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10 ఏళ్ల స్థానికత - రూ.10 వేల డిపాజిట్ : 'క్యూర్'లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు అప్లై చేసేందుకు అర్హతలివే

మొత్తం 7 వేల 680 ఎల్​ఐజీ ఫ్లాట్లు నిర్మాణం - రిజర్వేషన్ల అమలు ఇలా! - పదేళ్ల పాటు ఫ్లాటును అమ్మకానికి, అద్దెకు నిషేదం - ఆగస్టు 10 దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ

INDIRAMMA ILLU AT CURE REGION
INDIRAMMA ILLU AT CURE REGION (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 8:40 AM IST

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Indiramma Housing Scheme : హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం అల్పాదాయ వర్గాల నుంచి నేటి నుంచి ఆగస్టు 10 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు. మీ సేవ కేంద్రాలు, మీ సేవ వెబ్‌సైట్, వాట్సాప్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని హౌసింగ్ బోర్డు తెలిపింది. రూ.100 దరఖాస్తు ఫీజుతో పాటు రూ.10 వేల డిపాజిట్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఫ్లాట్ రాకపోతే రూ.10 వేలు తిరిగి ఇస్తామని, వస్తే లబ్ధిదారుల వాటాలో తగ్గిస్తామని సర్కారు వెల్లడించింది.

గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ పరిధిలో పేదల సొంతింటి కలను తీర్చేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. పైలట్ ప్రాజెక్టుగా జీహెచ్​ఎంసీ, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిధిలోని 16 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో 7 వేల 680 ఎల్​ఐజీ ఫ్లాట్లు నిర్మించనున్నారు. పదంతస్థుల టవర్లలో ఒక్కో అంతస్థుకు 12 ఫ్లాట్ల చొప్పున 528 చదరపు అడుగుల్లో సింగిల్ బెడ్ రూమ్‌లు నిర్మించేలా హౌసింగ్ బోర్డు డిజైన్లను ఖరారు చేసింది. కార్పెట్​ విస్తీర్ణం 400 చదరపు అడుగులు ఉంటుంది.

ప్రస్తుతం అందించే 16 నియోజకవర్గాలు ఇవే : రాజేంద్ర నగర్‌ (మైలార్‌దేవ్‌పల్లి), శేరిలింగంపల్లి (రాయదుర్గం), మహేశ్వరం (జల్‌పల్లి), మల్కాజిగిరి (కౌకూర్‌), ఇబ్రహీంపట్నం (బండ్లగూడ ఎల్‌ఐజీ కాలనీ), ఖైరతాబాద్‌ (హకీంపేట్‌ దర్గా, జూబ్లీహిల్స్‌ ఎమ్మెల్యే కాలనీ సమీపంలో), మలక్‌పేట (గడ్డిఅన్నారం ఆర్‌ అండ్‌ బీ క్వార్టర్స్‌), కూకట్‌పల్లి (కేపీహెచ్‌బీ కాలనీ), కుత్బుల్లాపూర్‌ (గాజుల రామారం), సికింద్రాబాద్‌ కంటోన్మెంట్‌ (మారేడ్‌పల్లి, మహేంద్రహిల్స్‌), నాంపల్లి (రెడ్‌హిల్స్‌లోని వాటర్‌ బోర్డు కార్యాలయం పక్కన నిలోఫర్‌ ఆసుపత్రి సమీపంలో), బహదూర్‌పురా (నంది ముసలిగూడ), మేడ్చల్‌ (పోచారం ఎల్‌ఐజీ కాలనీ), కార్వాన్‌ (కుల్సుంపురా), సనత్‌నగర్‌ (పాటిగడ్డ), అంబర్‌పేట (సిటీ పోలీస్‌ లైన్స్‌).

రిజర్వేషన్ల అమలు ఇలా : ఏ నియోజకవర్గంలోని ఫ్లాట్లకు ఆ నియోజకవర్గ ప్రజలే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సర్కారు స్పష్టం చేసింది. కేటాయించిన ఎల్​ఐజీ ఫ్లాటును పదేళ్ల పాటు అమ్మడానికి లేదా అద్దెకు ఇవ్వడానికి వీల్లేదని ప్రభుత్వం షరతు విధించింది. ఒక కుటుంబం నుంచి ఒకరు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మహిళలకు 30 శాతం, ఎస్సీలకు 14, ఎస్టీలకు 5, బీసీలకు 16, దివ్యాంగులకు 5, ప్రభుత్వ ఔట్ సోర్సింగ్, నాలుగో తరగతి ఉద్యోగులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు 10 శాతం రిజర్వ్ చేసి, మిగతా 50 శాతం జనరల్‌గా కేటాయించాలని నిర్ణయించారు. దరఖాస్తులు ఎక్కువగా వస్తే లాటరీ ద్వారా ఇళ్లను కేటాయిస్తారు.

లబ్ధిదారులకు అవసరమైన అర్హతలు ఇవే! :

  • కనీసం పదేళ్ల వరకు క్యూర్​ పరిధిలోనే నివసించి ఉండాలి.
  • వార్షిక కుటుంబ ఆదాయం మొత్తం రూ.6 లక్షల వరకు ఉండాలి.
  • సొంత ఇళ్లు, ఫ్లాట్​ లేదా ప్లాటు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండకూడదు.
  • ప్రస్తుతం నివసిస్తున్న నియోజకవర్గంలోనే ఇళ్లు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
  • గతంలో ఎలాంటి గృహ ప్రయోజనం పొంది ఉండకూడదు.
  • లబ్ధిదారులకు స్థలం, రూ.5 లక్షల రాయితీని ప్రభుత్వం ఇస్తుంది.

దరఖాస్తు విధానం :

  • లబ్ధిదారుడు సమీపంలోని మీ సేవా కేంద్రాలు, వాట్సాప్ ​(80969 58096) లేదా మీసేవా వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
  • దరఖాస్తు కోసం రూ.100 చెల్లించాలి.
  • దరఖాస్తు సమయంలో రూ.10 వేలు అడ్వాన్స్​ కట్టాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇళ్లు రాకపోతే ఆ డబ్బు తిరిగి చెల్లిస్తారు. కేటాయిస్తే లబ్ధిదారుల వాటాలో సర్దుబాటు చేస్తారు.
  • దరఖాస్తు చివరి తేదీ ఈరోజు నుంచి మొదలుకుని ఆగస్టు 10 వరకు ఉంటుంది.

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