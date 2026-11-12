అందుబాటులోకి రానున్న రెట్రోఫిట్ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు - ఒక్కసారి ఛార్జింగ్తో 250 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణం
Retrofit electric buses In Telangana : రాష్ట్రంలోని ఆర్టీసీ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా మార్చేందుకు రెట్రో ఫిట్టింగ్ చేస్తోంది. ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ చేసి 250 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చు.
Published : November 12, 2026 at 8:33 PM IST
రవాణా రంగంలో కాలానికి అనుగుణంగా అనేక మార్పులు జరుగుతున్నాయి. ఆ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త వాహనాలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజారవాణ బస్సుల్లోనూ మార్పులొస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు డీజిల్తో నడిచే బస్సులు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేవి. అనంతరం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (ఈవీ) వచ్చాయి. హైదరాబాద్ నగరంలో ఈవీల అధికంగా సేవలు అందిస్తున్నాయి. పర్యావరణానికి కూడా మేలు చేస్తున్నాయి. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం రెట్రో ఫిటింగ్ ప్రక్రియతో మరిన్ని ఆర్టీసీ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మారుస్తోంది.
ఇప్పటికే పలు బస్సులు అందుబాటులోకి
ప్రస్తుతం ఈ రెట్రో ఫిటింగ్ ప్రక్రియ ఊపందుకుంది. ఉప్పల్లో 200 బస్సులు, మియాపూర్ వర్క్షాప్లో 40 డీజిల్ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా మార్చేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. అయితే రెట్రో ఫిటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక పదుల సంఖ్యలో బస్సులను రోడ్ల మీదకు తీసుకొచ్చేందుకు ఆర్టీసీ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ బస్సులకు ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ పెడితే దాదాపు 250 కిలోమీటర్ల రేంజ్ (ప్రయాణ దూరం) ఉంటుందని రవాణా శాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఆర్టీసీ డీజిల్ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మార్చే ప్రక్రియలో వాటిలో 300 కిలోవాట్ల సామర్థ్యం గల అధునాతన లిథియం- అయాన్ బ్యాటరీ ప్యాక్లను అమర్చుతున్నారు.
ఒక్కసారి ఛార్జింగ్తో 250 కిలోమీటర్ల వరకు
బ్యాటరీల దీర్ఘకాలిక మన్నికను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఛార్జింగ్ను 80 శాతానికి పరిమితం చేశారు. అయినా బస్సు 230 నుంచి 250 కిలోమీటర్ల వరకు సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించగలదని అధికారులు ధృవీకరించారు. ప్రతి కిలోమీటరుకు ఒక కిలోవాట్ కంటే తక్కువ విద్యుత్ వినియోగం అవుతుందని పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల ఒక్కసారి పెట్టిన ఛార్జింగ్తో నగరంలో రోజంతా బస్సును నడపడం సాధ్యమవుతుందని తెలిపారు.
సాధారణంగా డీజిల్ బస్సులో ప్రతి కిలోమీటరుకు రూ.80-85 ఖర్చవుతుండగా, ఈవీకి మారడం వల్ల ప్రతి కిలోమీటరు ప్రయాణ ఖర్చు నేరుగా రూ.20 వరకు తగ్గిందని చెబుతున్నారు. రద్దీ సమయాల్లో అవసరమైతే 45 నిమిషాల్లో ఛార్జింగ్ పూర్తి చేయగల ఆపర్చునిటీ ఛార్జింగ్ సౌకర్యాన్ని కల్పించారు. రానున్న రోజుల్లో రోడ్లపై ఈ బస్సులే కనిపించనున్నాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
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