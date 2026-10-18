అనారోగ్యాన్ని పళ్లెంలో పెట్టి వడ్డిస్తున్న హైవే రెస్టారెంట్లు! - టీజీ సేఫ్ తనిఖీల్లో అవాక్కయ్యే నిజాలు
Food Safety Raids Along National Highways - జాతీయ రహదారులపై హోటళ్లలోనూ నిబంధనలు పాటించడం లేదు. అపరిశుభ్ర వాతావరణం, కుళ్లిపోయిన కూరగాయలు, నాన్వెజ్నే అందంగా అలంకరించి అందిస్తున్నారు.
Published : October 18, 2026 at 3:59 PM IST
Food Safety Raids Along National Highways : కొన్ని హోటళ్లు బయటినుంచి చూడగానే పరిశుభ్రమైన వాతావరణంతో ఉంటాయి. వాటిని చూడగానే వావ్ అనిపించి తినేందుకు క్యూ కడుతుంటారు. కానీ ఆ హోటళ్ల అసలు అందం అక్కడి వంట గదిలోకి వెళ్తేగానీ తెలియదు. ఎక్కడిక్కడ అపరిశుభ్రత దర్శనమిస్తుంది. బొద్దింకలు, ఈగలు, దోమలకు ఆ చోటు స్థావరంగా మారిపోతుంది. అయినా సరే ఇవేం పట్టింపు లేకుండా నిర్లక్ష్యంగా అక్కడే వండుతారు. కడుపునిండా తిందాం అని వెళ్లే వారికి అనారోగ్యాన్ని పళ్లెంలో వేసి వడ్డిస్తారు. రసాయనాలు, కుళ్లిపోయిన పదార్థాలతో వండి ఆహార ప్రియుల ఆరోగ్యంతో ఆటడుతున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఆహార తనిఖీలు ఎక్కువ కావటంతో ఈ తరహా హోటళ్ల బాగోతం అంతా బయటపడుతోంది.
ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటనలు
నిర్మల్ నుంచి హైదరాబాద్ వరకు ఉన్న జాతీయ రహదారి 44పై 350కి పైగా దాబాలు నడుపుతున్నారు. హైదరాబాద్-నల్గొండ-సూర్యాపేట మీదుగా విజయవాడకు వెళ్లే జాతీయ రహదారి 65పై కూడా పెద్ద సంఖ్యలో హోటళ్లు ఉన్నాయి. ఈ ప్రదేశాలలో చాలా వాటిలో పరిశుభ్రత కొరవడింది. ఖమ్మంలోని ఒక దాబాను అధికారులు తనిఖీ చేపట్టి రూ. 1 లక్ష జరిమానా విధించారు. కామారెడ్డిలోని ఒక హోటల్లో కుళ్లిన మేక, కోడి మాంసాన్ని అధికారులు కనుగొన్నారు. మెదక్ జిల్లా రామాయంపేటలోని ఒక దాబాలో ఈ నెల 7వ తేదీన కుళ్లిన మాంసంతో చేసిన వంటకాలు లభించడంతో చర్యలు తీసుకున్నారు.
రసాయనాలతో నిండిన వంటకాలు
ఆహారప్రియులకు కంటికి ఇంపుగా అనిపించేందుకు హానికరమైన రసాయనాలను వాడుతున్నారు. బిర్యానికి మంచి కలర్ రావటానికి విషపూరితమైన సింథటిక్ రంగులను వాడుతున్నారు. ఇవి క్యాన్సర్కు దారితీస్తాయి. చైనీస్ ఆహారం, సూప్లు, బిర్యానీలకు రుచిని పెంచటానికి కలిపే అజినోమోటో వల్ల నాడీ బలహీనత, తలనొప్పులు వస్తున్నాయి. నాసిరకం నూనెలను వాడటమే కాకుండా వాటిని మార్చకుండా పదేపదే మరిగిస్తున్నారు. మాంసాన్ని రోజుల తరబడి నిల్వ చేయడానికి హానికరమైన నిల్వ పదార్థాలను వాడుతున్నారు. కల్తీ అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్, పనీర్, ఉప్పును వంటల్లోకి అధికంగా వాడుతున్నారు.
జిల్లాలకు విస్తరించని నిఘా వ్యవస్థ
నిజామాబాద్, హనుమకొండ, మహబూబ్నగర్లలో ఆహార పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తామని 8 నెలల క్రితం ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఆహార తనిఖీ అధికారులను, సిబ్బందిని నియమించి హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో తనిఖీలను ముమ్మరం చేస్తామని పేర్కొంది. కానీ ఇది ఇంకా కార్యరూపం దాల్చలేదు. గత ఆగస్టులో ఆహార భద్రత, ఔషధ నియంత్రణ విభాగాలను విలీనం చేసి టీజీ సేఫ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది. హైదరాబాద్లోని 299 హోటళ్లను తనిఖీ చేసి 64 లైసెన్సులను రద్దు చేశారు. ఈ పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను ఇంకా జిల్లాలకు విస్తరించలేదు.
అధికారుల కొరత మరో కారణం
ఆహార భద్రతా చట్టాల ప్రకారం కల్తీ ఆహారాన్ని విక్రయించినట్లు రుజువైతే, రూ. 1 లక్ష నుంచి రూ. 5 లక్షల వరకు జరిమానా ఉంటుంది. అలాగే 8 నెలల జైలు శిక్ష విధిస్తారు. ఆ ఆహారం తినడం వల్ల మరణం సంభవిస్తే యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించేందుకు కూడా నిబంధనలు ఉన్నాయి. క్షేత్రస్థాయిలో కేవలం నామమాత్రపు చర్యలు మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు. సేకరించిన ఆహార నమూనాలను హైదరాబాద్లోని నాచారంలో ఉన్న రాష్ట్ర ఆహార ప్రయోగశాలకు పంపుతున్నారు. పరీక్ష నివేదిక రావడానికి చాలా సమయం పడుతోంది. నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలకు కలిపి ఒకే ఒక్క ఆహార నమూనా సేకరణ వాహనం ఉంది. చాలా జిల్లాల్లో ఒకే ఒక్క గెజిటెడ్ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉండగా, కొన్ని జిల్లాల్లో పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. నమూనాలను సేకరించడానికి కార్యాలయంలో సిబ్బంది ఎవరూ లేరు.
ప్రయాణంలో కల్తీ ఆహారమే దిక్కు - కుళ్లినా, బూజుపట్టినా చర్యలు నామమాత్రమే