'ఎల్నినోను ఎలా ఎదుర్కొందామో చెప్పండి' - నేడు సచివాలయంలో అఖిలపక్ష సమావేశం
All Party Meeting on Elnino : నేడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సచివాలయంలో అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించనుంది. ఎల్నినో కారణంగా రాష్ట్రంలో నెలకొన్న కరవు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేదెలా అనే అంశంపై చర్చించనున్నారు.
Published : October 28, 2026 at 9:42 AM IST
All Party Meeting on Elnino : ఎల్నినో కారణంగా తెలంగాణలో నెలకొన్న కరవు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేదెలా? అనే అంశంపై చర్చలు జరపడానికి బుధవారం సచివాలయంలో ప్రభుత్వం అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క నేతృత్వంలో జరగనున్న సమావేశానికి రావాలంటూ అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ప్రభుత్వం ఆహ్వానం పంపించింది. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్రంలో కరవు పరిస్థితులను సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని పార్టీల సూచనలు, సలహాలు, సహకారాన్ని ప్రభుత్వం కోరనుంది.
ఎల్నినో పరిస్థితులపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ నెల 15న మంత్రులతో ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యి చర్చించారు. అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించి అనంతరం కేంద్ర ప్రభుత్వ సాయాన్ని కోరనున్నట్లు ఆ సందర్భంలో స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో వ్యవసాయం, అనుబంధ రంగాలపై ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా కరవు ప్రభావం, రాష్ట్రంలో ఎన్ని జిల్లాల్లో దుర్భిక్షమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి? గ్రామ స్థాయిలో వివిధ వర్గాలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, ప్రధానంగా రైతులు, రైతు కూలీలు, అనుబంధ రంగ కార్మికులపై కరవు ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు సహా కీలక అంశాలపై చర్చించడం ద్వారా ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని వివిధ రాజకీయ పార్టీల అభిప్రాయాలు, సూచనలను స్వీకరించనుంది.
కృష్ణా, గోదావరి పరిధిలో అరకొర నిల్వలే
రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా కృష్ణా పరీవాహకంలో కరవు తీవ్రత మరీ ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. గోదావరి పరీవాహకంలోనూ చాలా ప్రాజెక్టుల్లో నీటి నిల్వలు లేకపోవడంతో ఖాళీగా ఉన్నాయి. 7 లక్షల ఎకరాలకు చివరి తడులకు ఇచ్చేందుకు మాత్రమే నీటి నిల్వలు ఉండటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. మరోవైపు 318 మండలాల్లో భూగర్భ జలాలు ప్రమాదకర స్థాయిలో పడిపోయాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో తాగునీటి సరఫరాకు ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలి? సాగునీటికి విద్యుత్ సరఫరా, నీటి వనరుల పరిరక్షణ తదితర అంశాలపై చర్చించనున్నారు. ప్రాజెక్టుల్లో నీటి నిల్వలు, భూగర్భ జలాలు అందుబాటులో ఉన్నచోట మున్ముందు పరిస్థితులను అంచనా వేసి, ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుకు ఎలాంటి చర్యలు, జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే దానిపైనా ప్రణాళికలు రూపొందించనున్నారు.
ఒక్కో పార్టీ నుంచి ఇద్దరు
ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే ఈ అఖిలపక్ష సమావేశానికి వివిధ రాజకీయ పార్టీల నుంచి ఇద్దరు చొప్పున ప్రజా ప్రతినిధులు హాజరు కానున్నారు. బీజేపీ నుంచి పార్టీ శాసనసభా పక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ మల్క కొమరయ్య, సీపీఐ నుంచి ఆ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూనంనేని సాంబశివరావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే పల్లా వెంకట్ రెడ్డి, సీపీఎం నుంచి ఆ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్ వెస్లీ, మాజీ ఎమ్మెల్యే నంద్యాల నర్సింహా రెడ్డి, టీజేఎస్ అధ్యక్షుడు ఆచార్య కోదండరాం, ఉపాధ్యక్షుడు పీఎల్ విశ్వేశ్వర్లు హాజరు కానున్నారు. బీఆర్ఎస్ నుంచి మాజీ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి, వినోద్ కుమార్లు హాజరవుతారని తెలిసింది.
కేంద్ర ఆర్థిక సాయం ఆధారంగా పరిహారం
అఖిలపక్ష సమావేశంలో వచ్చే అభిప్రాయాల ఆధారంగా ప్రభుత్వం రిపోర్టు తయారు చేసి, నవంబర్ మొదటి వారంలో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కరవు సహాయం కేటాయించాలని విజ్ఞప్తి చేయనుంది. దీనికోసం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో అధికారుల బృందం ప్రత్యేకంగా దిల్లీ వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలిసింది. రాష్ట్రంలోని పరిస్థితులను వివరించి తక్షణ సాయాన్ని కోరడం, రాష్ట్ర, కేంద్ర వాటాలతో కొనసాగుతున్న పథకాల్లో కేంద్రం వాటాను మరింత పెంచాలని విజ్ఞప్తి చేయనున్నారు. అలాగే ఉపాధి హామీ పథకానికి ఎక్కువ నిధులు కేటాయించాలని కోరే అవకాశాలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. కేంద్రం ప్రకటించే ఆర్థిక సహాయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పంట నష్ట పరిహారం ప్రకటనపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుందని తెలుస్తోంది.
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