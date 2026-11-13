ఆటో కార్మికులకు ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ - వారికోసం ప్రత్యేకంగా ఇందిరమ్మ ఇళ్లు
Indiramma Towers For Auto Workers : హైదరాబాద్లో ఇప్పటికే ఇందిరమ్మ టవర్లను నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పుడు నగరంలోని ఆటో కార్మికులకు కూడా ఇందిరమ్మ టవర్లు నిర్మించాలని నిర్ణయించింది.
Published : November 13, 2026 at 6:26 PM IST
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తమ ప్రాధాన్యత అంశంగా ఇప్పటికే ప్రకటన చేసింది. ఇందులో భాగంగా అర్హులందరికీ ఇళ్లు మంజూరు చేస్తామని చెబుతోంది. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మించారు. ఇతర జిల్లాలతోపాటు హైదరాబాద్లోనూ అల్పాదాయ వర్గాల వారికి అందించేందుకు వీలుగా ప్రభుత్వం ఇళ్లను నిర్మిస్తోంది. క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ టవర్లుగా నిర్మాణం చేపడుతోంది. లాటరీ పద్ధతిలో లబ్దిదారులను ఎంపిక చేస్తోంది. ఇప్పటికే కొందరికి ఇళ్ల కేటాయింపులను పూర్తిచేసింది.
ఆటో కార్మికులకు శుభవార్త
తాజా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే అనేక వర్గాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇళ్ల నిర్మాణం చేపడుతున్న రేవంత్రెడ్డి సర్కార్, హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్ పరిధిలో ఆటో కార్మికులకు ప్రత్యేకంగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్లు నిర్మించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. నగర పరిధిలో నాలుగు చోట్ల నిర్మాణాలు చేపట్టాలని భావిస్తోంది.
రూ.220 కోట్ల రూపాయలతో
క్యూర్ పరిధిలో నాలుగు ప్రాంతాల్లో రూ.220 కోట్లతో ఆటోనగర్ కాలనీలు నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. బండ్లగూడ, గంధంగూడ, పేట్బషీర్ బాద్, జల్పల్లి లక్ష్మీగూడలో హౌసింగ్ బోర్డ్ ఆధ్వర్యంలో ఆటోనగర్ కాలనీలను నిర్మాణం చేయనున్నారు. ఒక్కో ప్రాంతంలో 500 చొప్పున 2 వేల ఎల్ఐజీ (అల్పాదాయ వర్గాలు) ఫ్లాట్లను నిర్మిస్తారు.
ఇప్పటికే క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఎల్ఐజీ పేరుతో టవర్లను ప్రభుత్వం నిర్మిస్తోంది. ఆ పథకం విధివిధానాలు, అర్హతలు, కేటాయింపు విధానం ఆటోనగర్ కాలనీలకు వర్తిస్తుందని జీవోలో ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు జిల్లాలోనూ ఇందిరమ్మ టవర్లను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం ఇటీవల నిర్ణయం తీసుకుంది. లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రారంభించింది.
ఈ ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ టవర్లు
నిజామాబాద్, నల్గొండ, మహబూబ్నగర్, వరంగల్, హనుమకొండలో నిర్మించాలనే నిర్ణయం తీసుకుంది. హౌసింగ్ బోర్డు, అల్పాదాయ కుటుంబాల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. డిసెంబర్ 5 వరకు మీ సేవ ద్వారా రూ.10 వేల డిపాజిట్ చెల్లించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని హౌసింగ్ బోర్డు ప్రకటించింది. హౌసింగ్ బోర్డు భూముల్లో రూ.204 కోట్లతో 2,400 ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్లను ప్రభుత్వం నిర్మించనుంది.
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మరో 5 జిల్లాల్లో ఇందిరమ్మ టవర్ల నిర్మాణం - లబ్ధిదారుల నుంచి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం