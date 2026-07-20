రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'జలసిరి' కార్యక్రమం - ఎల్నినోను ఎదుర్కొనేందుకు నీటిసంరక్షణ, భూగర్భజలాల పెంపు
మొత్తం 9.60 లక్షల ఇంకుడు గుంతలు, 5,000 బోర్వెల్ రీఛార్జి నిర్మాణాలు, 5,000 ఊట కుంటల నిర్మాణాలు - 25,000 సేద్యపు కుంటల ఇప్పటికే మంజూరు - జీరాంజీ పథకం కింద ఉపాధి
Published : July 20, 2026 at 2:26 PM IST
Jalasiri Programme Across State : ఈ ఏడాది వర్షాకాలం కూడా ఎండకాలంలా అనిపిస్తుంది. అందుకు కారణం ఎల్నినో ప్రభావమని అంతటా వినిపిస్తుంది. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో సగటు కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదు అవుతోంది. దాంతో రైతులంతా తలలు పట్టుకుని కూర్చున్నారు. ఏం చేయలేని దిక్కుతోచని స్థితిలోకి వెళ్తున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు ప్రత్యామ్నాయాలు పాటించాలని ప్రజలకు సూచిస్తోంది. తాజాగా పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జలసిరి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనుంది.
జీరాంజీ పథకం కింద ఉపాధి పనులు : ఎల్నినో కారణంగా సంభవిస్తున్న పరిస్థితులను సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతోంది. జీరాంజీ పథకం కింద నీటిసంరక్షణ, భూగర్భజలాల పెంపు, కరవు నివారణ, గ్రామీణ కుటుంబాలకు ఉపాధి కల్పించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన కార్యచరణను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది. దీంట్లో భాగంగా మొత్తం 9.60 లక్షల ఇంకుడు గుంతలు, 5,000 బోర్వెల్ రీఛార్జి నిర్మాణాలు, 5,000 ఊట కుంటల నిర్మాణాలు జరపనున్నారు. 25,000 సేద్యపు కుంటలను ఇప్పటికే మహిళా రైతుల కోసం మంజూరు చేశారు. దరఖాస్తులు వస్తే వాటిని కూడా మంజూరు చేయనున్నారు.
రోజుకు సుమారు 2.5 లక్షల కూలీలకు ఉపాధి : జీరాంజీ పథకం జులై 1న ప్రారంభమైంది. కాగా తొలి దశలో భాగంగా అక్టోబరు వరకు 4.5 కోట్ల పనిదినాలను సృష్టించేందుకు ఇప్పటికే ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ప్రస్తుతం ఈ పథకం కింద రోజుకు సుమారు 2.5 లక్షల మంది కూలీలకు ఉపాధి లభిస్తోంది. అయితే రాష్ట్రంలో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో జలసిరి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. దీంతో నీటి సంరక్షణ పనులను పెద్దఎత్తున చేపట్టనున్నారు. రోజూ 5 లక్షల పనిదినాల ద్వారా ఉపాధి కల్పించేందుకు నిర్దేశించారు.
అన్ని జిల్లాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు : రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ మంత్రి సీతక్క ఆదేశాలతో అధికారులు సోమవారం అన్ని జిల్లాల్లో జలసిరిపై అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు. దీంతో ప్రతి గ్రామంలో రూ. 7500తో సామూహిక ఇంకుడు గుంత, ప్రతి ఇంటి వద్ద రూ.6,600 విలువైన ఇంకుడు గుంత, అలాగే రూ. 25 వేల విలువైన బోర్వెల్ రీఛార్జ్ కుంట, రూ. 3.50 లక్షలతో ఓపెన్ వెల్ నిర్మాణాలు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా జరుగుతాయి.
78 మండలాల్లో చుక్క వర్షం కరవు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు 78 మండలాల్లో చుక్క వర్షం పడలేదు. మొత్తంగా 462 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతమే నమోదవుతోంది. సాధారణ స్థాయిలో 133 మండలాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి జులై 19 దాకా సాధారణంగా 254.3 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉంది. కానీ, 170.7 మిల్లీ మీటర్ల మేర వర్షపాతం మాత్రమే కురిసింది. ములుగు జిల్లా మినహా తక్కిన అన్ని జిల్లాల్లోనూ 33 శాతం లోటు వర్షపాతం కురిసింది. ములుగులో 343.2 మిల్లీ మీటర్లు కురవాల్సి ఉండగా, 2 శాతం అధికంగా 350 మిల్లీ మీటర్ల వర్షం పడింది. కిందటి ఏడాది వర్షకాలంలో జులై 19 వరకు 204.3 మిల్లీ మీటర్ల మేర వానలు కురిసి, 13 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది.
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