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ఖర్చులేకుండా విదేశాల్లో చదువుకునే అవకాశం! - ఏమేం అర్హతలు ఉండాలో తెలుసుకోండి

జేఎన్​టీయూ క్యాంపస్​లో ఇంజినీరింగ్​ చివరి సంవత్సరం చదువుతున్నవారికి అవకాశం - ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ వర్గాలకు ప్రాధాన్యత - అవగాహన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన జేఎన్‌టీయు అధికారులు

SKILLS FOR STUDY IN ABROAD
SKILLS FOR STUDY IN ABROAD (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 1:50 PM IST

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Skills For Study In Abroad : విదేశీ వర్సిటీల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలని ఎందరో విద్యార్థులు కలలు కంటారు. కానీ ఆర్థిక స్తోమత లేక వారి ఆశలను చంపుకుని ఉంటారు. ఆర్థిక స్తోమత ఒక కారణం అయితే అక్కడి వెళ్లాలని ఉన్నా అందుకు సరైన నైపుణ్యాలు లేనందున కూడా వెనకడుగు వేస్తుంటారు. వీటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇంజినీరింగ్​ విద్యార్థులకు తోడుగా నిలిచేందుకు అధికారులు ముందుకొచ్చారు. జేఎన్​టీయూ క్యాంపస్​లో ఇంజినీరింగ్​ చివరి సంవత్సరం చదువుకునేవారికి విదేశాల్లో ఉన్నతవిద్యను అభ్యసించేందుకు ప్రోత్సాహమందిస్తున్నారు. ప్రధానంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ వర్గాల విద్యార్థులకు ఈ అవకాశం దక్కనుంది. ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, న్యూజిలాండ్​, ఐరోపా దేశాల్లో ఎంఎస్​ చదువుకునేలా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. దీనికి కోసం ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాలను వారికి వివరిస్తున్నారు.

ముఖ్యమైన సూచనలు ఇవే! : ఇటీవల 170 మంది విద్యార్థులకు 5 రోజుల పాటు విదేశాల్లోని ఉత్తమ వర్సిటీలు, వాటిలో ప్రవేశానికి అర్హతలు ఏంటి? ఎలాంటి ప్రతిభ కలిగి ఉండాలి? జీఆర్​ఈ, ఐఈఎల్​టీఎస్​ పరీక్షల్లో ఎలా విజయం సాధించాలన్న దానిపై పలు సూచనలు చేశారు. విదేశాల్లో చదువుకునేందుకు వార్షికాదాయం రూ. 5 లక్షల్లోపు ఉన్నవారు అర్హులని తెలిపారు. పలు వర్సిటీల ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉపకారవేతనాలు కూడా లభించే అవకాశం ఉందని వివరించారు.

జేఎన్​టీయూ విద్యార్థులకే అవకాశం : ప్రస్తుతం బీటెక్​ అయిపోయిందంటే చాలు విద్యార్థులు జాబ్​ల వేట సాగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంజినీరింగ్​ పూర్తి చేసి విద్యార్థులు సాఫ్ట్​వేర్​ కొలువులకే పరిమితం కాకుండా మరిన్ని నైపుణ్యాలు పెంచుకుని ఎంఎస్​ పూర్తి చేసి మంచి ఉద్యోగం సాధించాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. నైపుణ్యాలు పెంచుకునేందుకు ప్రభుత్వమే సహకరిస్తోందని తెలిపారు. జేఎన్​టీయూలో చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు.

అర్హతలు ఇవే! :

  • ఈ అవకాశం పొందేందుకు విద్యార్థులు ఇంజినీరింగ్​లో 60 శాతం మార్కులతో పాసవ్వాలని తెలిపారు.
  • అక్కడి వర్సిటీల్లో ప్రవేశం లభించగానే మొదట ప్రభుత్వం నుంచి రూ. 20 లక్షల ఉపకారవేతనం అందనుంది.
  • సంబంధిత దేశానికి వెళ్లేందుకు ప్రభుత్వమే ఎకానమిక్‌ క్లాసులో ప్రయాణ టికెట్, వీసా రుసుం కూడా చెల్లించనుంది. ఒక కుటుంబం నుంచి ఒక్కరికి మాత్రమే అవకాశం ఇస్తుంది.
  • అమెరికా, కెనడా, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, యూకే, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్‌ దేశాల్లోని ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాల్లో పీజీ విద్యను అభ్యసించవచ్చు.

అవగాహన కార్యక్రమాలు : విదేశాల్లో విద్యను అభ్యసించేందుకు ప్రభుత్వం యోజన పథకాన్ని తీసుకుని వచ్చింది. ఇది కొన్నేళ్లుగా కొనసాగుతున్నా చాలామంది విద్యార్థులకు దీనిపై అవగాహన లేదు. ఫలితంగా విదేశీ వర్సిటీల్లో చదువుకునేందుకు విద్యార్థులు ముందుకురావటం లేదు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని జేఎన్‌టీయూ కొత్తగా అవగాహన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. విదేశీ వర్సిటీల్లో చదువు పూర్తికాగానే ఉత్తమ నైపుణ్యాలున్నవారికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయని అధికారులు వివరించారు.

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TAGGED:

NATIONAL OVERSEAS SCHOLARSHIPS
JNTU ENGINEERING STUDENTS
GOVT SCHEMES FOR STUDY IN ABROAD
విదేశీ విద్యకు ప్రభుత్వ పథకాలు
SKILLS FOR STUDY IN ABROAD

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