రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు - తెలంగాణ రోడ్డు భద్రతా నిధి నుంచి ఒక్కో జిల్లాకు రూ.కోటి
1 crore to each district for road Development : ప్రభుత్వం రోడ్డు ప్రభుత్వాలను నివారించేందుకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రతి జిల్లాకు రూ. కోటి మంజూరు చేయనుంది.
Published : November 25, 2026 at 2:30 PM IST
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించడానికి అలాగే రహదారి భద్రతను బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 'తెలంగాణ రోడ్డు భద్రతా నిధి' నుంచి ప్రతి జిల్లాకు రూ.కోటి చొప్పున నిధులను కేటాయించనుంది. ఈ నిధులను సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్ల నేతృత్వంలోని జిల్లా రోడ్డు భద్రతా కమిటీల ద్వారా వినియోగిస్తారు. రాష్ట్రంలో 2025వ సంవత్సరంలో మొత్తం 27,341 రోడ్డు ప్రమాదాలు నమోదు కాగా, ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ నాటికే 26,037 ప్రమాదాలు జరిగాయి. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ట్రాఫిక్ పోలీసులకు అవసరమైన పరికరాల కొనుగోలు, ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగే ప్రాంతాలను అంటే బ్లాక్ స్పాట్స్ గుర్తించి వాటిని సరిదిద్ది, ఇతర రహదారి భద్రతా కార్యక్రమాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
75 శాతం వినియోగంతో తదుపరి నిధులు
ప్రతి జిల్లా రోడ్డు భద్రతా కమిటీ నెలకొకసారి సమావేశం కావాలి. తీసుకున్న నిర్ణయాలు, త్రైమాసిక పురోగతి నివేదికలు అలాగే నిధుల వినియోగ ధృవీకరణ పత్రాలను కేంద్ర రోడ్డు రవాణా అలాగే రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ పోర్టల్లో ఎప్పటికప్పుడు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. గతంలో విడుదల చేసిన నిధుల్లో కనీసం 75 శాతం ఖర్చు చేసి ఉండాలి. నిధులను జిల్లా రోడ్డు భద్రతా కమిటీకి కేటాయించిన ప్రత్యేక నాన్-లాప్సబుల్ బ్యాంకు ఖాతాలోనే జమ చేస్తారు. ఈ ఖాతాలు అలాగే వ్యయాలపై అంతర్గత ఆడిట్తో పాటు, కంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ (కాగ్) ద్వారా ఆడిట్ నిర్వహిస్తారు. మొత్తం 29 జిల్లాలకు ఈ నిధులు అందనున్నాయి.
ప్రతి జిల్లాకు రూ. కోటి
మొత్తం రూ. 29 కోట్ల నిధులను కేటాయించారు. అంటే ప్రతి జిల్లాకు రూ. కోటి చొప్పున కింద పేర్కొన్న 29 జిల్లాలకు నిధులు విడుదల చేస్తారు. ఆ జిల్లాలు ఇవే, ఆదిలాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, హనుమకొండ, జగిత్యాల, జనగాం, భూపాలపల్లి, జోగులాంబ గద్వాల, కామారెడ్డి, కరీంనగర్, కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మహబూబాబాద్, మహబూబ్నగర్, మంచిర్యాల, మేడ్చల్, ములుగు, నాగర్కర్నూల్, నల్గొండ, నారాయణపేట, నిర్మల్, నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి, సిరిసిల్ల, రంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, సూర్యాపేట, వికారాబాద్, వనపర్తి, వరంగల్ అలాగే యాదాద్రి. అదనంగా రోడ్డు భద్రత బడ్జెట్ నుంచి పైలట్ ప్రాతిపదికన ఇప్పటికే కొన్ని జిల్లాలకు నిధులు కేటాయించారు. సంగారెడ్డికి రూ. కోటి, మెదక్కు రూ. 69 లక్షలు, ఖమ్మంకు రూ. 1.65 కోట్లు అలాగే హైదరాబాద్కు రూ. 4.7 కోట్లు కేటాయించారు.
నిధుల వినియోగంలో ప్రాధాన్యతలు
- మొదటి ప్రాధాన్యత: రోడ్డు భద్రత నిధులను ఎలా ఉపయోగించాలో రవాణా శాఖ మార్గదర్శకాలను రూపొందించింది. ట్రాఫిక్ పోలీసులకు అవసరమైన పరికరాలను సమకూర్చడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఇందులో భాగంగా జిల్లా పోలీసు విభాగాలకు బ్రీత్ అనలైజర్లు, స్పీడ్ గన్లు, బాడీ-వోర్న్ కెమెరాలను కొనుగోలు చేయాలి.
- రెండో ప్రాధాన్యత: బ్లాక్స్పాట్ల వద్ద ఉన్న ఇంజినీరింగ్ లోపాలను సరిదిద్దాలి. ఇందులో రోడ్ల మరమ్మతులు చేపట్టడం, జంక్షన్లను అభివృద్ధి చేయడం, ప్రమాదాలను నివారించేందుకు అవసరమైన ఇంజినీరింగ్ మార్పులు చేయడం వంటివి ఉంటాయి. ఇటువంటి పనులన్నీ జిల్లా రోడ్డు భద్రతా కమిటీ సమీక్షించి, ఆమోదించిన తర్వాతే చేపట్టాలి.
- ప్రచార కార్యక్రమాలు నిషేధం: రోడ్డు భద్రత నిధులను ప్రకటనలు, ప్రచారం, మీడియా క్యాంపెయిన్లు లేదా ఈవెంట్ నిర్వహణ వంటి పనులకు ఖర్చు చేయకూడదని రవాణా శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఈ నిధులను వినియోగించాలంటే జిల్లా రోడ్డు భద్రతా కమిటీ ఆమోదం తప్పనిసరి.
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