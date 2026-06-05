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నిరుద్యోగులకు లోకేశ్​ తీపి కబురు - నేటి నుంచి ఏపీ టెట్ దరఖాస్తు ప్రారంభం

ఎక్స్ వేదికగా టెట్ పరీక్షల పూర్తి షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసిన లోకేశ్​ - రెండు విడతల వారిగా పరీక్ష - జూన్​ 5 నుంచి ప్రారంభం కానున్న దరఖాస్తు ప్రక్రియ

TET Entrance Exam Notification Release
TET Entrance Exam Notification Release (Source From Department of School Education)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 9:08 AM IST

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TET Entrance Exam Notification Release : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ ఉపాధ్యాయ అభ్యర్థులకు కూటమి ప్రభుత్వం శుభవార్త అందించింది. విద్యా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా, పాఠశాలల్లో నాణ్యమైన విద్యా ప్రమాణాలను పెంపొందించే దిశగా ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (TET) నిర్వహణకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. విద్యా - ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్‌ గురువారం సాయంత్రం 'ఎక్స్' వేదికగా టెట్ పరీక్షల పూర్తి షెడ్యూల్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించారు.

నోటిఫికేషన్ - అర్హతలు: లోకేశ్ ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం శుక్రవారం టెట్ నోటిఫికేషన్ అధికారికంగా విడుదల చేశారు. ఈసారి టెట్ పరీక్ష రాయాలనుకునే వారికి ప్రభుత్వం వెసులుబాటు కల్పించింది. డీఎస్సీ (DSC) కోసం సన్నద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులతో పాటు, సుప్రీంకోర్టు వెలువరించిన తాజా తీర్పును పరిగణనలోకి తీసుకుని, ప్రస్తుతం సర్వీసులో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు కూడా తమ అర్హతను మెరుగుపరుచుకోవడానికి లేదా అవసరమైన పక్షంలో టెట్ రాసేందుకు అవకాశం కల్పించారు.

పరీక్షల నిర్వహణ తీరు: ఈ ఏడాది టెట్ పరీక్షలను కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షగా (CBT) ఆన్‌లైన్ విధానంలో నిర్వహించనున్నారు. అభ్యర్థుల సంఖ్యను బట్టి రోజుకు రెండు విడతల (Two Sessions) చొప్పున పరీక్షలు జరుగుతాయి.

  • ఉదయం సెషన్: గం. 9:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:00 వరకు.
  • మధ్యాహ్నం సెషన్: గం. 2:30 నుంచి సాయంత్రం 5:00 వరకు.

ముఖ్యమైన తేదీలు: టెట్ పరీక్షలు ఆగస్టు 5వ తేదీన ప్రారంభమై, ఆగస్టు 21వ తేదీ వరకు వరుసగా నిర్వహించనున్నారు. సుమారు 17 రోజుల పాటు ఈ పరీక్షా ప్రక్రియ కొనసాగనుంది.

ముగింపు - డీఎస్సీపై స్పష్టత: విద్యాశాఖలో నాణ్యతను పెంచేందుకు టెట్ ప్రకటన విడుదల చేయడం పట్ల మంత్రి లోకేష్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కేవలం టెట్‌కే పరిమితం కాకుండా నిరుద్యోగులు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మెగా డీఎస్సీపై కూడా ఆయన కీలక ప్రకటన చేశారు. జాబ్ క్యాలెండర్‌లో భాగంగా అక్టోబరు నెలలో ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

ముఖ్యమైన వివరాల కోసం : నోటిఫికేషన్, పరీక్షల షెడ్యూల్, సిలబస్, అభ్యర్థులకు సూచనలు , నిర్వహణ మార్గదర్శకాలు https://tet2dsc.apcfss.in/ వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచారు. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే 8121947387, 8125046997, 7995649286, 7995789286, 9398810958 , 6281704160 అనే ఫోన్ నంబర్లను సంప్రదించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ అభ్యర్థులకు సూచించింది.

  • దరఖాస్తు రుసుము చెల్లింపు దరఖాస్తుల సమర్పణ: జూన్ 5 నుంచి జూలై 5 వరకు
  • ఆన్‌లైన్ మాక్ టెస్ట్: జూలై 15 నుంచి
  • హాల్ టికెట్ల డౌన్‌లోడ్: జూలై 25 నుంచి
  • పరీక్షలు: ఆగస్టు 5 నుంచి 21 వరకు
  • ప్రాథమిక సమాధానాల జాబితా (Preliminary Answer Key) విడుదల: ఆగస్టు 24
  • అభ్యంతరాల స్వీకరణ: ఆగస్టు 25 నుంచి 31 వరకు
  • తుది సమాధానాల జాబితా (Final Answer Key) విడుదల: సెప్టెంబర్ 8
  • ఫలితాల విడుదల: సెప్టెంబర్ 15

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