ETV Bharat / state

ప్రైవేట్​కు పోటీగా ఓఆర్​ఆర్​ పరిధి​లో సర్కార్ పాఠశాలలు!

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - ఓఆర్​ఆర్​ పరిధిలోని ప్రభుత్వ బడుల్లో సకల సౌకర్యాలు - కార్పొరేట్​ స్కూళ్లకు పోటీగా విద్య అందించేందుకు 3వేల కోట్లతో ప్రణాళిక

1346 Govt Schools Provide Facilities within ORR
1346 Govt Schools Provide Facilities within ORR (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 10:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Corporate level facilities in Govt Schools within ORR : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యకు పెద్దపీట వేస్తోంది. ఆ దిశగానే చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో జీహెచ్​ఎంసీ పరిధితోపాటు ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డు లోపల ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కార్పొరేట్​ స్థాయి సదుపాయాలు కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. పేద, దిగువ మధ్య తరగతి, మధ్య తరగతి పిల్లలు చదువుకునే స్థాయిలో సకల సౌకర్యాలు కల్పించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చింది. అవసరమైన చోట బడులను విస్తరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

రాజధాని పరిధిలో కార్పొరేట్​, ప్రైవేటు బడుల్లో భారీ ఫీజులు తల్లిదండ్రులపై అధిక భారాన్ని మోపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీ తరహాలో హైదరాబాద్​లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల రూపురేఖలు మార్చి, నాణ్యమైన విద్యకు చిరునామాగా మార్చాలని భావిస్తోంది. ఈ చర్యలతో తల్లిదండ్రులను ఆకర్షించాలని, తద్వారా వారిపై ఫీజుల భారం తగ్గించాలని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి భావిస్తున్నారు. ఆ దిశగా బడుల రూపురేఖలు మార్చాలని, క్రీడా మైదానం, గ్రంథాలయాలు, ల్యాబ్​లు వంటి అన్ని వసతులు కల్పించాలని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి గతంలోనే ఆదేశించారు. ఆ దిశగా కార్యాచరణ ప్రణాళికలను రూపొందించాలని అధికారులకు ఆయన సూచించారు.

సీఎం ఆదేశాలతో సర్వే పూర్తి : సీఎం ఆదేశాలతో పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుడు నవీన్​ నికోలస్​ సీఆర్​పీ(క్లస్టర్​ రీసోర్స్​ పర్సన్స్​)లతో సర్వే జరిపించారు. ఓఆర్​ఆర్​ లోపల ఉన్న(హైదరాబాద్​ పూర్తిగా, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్​, సంగారెడ్డి జిల్లాలు పాక్షికంగా) ఉన్న బడులకు పక్కా భవనం ఉందా? ఎంత స్థలం ఉంది? ఎటువంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి? విస్తరణకు అవకాశాలు ఉన్నాయా? తదితర వంద ప్రశ్నలతో సమాచారం సేకరించారు.

శుక్రవారం నాటి సీఎం సమీక్షలో విద్యాశాఖ అధికారులు రాజధానిలోని పాఠశాలల పరిస్థితులపై ఒక పవర్​ పాయింట్​ ప్రజంటేషన్​ ఇచ్చారు. పాఠశాలల్లో సౌకర్యాల కల్పనకు దాదాపు రూ.3 వేల కోట్లు అవసరమని ప్రాథమికంగా అంచనా వేసినట్లు తెలిపారు. దీనిపై స్పందించిన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి, ఆ దిశగా చర్యలు వేగవంతం చేయాలన్నారు. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం(2026-27) నుంచి కొత్త పాఠశాలలు కూడా ఏర్పాటు చేసి నర్సరీ నుంచి తరగతులను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఆయన ఆదేశించారు.

ఏమి చేస్తారు :

  • సీఆర్​పీ(క్లస్టర్​ రీసోర్స్​ పర్సన్స్​) ప్రకారం ఓఆర్​ఆర్​ పరిధిలో 1,346 పాఠశాలలు ఉన్నాయి.
  • అద్దె భవనాల్లో 246 పాఠశాలలు ఉన్నాయి.
  • అద్దె భవనాల్లో ఉన్న వాటిని ప్రభుత్వ స్థలాల్లోకి తరలిస్తారు.
  • ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో నర్సరీ, ఎల్​కేజీ, యూకేజీ తరగతులు ప్రారంభిస్తారు.
  • అక్కడ తగినంత స్థలం ఉంటే హైస్కూల్​గా ఉన్నతీకరిస్తారు.
  • అవసరమని భావిస్తే హైస్కూల్​ ఉన్న చోట్ల కొత్తగా ప్రాథమిక పాఠశాలను ప్రారంభిస్తారు.

ఇంటిగ్రేటెడ్​ రెసిడెన్షియల్​ స్కూల్స్​కు రూ.11 వేల కోట్లు : ఇప్పటికే యంగ్​ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్​ రెసిడెన్షియల్​ స్కూల్స్​ నిర్మాణానికి రూ.11 వేల కోట్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. 55 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఈ సమీకృత గురుకులాలు నిర్మాణం కానున్నాయి. ఒక్కో స్కూల్​కు రూ.200 కోట్ల చొప్పున నిధులు కేటాయించారు. ఇందుకు సంబంధించిన పరిపాలనా అనుమతులు కూడా మంజూరు అయ్యాయి. ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్​ రెసిడెన్షియల్​ స్కూల్స్​ నిర్మాణాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది.

ఇది నిజం - ఇది ప్రైవేటు స్కూల్ కాదు ప్రభుత్వ పాఠశాల

అక్కడ చదువుకుని వైద్యులు, టీచర్లు, పొలిటీషియన్లయ్యారు - ఇలా రుణం తీర్చుకున్నారు!

TAGGED:

HYDERABAD GOVT SCHOOLS
HYDERABAD GOVT SCHOOLS FACILITIES
హైదరాబాద్​లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు
GOVT SCHOOLS FACILITIES
GOVT SCHOOLS CORPORATE LOOK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.