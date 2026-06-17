టెస్లా షోరూం హైదరాబాద్కు వచ్చేసింది - అందుబాటులోకి రెండు మోడల్స్
హైదరాబాద్లో ప్రారంభమైన టెస్లా ఎక్స్పీరియెన్స్ కేంద్రం - 'టెస్లా మోడల్ వైఎల్', 'టెస్లా మోడల్ వై'ను పరిచయం చేసిన టెస్లా - 5 సెకన్లలో 100 కి.మీ వేగం
Published : June 17, 2026 at 6:20 PM IST
First Tesla Car Showroom Opens In Hyderabad : ఎలన్ మస్క్కు చెందిన మొట్ట మొదటి ఎలక్ట్రిక్ కారు టెస్లా. ఈ కార్లకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంతో డిమాండ్ ఉంది. కృత్రిమ మేథ సాయంతో నడిచే ఈ కార్లపై వాహనదారులు ఎంతో మక్కువ పెంచుకున్నారు. టెస్లా సైతం వ్యాపార విస్తరణలో భాగంగా హైదరాబాద్లో షోరూమ్ ఏర్పాటు చేసింది. టెస్లా మన దేశంలో తమ 5వ ఎక్స్పీరియెన్స్ కేంద్రాన్ని హైటెక్ సిటీ నాలెడ్జ్ సిటీలోని 'ఆక్టేవ్ బ్లాక్'లో దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. రెండు మోడళ్లను అందుబాటులో ఉంచింది. 'టెస్లా మోడల్ వైఎల్' (Tesla Model YL), 'టెస్లా మోడల్ వై' (Tesla Model Y)ను పరిచయం చేశారు.
Model Y Premium Rear-Wheel Drive is now available to order online in India 🇮🇳— Tesla India (@Tesla_India) May 29, 2026
Design yours → https://t.co/mFC2upFsT2 pic.twitter.com/sfjR0TXXmL
టెస్లా క్రేజే వేరు : టెస్లా హైదరాబాద్ కంటే ముందు ఇప్పటికే న్యూఢిల్లీ, ముంబై, గురుగ్రామ్, బెంగళూరు నగరాలలో తన ఎక్స్పీరియెన్స్ సెంటర్లను ప్రారంభించింది. హైదరాబాద్ కేంద్రంలో సరికొత్త 'టెస్లా మోడల్ వైఎల్', 'టెస్లా మోడల్ వై' కార్లను ప్రదర్శించారు. ఈ కార్లను చూడటానికి వ్యాపారులు, సెలబ్రేటీలు వచ్చారు. కార్లతో ఫొటోలు దిగుతూ ఫోజులు ఇచ్చారు.
5 సెకన్లలో 100 కి.మీ వేగం : మన దేశంలో కొనుగోలుదార్లకు మోడల్ వైఎల్ కార్ల డెలివరీలను టెస్లా ప్రారంభించింది. 3 వరుసల్లో కలిపి 6 సీట్లు కలిగిన ఈ విద్యుత్ కారు ధర రూ.61.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఈ కారును ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ చేస్తే 681 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణం చేయొచ్చు. 5 సెకన్లలో ఈ కారు 100 కి.మీ వేగాన్ని అందుకుంటుందని టెస్లా సంస్థ తెలిపింది. లగేజీ కోసం 2,539 లీటర్ల స్థలం అందుబాటులో ఉంటుంది.
రూ.49,990 నుంచి ఈఎంఐ ప్రారంభం : రూ.6.5 లక్షల డౌన్ పేమెంట్తో ఈ కారును సొంతం చేసుకునే ఫైనాన్స్ పథకాన్నీ టెస్లా ప్రవేశపెట్టింది. దీని కింద నెలవారీ ఈఎంఐ రూ.49,990 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. టెస్లా మోడల్ వై 5 సీట్లు కలిగిన ఈ విద్యుత్ కారు. ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ₹50.89 లక్షలు ఉంది.
"టెస్లా కార్లను ఏఐ కారు అంటారు. టెస్లా మోడల్ వై 5 సీట్లు కలిగిన ఈ విద్యుత్ కారు. వైఎల్ 6 సీట్లు ఉంటాయి. ఈ కార్లకు పబ్లిక్ ఛార్జింగ్తో కూడా ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు. టెస్లా మోడల్ వై ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ₹50.89 లక్షలు, టెస్లా మోడల్ వైెఎల్ ధర రూ.61.99 లక్షలు ఉంది" - కళాధర్, టెస్లా సేల్స్ మేనేజర్
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