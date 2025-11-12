పేలుళ్లు ఎక్కడైనా, మూలాలు ఇక్కడేనా? - విధ్వంసాల్లో హైదరాబాదీల పాత్ర!
దేశంలో ఎక్కడ ఉగ్రదాడి జరిగినా హైదరాబాదీల పాత్ర - మొహియుద్దీన్ అరెస్టుతో ఆందోళన - ఎన్ఐఏ, వివిధ రాష్ట్రాల పోలీసుల సోదాల్లో నగరానికి చెందిన వ్యక్తులు
Published : November 12, 2025 at 9:53 AM IST
The Origins of Terrorist Attacks in India are in Hyderabad : దేశంలో ఎక్కడ ఉగ్రదాడులు జరిగినా, ఏ రాష్ట్రంలో ఉగ్రకుట్రలు భగ్నమైనా వాటి మూలాలు మాత్రం హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాయి. ఇది ఇప్పుడు తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. రాజధానిలో విధ్వంస చర్యలు తగ్గినా జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ(ఎన్ఐఏ), వివిధ రాష్ట్రాల పోలీసుల సోదాల్లో నగరానికి చెందిన వ్యక్తులు పట్టుబడటం ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. తాజాగా గుజరాత్ ఏటీఎస్ పోలీసులు ముగ్గురిని అరెస్టు చేశారు. వారిలో రాజేంద్రనగర్కు చెందిన వైద్యుడు అహ్మద్ మొహియుద్దీన్ సయ్యద్ ఉన్నాడు.
అలాగే విజయనగరంలో బాంబుపేలుళ్ల రిహార్సల్స్కు సిద్ధమైన ఇద్దరిని ఈ ఏడాది మే నెలలో ఏపీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరిలో ఒకరు బోయగూడ రైల్ కళారంగ్బస్తీకి చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించారు. రెండేళ్ల క్రితం మధ్యప్రదేశ్ ఏటీఎస్ పోలీసులు హైదరాబాద్లో ఐదుగురిని అరెస్టు చేశారు. తాజాగా దిల్లీ పేలుళ్ల నేపథ్యంలోనూ ఆ ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
1993 నుంచి వరుస దాడులు : 1993లో అదనపు ఎస్పీ కృష్ణప్రసాద్ హత్యతో తొలి దాడి హైదరాబాద్లో జరిగింది. ఉగ్రవాదులు ఉన్నారనే సమాచారంతో సోదాలకు వెళ్లగా ముజీబ్ అనే వ్యక్తి కృష్ణప్రసాద్పై కాల్పులు జరపడంతో మరణించారు. తర్వాత దిల్సుఖ్నగర్ సాయిబాబా గుడి దగ్గర, లుంబినీ పార్కు, మక్కా మసీదు, గోకుల్చాట్ తదితర ఘటనలు దేశాన్నే ఉలిక్కిపడేలా చేశాయి. సిమి(స్టూడెంట్ ఇస్లామిక్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా) జాతీయ అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన సయ్యద్ సలావుద్దీన్ నగరంలోని బాబానగర్కు చెందినవాడే. ఎప్పటికప్పుడు నిఘా సంస్థలు ఆయా సంస్థల కుట్రల్ని భగ్నం చేస్తూనే ఉన్నా తరచూ ఏదో రూపంలో ఇవి బహిర్గతం అవుతూనే ఉన్నాయి.
నగరంలో హై అలర్ట్ :
- దిల్లీ పేలుళ్ల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నగరంలో హైఅలర్ట్ కొనసాగుతోంది.
- ముఖ్యంగా రద్దీ ప్రాంతాలు, రైల్వేస్టేషన్లు, బస్టాండ్లలలో తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి.
- సోషల్ మీడియా ఎలాంటి వదంతులు వ్యాప్తి చెందకుండా సైబర్ ప్యాట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు.
- శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలోకి ఉగ్రవాదులు చొరబడితే ఎలా వ్యవహరిస్తారనే దానిపై భద్రతా సిబ్బంది మంగళవారం మాక్డ్రిల్ నిర్వహించారు.
- విమానాశ్రయంలో వాహనాలు, సామగ్రి తనిఖీలను ముమ్మరం చేశారు.
ప్రధాన ఘటనలు ఇవే :
- నవంబరు 2002 : దిల్సుఖ్నగర్లోని సాయిబాబా గుడి దగ్గర పేలుడు సంభవించింది. ఆ పేలుళ్లలో ఇద్దరు దుర్మరణం చెందారు. మరో 20 మందికి గాయాలు అయ్యాయి.
- అక్టోబరు 2005 : బేగంపేటలోని హైదరాబాద్ టాస్క్ఫోర్స్ కార్యాలయంపై హర్కతుల్ జిహాదీ ఇస్లామి సభ్యుడు ఆత్మాహుతి దాడి చేశాడు. హోంగార్డుతో పాటు ఆత్మాహుతికి పాల్పడిన వ్యక్తి దుర్మరణం చెందాడు.
- మే 2006 : ఓడియన్ థియేటర్లో లష్కరే తోయిబా సభ్యులు గ్రనేడ్తో దాడికి పాల్పడ్డారు.
- మే 2007 : పాతబస్తీలోని చారిత్రక మక్కా మసీదులో దాడి జరగ్గా అందులో 16 మంది మరణించారు.
- ఆగస్టు 2007 : లుంబినీ పార్కు, కోఠిలోని గోకుల్చాట్లో రెండు చోట్ల ఒకేరోజు భారీ పేలుళ్లు అనేవి సంభవించాయి. ఈ జంట పేలుళ్లలో 42 మంది మరణించగా, 70 మంది గాయపడ్డారు.
- ఫిబ్రవరి 2013 : దిల్సుఖ్నగర్ బస్టాండు దగ్గర రెండు భారీ పేలుళ్లు సంభవించాయి. అందులో 17 మంది మరణించగా, 123 మంది గాయపడ్డారు.
