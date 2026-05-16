కాళేశ్వరం బ్యారేజీ పునరుద్ధరణ - నెలాఖరు నాటికి పరీక్షలు పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశాలు
కాళేశ్వరం బ్యారేజీ పునరుద్ధరణ పనులు వేగవంతం - ముమ్మరంగా సాగుతున్న పునరుద్ధరణ పరీక్షలు - భూగర్భ మట్టి నాణ్యత, నిర్మాణ స్థిరత్వంపై పరీక్షలు - జోరుగా జియో టెక్నికల్ సహా ఇతర పరీక్షలు
Published : May 16, 2026 at 7:34 AM IST
Testing Works for Restoration of Medigadda : మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ కోసం అవసరమైన పరీక్షల పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. భూగర్భ మట్టి నాణ్యత, నిర్మాణ స్థిరత్వంపై జియో టెక్నికల్ సహా ఇతర పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. నెలాఖరు నాటికి ప్రాథమిక పరిశీలన, నమూనాల సేకరణ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగమైన మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ దిశగా అవసరమైన పరీక్షలు వేగవంతమయ్యాయి. జాతీయ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ (ఎన్డీఎస్ఏ) సూచనలకు అనుగుణంగా బ్యారేజీల నిర్మాణ స్థిరత్వం, భూగర్భ మట్టి నాణ్యత, పునాదుల బలాన్ని అంచనా వేయడానికి జియో టెక్నికల్, నాన్-డిస్ట్రక్టివ్ పరీక్షలు, గ్రౌండ్ పెనెట్రేటింగ్ రాడార్ స్కానింగ్ తదితర పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. నెలాఖరులోగా నమూనాల సేకరణ పూర్తి కావాలన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు సాగు నీటి శాఖ అధికారులు, సాంకేతిక నిపుణులు ప్రత్యేక పర్యవేక్షణలో ఈ పరీక్షలు కొనసాగుతున్నాయి.
డ్రోన్ ద్వారా భూగర్భంలోని పరిస్థితుల అధ్యయనం : పరీక్షలు, నమూనాల సేకరణ కోసం పెద్ద సంఖ్యలో బోర్ హోల్స్ వేయాల్సి ఉంది. అందుకు అనుగుణంగా రిగ్గులను సమీకరించి పనులు కొనసాగిస్తున్నారు. నిర్మాణ సంస్థలతో పాటు రిగ్గుల కంపెనీ ఉన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే కిచ్చెన్నగారి లక్ష్మారెడ్డి ద్వారా వాటిని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సమీకరించారు. కేఎల్లార్ అక్కడ పనులను ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఆనకట్టల నిర్మాణ సమయంలో వేసిన బోర్ హోల్స్ ద్వారా వచ్చిన వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా అని పరిశీలిస్తున్నారు. కుంగిన ప్రాంతంతో పాటు బ్యారేజీ మొత్తం ఇరువైపులా బోర్ హోల్స్ బేసి నమూనాలు సేకరిస్తున్నారు.
బోర్ హోల్స్ లోపలికి కెమెరాలు పంపి రంధ్రాలను గుర్తిస్తున్నారు. డ్రోన్ ద్వారా కూడా వంద మీటర్ల వరకు భూగర్భంలో ఉన్న పరిస్థితులను అధ్యయనం చేస్తున్నారు. కీలకమైన మేడిగడ్డ బ్యారేజీలో జియోటెక్నికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. పలుచోట్ల బోర్ హోల్స్లో 19.5 మీటర్ల వరకు డ్రిల్లింగ్ పూర్తయింది. ఒక చోట ఏకంగా 75 మీటర్ల వరకు వెళ్లి నమూనాలు సేకరించారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇసుక పొరలు అధికంగా ఉండటంతో కోర్ నమూనాల సేకరణలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నట్లు చెప్తున్నారు.
పలుచోట్ల ఎస్పీటీ పరీక్షలు : బ్యారేజీ ప్రాంతంలో ఎస్పీటీ పరీక్షలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. అన్నారం బ్యారేజీలో డ్రిల్లింగ్ 14 మీటర్ల లోతు వరకు కొనసాగినా, 1.8 మీటర్ల తర్వాత ఇసుక పొరలు ఎదురవడంతో కోర్ నమూనాలు లభించలేదని అంటున్నారు. అల్ట్రాసోనిక్ పల్స్ వెలాసిటీ పరీక్షలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. రీబౌండ్ హ్యామర్ టెస్టులు అన్ని పియర్లపై పూర్తయ్యాయి. సుందిళ్ల బ్యారేజీలోనూ ఇసుక మట్టి కారణంగా కోర్ రికవరీ లేకపోయినా, ఆ తర్వాత స్టిఫ్ క్లే నమూనాలు లభించాయని తెలిపారు. ఇసుక పొరలు కూలిపోతుండటంతో డ్రిల్లింగ్ నెమ్మదిగా సాగుతోందని అధికారులు అంటున్నారు.
పనులు వేగవంతం చేయాలని ఉత్తమ్ ఆదేశాలు : నిర్మాణాల సమయంలో భూగర్భ మట్టి నాణ్యతను సరైన విధంగా అంచనా వేయకపోవడం వల్ల ఇసుక, బొగ్గు పొరలు బయటపడుతున్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ముఖ్యమంత్రి, మంత్రి ఉత్తమ్ పరీక్షల పురోగతిపై ఎప్పటికప్పుడు ఆరా తీస్తున్నారు. ప్రత్యేక కార్యదర్శి కల్నల్ పరీక్షిత్ మెహ్రా నేతృత్వంలోని క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి పరీక్షలు జరుగుతున్న తీరు, అక్కడున్న పరిస్థితులను తెలుసుకున్నారు. అధికారులు, ఇంజనీర్లతో సమీక్షించిన మంత్రి ఉత్తమ్ వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. నెలాఖరు నాటికి ప్రాథమిక పరిశోధనలు, నమూనాల సేకరణ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. పరీక్షల ఫలితాల ఆధారంగా శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో కేంద్ర జలసంఘం సూచనల మేరకు మరమ్మత్తు పనులు చేపట్టనున్నారు.
