ఇన్‌ సర్వీసు టీచర్లకు టెట్‌ - ఉద్యోగాల్లో కొనసాగాలంటే ఉత్తీర్ణులు కావాల్సిందే!

సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత ఇన్‌ సర్వీసు టీచర్లకు టెట్‌ రాసే అవకాశం - ఇప్పటికే 3 వేలకు పైగా దరఖాస్తులు - నవంబర్‌ 23 వరకు గడువు

TET For In Service Teachers in AP
TET For In Service Teachers in AP (Image Source: Eenadu)
TET For In Service Teachers in AP: ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్‌) రాయడానికి ఇన్‌ సర్వీసు టీచర్లు పెద్ద సంఖ్యలో దరఖాస్తు చేస్తున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం 2010కి ముందు నియమితులైన టీచర్లకూ టెట్‌ రాసే అవకాశం పాఠశాల విద్యాశాఖ కల్పించింది. దరఖాస్తుల సమర్పణకు నవంబర్‌ 23 వరకు గడువు నిర్ణయించింది. సుప్రీంకోర్టులో రివ్యూ పిటిషన్‌ వేయాలని నిర్ణయించినా, మరోవైపు ఆసక్తి ఉన్న టీచర్లకు టెట్‌ రాసే వీలు కల్పించింది.

సుప్రీంకోర్టు సెప్టెంబర్‌ 1న ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం, సర్వీసులో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగాల్లో కొనసాగాలంటే టెట్‌లో ఉత్తీర్ణులు కావాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. రెండు సంవత్సరాల్లోపు టెట్‌ పాస్‌ కావాలని ఆదేశించింది. ఐదేళ్లలో పదవీ విరమణ చేయబోయే వారికి టెట్‌ అవసరం లేదని, అయితే పదోన్నతి పొందాలంటే టెట్‌లో ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి అని తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యాశాఖ అక్టోబర్‌ 24న ఇన్‌ సర్వీసు టీచర్లకు టెట్‌ రాసే అవకాశం కల్పిస్తూ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బుధవారం సాయంత్రం వరకు 28,121 మంది టెట్‌కు దరఖాస్తు చేశారు. వీరిలో 3,461 మంది ఇన్‌ సర్వీసు టీచర్లు ఉన్నారు. సుప్రీంకోర్టులో రివ్యూ పిటిషన్‌ వేసినా పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండకపోవచ్చని, కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యాహక్కు చట్టంలో సవరణ చేస్తే తప్ప ఉపశమనం ఉండదని ఉపాధ్యాయులు అంటున్నారు.

సైన్సు సబ్జెక్టుల్లో సిలబస్‌ సవాల్‌: రాష్ట్రంలో 2010కి ముందు డీఎస్సీ ద్వారా నియమితులైన ఉపాధ్యాయులకు ప్రస్తుతం సిలబస్‌ సవాల్‌గా మారిందని కొందరు టీచర్లు అంటున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం పాఠశాలల్లో బోధిస్తున్నందున సిలబస్‌ మార్పు పెద్ద సమస్య కాదని మరికొందరు చెబుతున్నారు.

స్కూల్‌ అసిస్టెంట్లు ఎక్కువగా ఒకే సబ్జెక్టును 6 నుంచి 10 తరగతుల వరకు బోధిస్తున్నారు. టెట్‌ పరీక్షలో అయితే అన్ని సబ్జెక్టులపైనా ప్రశ్నలు ఉంటాయి. జీవశాస్త్ర ఉపాధ్యాయులకు వారి సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన 20 మార్కుల ప్రశ్నలే ఉంటాయి. మొత్తం 150 మార్కుల్లో పిల్లల అభివృద్ధి, పెడగాజీ 30 మార్కులకు, మాతృభాష 30, ఆంగ్లభాష 30, గణితం 20, భౌతిక, రసాయనశాస్త్రాల నుంచి 20 మార్కులకు ప్రశ్నలు ఇస్తారు.

గణిత ఉపాధ్యాయులకూ ఇదే తరహా ప్రశ్నపత్రం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం గణిత ఉపాధ్యాయులు ఆ ఒక్క సబ్జెక్టును మాత్రమే కొన్నేళ్లుగా బోధిస్తున్నారు. ఇప్పుడు భాషా సబ్జెక్టులు, సైన్సు విషయాలపైనా సన్నద్ధం కావాల్సి ఉంది. సాంఘికశాస్త్రం, భాషా ఉపాధ్యాయులకు మాత్రం 60 మార్కులకు ఆయా సబ్జెక్టులపైనే ప్రశ్నలు ఉంటాయి. దీంతో వీరు బోధిస్తున్న సబ్జెక్టుల నుంచే ఎక్కువ ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

పదోన్నతిలో ఉన్న హోదానే టెట్‌ పేపర్‌: 2010కి ముందు డీఎస్సీ ద్వారా నియమితులైన టీచర్లు ప్రస్తుతం ఏ హోదాలో ఉన్నారో ఆ హోదాకు సంబంధించిన టెట్‌ పేపర్‌ రాయాలి. ఎస్జీటీ నుంచి స్కూల్‌ అసిస్టెంట్‌గా, ప్రధానోపాధ్యాయులుగా పదోన్నతి పొందిన వారు ఆయా హోదాలకు సంబంధించిన టెట్‌ పేపర్‌ రాస్తే సరిపోతుంది.

ఇన్‌ సర్వీసులో ఉన్న ఉపాధ్యాయులకు అకడమిక్‌ అర్హత మార్కుల్లో సడలింపు ఇచ్చారు. అయితే టెట్‌ అర్హత మార్కుల్లో ఎలాంటి సడలింపులు లేవు. ఎన్‌సీటీఈ నిర్ణయం ప్రకారం, ఓసీలకు 60%, బీసీలకు 50%, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులకు 40% కనీస అర్హతగా నిర్ణయించారు.

సర్వీసులో ఉన్న టీచర్లకూ టెట్‌ రాసే అవకాశం - పాఠశాల విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం

డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు శుభవార్త - 2026 జనవరిలో నోటిఫికేషన్‌, మార్చిలో పరీక్షలు

