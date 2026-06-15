టీజీ-20 లీగ్ ప్రారంభానికి రంగం సిద్ధం - ప్రాక్టీస్ సెషన్లు మొదలుపెట్టిన జట్లు
అన్ని ఫ్రాంచైజీలు టైటిల్ గెలుపే లక్ష్యంగా ముమ్మరంగా కసరత్తు - తొలి మ్యాచ్ పాలమూరు స్ట్రైకర్స్తో ఖమ్మం ఏసెస్ - క్రేజ్ పెంచేందుకు ట్యాంక్ బండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ షో ఏర్పాటు
Published : June 15, 2026 at 10:42 AM IST
TG-20 League Players Practice Sessions : హైదరాబాద్లో ఐపీఎల్ తరహాలో క్రికెట్ సందడి మొదలుకానుంది. యువ ప్రతిభను వెలికి తీయడంతో పాటు తెలంగాణ క్రికెట్కు కొత్త ఉత్సాహం తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో హెచ్సీఏ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న టీజీ-20 లీగ్ ప్రారంభానికి రంగం సిద్ధమైంది. జట్ల ఎంపిక, ప్లేయర్ల వేలం ఇప్పటికే పూర్తి కాగా, ప్రాక్టీస్ సెషన్లతో క్రికెట్ హవా కనిపిస్తోంది. అన్ని ఫ్రాంచైజీలు టైటిల్ గెలుపే లక్ష్యంగా ముమ్మరంగా కసరత్తు చేస్తున్నాయి.
మొదలైన ప్రాక్టీస్ సెషన్లు : హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న టీజీ-20 లీగ్ ఈ నెల 21 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఐపీఎల్ తరహాలో రూపొందించిన టోర్నీలో యువ ఆటగాళ్లు ప్రతిభను నిరూపించుకోనున్నారు. ఇప్పటికే ఆటగాళ్ల వేలం పూర్తి కాగా, అన్ని జట్లు ప్రాక్టీస్ సెషన్లు మొదలుపెట్టాయి. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ డ్రిల్స్తో ఆటగాళ్లు సాధన చేస్తున్నారు. కోచ్లు, సపోర్ట్ స్టాఫ్ పర్యవేక్షణలో మ్యాచ్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. లీగ్కు మరింత క్రేజ్ తెచ్చేందుకు టీజీ 20 నిర్వాహకులు ట్యాంక్ బండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన డ్రోన్ షో ఆకట్టుకుంది.
నగరంలోని పలు మైదానాల్లో ఆయా జట్ల సాధన : హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, రంగారెడ్డి రైజర్స్, మెదక్ ఫాల్కన్స్, పాలమూరు స్ట్రైకర్స్, నల్గొండ నైట్స్, వరంగల్ వారియర్స్, కరీంనగర్ డైమండ్స్, ఖమ్మం ఏసెస్ జట్లు ఇప్పటికే నగరంలోని పలు మైదానాల్లో సాధన చేస్తున్నాయి. టోర్నీలో కీలక జట్టైన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ యాజమాన్యం 'ఉషోదయా ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' తమ ఆటగాళ్లకు అత్యుత్తమ సౌకర్యాలు కల్పిస్తోంది. హెడ్ కోచ్ అనిరుధ్ పర్యవేక్షణలో ఆటగాళ్లందరూ ఉప్పల్ స్టేడియంలో కఠోర సాధన చేస్తున్నారు. టీజీ-20 లీగ్ నిర్వహణ మంచి పరిణామమని, యువ సత్తా బయటకు వస్తుందని జట్టులోని క్రీడాకారులు చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్ జట్టుకు టైటిల్ అందించేందుకు వంద శాతం కృషి చేస్తామని చెబుతున్నారు.
"ఈ టీజీ-20 అనేది మొదటిసారి జరుగుతుంది. ముందు కూడా అనుకోలేదు టీజీ-20 అవుతుందని. ప్లేయర్స్కు ఇది మంచి అవకాశం. ఐపీఎల్ వంటి వాటికి సెలక్ట్ కావటానికి మంచి ప్లాట్ఫామ్ దొరికింది మాకు. స్టాఫ్ ఇంకా చాలా మంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మాకు. మంచి ప్రాక్టీస్ కూడా దొరుకుతుంది." - యశ్వీర్ గౌడ్, హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు సభ్యుడు
ఈ ఛాంపియన్స్ హెడ్కోచ్ అనిరుధ్ : హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ రూ.11 లక్షలకు దక్కించుకున్న అభిరథ్ రెడ్డిని సారధిగా నియమించింది. హైదరాబాద్ జట్టు మిగతా జట్ల కంటే బలంగా ఉందని పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఛాంపియన్స్గా నిలుస్తామని కెప్టెన్ అభిరథ్రెడ్డి తెలిపారు. యువ ఆటగాళ్లతో హైదరాబాద్ జట్టు దృఢంగా ఉందని హెడ్ కోచ్ అనిరుధ్ పేర్కొన్నారు. ప్రతిష్టాత్మక హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టుకు కోచ్గా ఉండటం ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు.
"హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టీమ్ను నేను ప్రెసెంట్ చేయటం సంతోషంగా ఉంది. నేనే కాదు నాతో పాటు యువ ఆటగాళ్లు కూడా హైదరాబాద్ను రిప్రెసెంట్ చేయటం సంతోషంగా భావిస్తున్నారు. వాళ్లు వారి వంతుగా కృషి చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కొన్నిరోజులుగా వానలు కురుస్తుండటంతో కొన్ని సెషన్లు మిస్ అవుతున్నాం. అయినప్పటికీ ప్రాక్టీస్ బాగా జరుగుతోంది" - అనిరుధ్, హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ హెడ్ కోచ్
ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా మ్యాచ్లు : క్రికెట్ అభిమానులను ఆకట్టుకునేలా టోర్నీ నిర్వహణకు హెచ్సీఏ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా జరగనున్న ఈ మ్యాచ్లన్నీ మధ్యాహ్నం 2.15, రాత్రి 7.15 గంటలకు షెడ్యూల్ చేశారు. తొలి మ్యాచ్లో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్తో ఖమ్మం ఏసెస్ తలపడనుంది. ఈ నెల 23న హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ పాలమూరు స్ట్రైకర్స్తో తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది.
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