ఉద్యోగుల ఆధార్, ఫోన్ నంబర్లు ఇవ్వలేరా? - 'వివరాలు ఇవ్వనివారికి ఈ నెల జీతం రాదు'
శాఖాధిపతులపై ఆర్థికశాఖ గరంగరం - వివరాలివ్వకుంటే ఈ నెల జీతం రాదని హెచ్చరిక - గత నెలలో ఉత్తర్వులు జారీ చేసినా వివరాలు నమోదు చేయని పలు శాఖలు
Published : October 18, 2025 at 10:40 AM IST
Aadhaar and Cellphone Numbers of Government Employees : ప్రభుత్వంలో పని చేస్తున్న ఉద్యోగులందరి ఆధార్, సెల్ఫోన్ నంబర్లు కార్యాలయాల్లో లేవా? వాటిని ఆన్లైన్ పోర్టల్లో కూడా నమోదు చేయలేరా? ఈ వివరాలు ఇవ్వని వారికి ఈ నెల జీతం రాదంటూ ఆర్థికశాఖ అన్ని ప్రభుత్వశాఖల అధిపతులను హెచ్చరించింది. అన్ని శాఖల్లో కలిపి శాశ్వత, తాత్కాలిక ఉద్యోగులు మొత్తం 10 లక్షల 14 వేల మంది ఉన్నారు. వీరందరి పేర్లు, వారి హోదా, ఆధార్, ఫోన్ నంబర్లు తదితర వివరాలన్నీ ప్రతి నెల 10 వరకు ఆర్థికశాఖ నిర్వహణ పోర్టల్ (ఐఎఫ్ఎంఐఎస్)లో నమోదు చేయాలని గత నెల సెప్టెంబరులో ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కానీ ఈ నెల 16 వరకు సగం మంది వివరాలు కూడా పోర్టల్లో నమోదు చేయలేదు.
వివరాలివ్వకుంటే జీతాల బిల్లును ఆమోదించం : ఈ క్రమంలో వివరాలివ్వని ఉద్యోగుల జీతాల బిల్లులు ఈ నెలలో ఆమోదించే ప్రసక్తే లేదని ఆర్థిక శాఖ హెచ్చరించింది. 5.21 లక్షల మంది శాశ్వత ఉద్యోగులకు గాను 2.22 లక్షల మంది, 4.93 లక్షల మంది తాత్కాలిక ఉద్యోగులకు గాను 2.74 లక్షల మంది వివరాలు మాత్రమే నమోదయ్యాయి. ఉదాహరణకు విద్యుత్ శాఖలో 95,394 మంది ఉద్యోగులు ఉంటే, కేవలం 53, ఎస్సీ సంక్షేమ శాఖలో 14,267కి 2,223, పోలీసు శాఖలో 1,04,189కి 48,383 మంది వివరాలనే పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేశారు. ఏ ఒక్క శాఖ కూడా వందశాతం ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయలేదు.
ఎందుకోసం చేయాలంటే? : ఉద్యోగుల సమగ్ర వివరాలన్నీ లేకపోవడంతో కొన్నిచోట్ల అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని ప్రభుత్వానికి ఎప్పుడూ ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. కొన్ని కార్యాలయాల్లో తాత్కాలిక ఉద్యోగులు మానేసినా, అనధికారికంగా సుదీర్ఘ సెలవులో వెళ్లినా వారి పేర్లతో వేతనాలు డ్రా చేస్తున్నారని పెద్ద ఎత్తున విమర్శలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పేరు, ఆధార్, సెల్ నంబర్లతో పోల్చిచూస్తే ఎంత మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారనే స్పష్టమైన వివరాలు తెలుస్తాయని భావించి వివరాలు పంపాలని కోరగా పలు కార్యాలయాలు అసలు స్పందించడం లేదు. ప్రభుత్వ ధనం వృథా అవుతుందనే అధికారులు ఈ ప్రక్రియను చేపట్టారు. పోర్టల్లో ఉద్యోగుల వివరాలను నమోదు చేయడం వల్ల వృథాను అరికట్టవచ్చు.
ప్రతి నెల అప్లోడ్ అయితేనే : వేతనం వచ్చే నెల ఒకటో తేదీన విడుదల కావాలంటే ప్రతి ఉద్యోగి వివరాలు కచ్చితంగా పంపి తీరాలని ఆర్థిక శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఇలా ప్రతినెల పదో తేదీలోగా ఉద్యోగుల వివరాలను తప్పనిసరిగా అప్లోడ్ చేయాలని వెల్లడించింది. కేవలం శాశ్వత (రెగ్యులర్) ఉద్యోగులే కాకుండా, రోజువారీ వేతనంపై పనిచేసే వారు, కాంట్రాక్టు (ఒప్పంద), గెస్ట్, గంటల ప్రాతిపాదికన పనిచేసే వారు, పొరుగు సేవల ఉద్యోగులు తదితర అన్ని రకాల ఉద్యోగుల వివరాలన్నీ ఐఎఫ్ఎంఎస్ ప్రభుత్వ పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేయాలని పేర్కొంది. వాటిని సంబంధిత శాఖ అధిపతి ఆమోదించి ఆర్థికశాఖకు పంపించాలని తెలిపింది. ఈ మేరకు ఉద్యోగుల వివరాలన్నీ ప్రతినెలా అప్లోడ్ అయ్యేలా చూడాలని అన్ని శాఖల ముఖ్యకార్యదర్శులకు ప్రభుత్వం సూచించింది.
