర్గాల్లోని అల్పాదాయ వర్గాల కోసం ఇందిరమ్మ టవర్ల నిర్మాణానికి హౌసింగ్ బోర్డు కసరత్తు చేస్తోంది.
ఐదంతస్తులే నిర్మించేలా డిజైన్
మొదటి విడతలో ఒక్కో నియోజకవర్గానికి 480 ఫ్లాట్లు నిర్మించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. హైదరాబాద్లో పది అంతస్తుల టవర్లు నిర్మిస్తుండగా, జిల్లా కేంద్రాల్లో ఐదంతస్తులే నిర్మించేలా డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఆ టవర్లో ఒక్కో అంతస్తుకు 12 ఫ్లాట్ల చొప్పున 528 చదరపు అడుగు బిల్డప్ ఏరియా, 400 కార్పెట్ ఏరియాతో సింగిల్ బెడ్ రూమ్లు నిర్మిస్తారు. ఆ 5 నగరాల్లో ఇప్పటికే స్థలాలు గుర్తించి సిద్ధం చేసిన హౌసింగ్ బోర్డు, హైదరాబాద్ తరహాలోనే విధి విధానాలు, అర్హతలను ఖరారు చేయాలని భావిస్తోంది.
రూ.5 లక్షల సబ్సిడీ
ఎంపికైన లబ్ధిదారులకు స్థలం ఉచితంగా కేటాయించడం సహా నిర్మాణానికయ్యే ఖర్చులో రూ.5 లక్షలు సబ్సిడీగా ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. మిగతా నిర్మాణ ఖర్చును లబ్ధిదారులు నాలుగు విడతల్లో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. వార్షికాదాయం రూ.6 లక్షల వరకు ఉండి నగరంలో స్థలం లేనివారికి ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్లకు పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. దరఖాస్తుతో పాటు రూ.పది వేలు చెల్లించిన తర్వాత అర్హులకు లాటరీ ద్వారా ఫ్లాట్ కేటాయిస్తారు. అర్హతలు, డిజైన్లు, విధి విధానాలపై త్వరలో కేబినెట్లో చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.
25 నియోజకవర్గాల్లో ఇందిరమ్మ టవర్లు
హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్లో తొలి విడతలో 25 నియోజకవర్గాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా ఇందిరమ్మ టవర్లు నిర్మిస్తున్నారు. పలు నియోజకవర్గాల్లో లబ్ధిదారుల ఎంపికతో పాటు టవర్ల నిర్మాణానికి టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేయగా, కొన్నిచోట్ల నిర్మాణాలు మొదలుపెట్టారు. ఎల్బీనగర్, ముషీరాబాద్, గోషామహల్, చాంద్రాయణగుట్టలో లబ్ధిదారుల ఎంపిక కోసం ఇవాళ లాటరీ తీయనున్నారు. ఉప్పల్, జూబ్లీహిల్స్, చార్మినార్, యాకుత్పురా, సికింద్రాబాద్లో స్థలాల కోసం ప్రభుత్వం అన్వేషిస్తోంది.
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గుడ్న్యూస్ - నవంబర్ 3న మరో విడత ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్ల కేటాయింపు లాటరీ