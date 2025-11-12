ETV Bharat / state

పేలుళ్లు ఎక్కడైనా, మూలాలు ఇక్కడేనా? - విధ్వంసాల్లో హైదరాబాదీల పాత్ర!

దేశంలో ఎక్కడ ఉగ్రదాడి జరిగినా హైదరాబాదీల పాత్ర - మొహియుద్దీన్​ అరెస్టుతో ఆందోళన - ఎన్​ఐఏ, వివిధ రాష్ట్రాల పోలీసుల సోదాల్లో నగరానికి చెందిన వ్యక్తులు

Terrorist Attacks in India
Terrorist Attacks in India (ANI)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 9:53 AM IST

The Origins of Terrorist Attacks in India are in Hyderabad : దేశంలో ఎక్కడ ఉగ్రదాడులు జరిగినా, ఏ రాష్ట్రంలో ఉగ్రకుట్రలు భగ్నమైనా వాటి మూలాలు మాత్రం హైదరాబాద్​లో ఉంటున్నాయి. ఇది ఇప్పుడు తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. రాజధానిలో విధ్వంస చర్యలు తగ్గినా జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ(ఎన్​ఐఏ), వివిధ రాష్ట్రాల పోలీసుల సోదాల్లో నగరానికి చెందిన వ్యక్తులు పట్టుబడటం ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. తాజాగా గుజరాత్​ ఏటీఎస్​ పోలీసులు ముగ్గురిని అరెస్టు చేశారు. వారిలో రాజేంద్రనగర్​కు చెందిన వైద్యుడు అహ్మద్​ మొహియుద్దీన్​ సయ్యద్​ ఉన్నాడు.

అలాగే విజయనగరంలో బాంబుపేలుళ్ల రిహార్సల్స్​కు సిద్ధమైన ఇద్దరిని ఈ ఏడాది మే నెలలో ఏపీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరిలో ఒకరు బోయగూడ రైల్​ కళారంగ్​బస్తీకి చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించారు. రెండేళ్ల క్రితం మధ్యప్రదేశ్​ ఏటీఎస్​ పోలీసులు హైదరాబాద్​లో ఐదుగురిని అరెస్టు చేశారు. తాజాగా దిల్లీ పేలుళ్ల నేపథ్యంలోనూ ఆ ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

1993 నుంచి వరుస దాడులు : 1993లో అదనపు ఎస్పీ కృష్ణప్రసాద్​ హత్యతో తొలి దాడి హైదరాబాద్​లో జరిగింది. ఉగ్రవాదులు ఉన్నారనే సమాచారంతో సోదాలకు వెళ్లగా ముజీబ్​ అనే వ్యక్తి కృష్ణప్రసాద్​పై కాల్పులు జరపడంతో మరణించారు. తర్వాత దిల్​సుఖ్​నగర్​ సాయిబాబా గుడి దగ్గర, లుంబినీ పార్కు, మక్కా మసీదు, గోకుల్​చాట్​ తదితర ఘటనలు దేశాన్నే ఉలిక్కిపడేలా చేశాయి. సిమి(స్టూడెంట్​ ఇస్లామిక్​ మూవ్​మెంట్​ ఇన్​ ఇండియా) జాతీయ అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన సయ్యద్​ సలావుద్దీన్​ నగరంలోని బాబానగర్​కు చెందినవాడే. ఎప్పటికప్పుడు నిఘా సంస్థలు ఆయా సంస్థల కుట్రల్ని భగ్నం చేస్తూనే ఉన్నా తరచూ ఏదో రూపంలో ఇవి బహిర్గతం అవుతూనే ఉన్నాయి.

నగరంలో హై అలర్ట్​ :

  • దిల్లీ పేలుళ్ల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్​ నగరంలో హైఅలర్ట్​ కొనసాగుతోంది.
  • ముఖ్యంగా రద్దీ ప్రాంతాలు, రైల్వేస్టేషన్లు, బస్టాండ్లలలో తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి.
  • సోషల్​ మీడియా ఎలాంటి వదంతులు వ్యాప్తి చెందకుండా సైబర్​ ప్యాట్రోలింగ్​ చేస్తున్నారు.
  • శంషాబాద్​ విమానాశ్రయంలోకి ఉగ్రవాదులు చొరబడితే ఎలా వ్యవహరిస్తారనే దానిపై భద్రతా సిబ్బంది మంగళవారం మాక్​డ్రిల్​ నిర్వహించారు.
  • విమానాశ్రయంలో వాహనాలు, సామగ్రి తనిఖీలను ముమ్మరం చేశారు.

ప్రధాన ఘటనలు ఇవే :

  • నవంబరు 2002 : దిల్​సుఖ్​నగర్​లోని సాయిబాబా గుడి దగ్గర పేలుడు సంభవించింది. ఆ పేలుళ్లలో ఇద్దరు దుర్మరణం చెందారు. మరో 20 మందికి గాయాలు అయ్యాయి.
  • అక్టోబరు 2005 : బేగంపేటలోని హైదరాబాద్​ టాస్క్​ఫోర్స్​ కార్యాలయంపై హర్కతుల్​ జిహాదీ ఇస్లామి సభ్యుడు ఆత్మాహుతి దాడి చేశాడు. హోంగార్డుతో పాటు ఆత్మాహుతికి పాల్పడిన వ్యక్తి దుర్మరణం చెందాడు.
  • మే 2006 : ఓడియన్​ థియేటర్​లో లష్కరే తోయిబా సభ్యులు గ్రనేడ్​తో దాడికి పాల్పడ్డారు.
  • మే 2007 : పాతబస్తీలోని చారిత్రక మక్కా మసీదులో దాడి జరగ్గా అందులో 16 మంది మరణించారు.
  • ఆగస్టు 2007 : లుంబినీ పార్కు, కోఠిలోని గోకుల్​చాట్​లో రెండు చోట్ల ఒకేరోజు భారీ పేలుళ్లు అనేవి సంభవించాయి. ఈ జంట పేలుళ్లలో 42 మంది మరణించగా, 70 మంది గాయపడ్డారు.
  • ఫిబ్రవరి 2013 : దిల్​సుఖ్​నగర్​ బస్టాండు దగ్గర రెండు భారీ పేలుళ్లు సంభవించాయి. అందులో 17 మంది మరణించగా, 123 మంది గాయపడ్డారు.

దేశంలో ఇప్పటి వరకు జరిగిన భారీ ఉగ్ర పేలుళ్లు ఇవే!

