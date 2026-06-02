సోషల్​ మీడియాలో 'మ్యాజిక్ లాంతర్లు' - లైక్​ కొట్టారో లైఫ్​ ఖతం!

సామాజిక మాధ్యమాల్లో అమాయకులే లక్ష్యంగా వల - వారి మాయలో పడి అమాయకుల విలవిల - ఉగ్రకోరల్లో చిక్కితే కేసులు తప్పవంటున్న పోలీసులు

Published : June 2, 2026 at 12:09 PM IST

Magic Lantern on Social Media : సోషల్​ మీడియాలో పోస్టు నచ్చిందని లైక్​ కొట్టారో ఇక అంతే సంగతులు. అసలు దాని ఉద్దేశం ఏమిటో తెలుసుకోకుండా స్పందిస్తే ఉగ్రవాదం కోరల్లో చిక్కుకునే ప్రమాదం ఉంది. ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుసగా జరుగుతున్న ఘటనలు ఈ విషయాన్ని రుజువు చేస్తున్నాయి. భావసారూప్యం ఉన్నవారిని గుర్తించేందుకు ఉగ్రవాదులు సోషల్​ మీడియా మాటున విసురుతున్న వలలో చిక్కుకొని అమాయకులు విలవిల్లాడుతున్నారు.

ఇదిగో ఉదాహరణలు :

  • మేడ్చల్​లోని ఓ హోటల్​లో సర్వర్​గా పని చేసే యూపీలోని ఘజియాబాద్​కు చెందిన జయూద్​ ఖాన్​ (22) ఖాళీ సమయాల్లో బొమ్మ తుపాకులతో రీల్స్​ చేస్తూ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పోస్ట్​ చేస్తుండేవాడు. అతడి పోస్టులకు పాక్​లోని ఐఎస్​ఐ సానుభూతిపరులు హబీబ్​, రాణా హుస్సేన్​ లైక్​లతో దగ్గరయ్యారు. తర్వాత ఉగ్రవాదం వైపు రెచ్చగొట్టారు. అతడి వాలకాన్ని గమనించిన మేడ్చల్​ పోలీసులు, అరెస్టు చేసి రిమాండ్​కు తరలించారు.
  • హైదరాబాద్ చంచల్​గూడకు చెందిన సయిదా బేగం (38) భర్త నుంచి వేరుపడి ఇళ్లలో పని చేసుకుని బతుకుతోంది. ఖాళీ సమయంలో రీల్స్​ చేస్తూ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పెట్టేది. ఆమె రీల్స్​కు లైకులు కొట్టడం ద్వారా దగ్గరైన పాకిస్థాన్​ ఉగ్రవాద మూకలు క్రమంగా ఆమెలో అదే తరహా భావజాలం నూరిపోశారు. మరి కొంతమంది మహిళలను ఆకట్టుకునేలా సయిదా బేగంతో రీల్స్​ చేయించారు. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 42 మహిళలతో ఒక గ్రూప్​ ఏర్పాటు చేసి, వారి ద్వారా విధ్వంసానికి కుట్రపన్నారు. విజయవాడకు చెందిన యువకులను అరెస్టు చేసినప్పుడు అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
  • ఏపీలోని విజయనగరానికి చెందిన సిరాజ్​ ఉర్​ రెహమాన్​ గ్రూప్​-2 పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యేందుకు హైదరాబాద్​ వచ్చి సోషల్​ మీడియాలో జాతి వ్యతిరేక భావాలున్న పోస్టులకు ఆకర్షితుడయ్యాడు. సిరాజ్​ ఉద్దేశాన్ని గమనించిన పాక్​ ఉగ్రవాద మూకలు, అతడిని నెమ్మదిగా వ్యక్తిగత మెసేజ్​లతో ముగ్గులోకి దింపాయి. ఇలాంటి భావాలే ఉన్న హైదరాబాద్​కు చెందిన సయ్యద్​ సమీర్​ను పరిచయం చేశాయి. బిహార్​కు చెందిన ఆరిఫ్​ హుస్సేన్​ నేతృత్వంలో ఇలాంటి భావనతోనే ఉన్న మరికొందరు కలిసి దేశవ్యాప్తంగా పేలుళ్లకు పాల్పడేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
  • 2025 మే 21న విజయనగరంలో బాంబు పేల్చాలని కుట్ర చేయగా అంతకు 5 రోజుల ముందు విజయనగరం పోలీసులు సిరాజ్​ను అరెస్టు చేశారు. తర్వాత గల్ఫ్ దేశాలకు పారిపోతున్న ఆరిఫ్​తో పాటు హైదరాబాద్​కు చెందిన సయ్యద్​, మరికొందరిని కూడా అరెస్టు చేశారు.

'మ్యాజిక్ లాంతర్​'తో ఆకర్షణ : వారి ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయంటే చీకట్లో దీపం పెడితే దాని వెలుతురుకు ఆకర్షితులైన కీటకాలు దానిచుట్టూ చేరతాయి. ఉగ్రవాదులు ఆ తరహాలోనే ఆన్​లైన్​ సామ్రాజ్యంలో తమకు అనుకూలమైన వారిని గుర్తిస్తున్నారు. ఈ విధానానికి పెట్టిన పేరే మ్యాజిక్​ లాంతర్​. అంతర్జాల ప్రపంచంలో ఉగ్రమూకలు ఉద్దేశపూర్వకంగానే కొన్ని రెచ్చగొట్టే పోస్టులు పెడతాయి. వీటికి ఒకరిద్దరు మాత్రం అనుకూలంగా స్పందిస్తారు. పోస్టు పెట్టకపోయినా లైక్​ చేస్తారు. ఇలాంటి వారిని తమదారికి తెచ్చుకుని విధ్వంసం దిశగా ఉగ్రమూకలు సిద్ధం చేస్తాయి. ఇంకో పద్ధతిలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టే పోస్టుల్లో తమకు పనికొస్తారని భావించిన వారిని గుర్తిస్తారు. వారి పోస్టులకు లైకులు కొట్టి దగ్గరవుతారు. ఆ తర్వాతే అసలు ఉద్దేశం వెల్లడిస్తారు. ఆ ఉగ్రవాదులు ఇదంతా పకడ్బందీగా ప్లాన్​ చేస్తారు. అసలు తామేం చేస్తున్నామో తెలుసుకునేలోపే చాలామంది ఉగ్ర ఊబిలో కూరుకొని పోతున్నారు.

పసిగట్టడం తేలికే : ఆన్​లైన్​ ద్వారా ఉగ్రవాద భావజాలం వ్యాప్తి చేయడం ఎంత సులభమో, దర్యాప్తు సంస్థలు కూడా అంతే తేలికగా ఇలాంటి వారిని గుర్తిస్తున్నాయి. ఆన్​లైన్​ ద్వారా జరుగుతున్న సమస్త సమాచారాన్ని దర్యాప్తు సంస్థలు నిత్యం వడపోస్తూనే ఉంటాయి. అందుకే చాలామంది కుట్రలు పన్నుతున్నప్పటికీ అవి కార్యరూపం దాల్చేలోపే బట్టబయలవుతున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా జాతి వ్యతిరేక భావజాలం, సంఘ విద్రోహ సమాచారం వంటివి కనిపించినప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇలాంటి సందేశాలు కనిపించిన వెంటనే వాటి నుంచి బయటకు రావడం మంచిదని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

