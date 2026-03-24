ETV Bharat / state

విజయవాడలో ఉగ్రవాదులు కలకలం - ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్న కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు

విజయవాడలో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్న యువకులు - అదుపులో రహమతుల్లా షరీఫ్, మీర్జా సొహైల్ బేగ్, డానిష్‌ - యువతను ఉగ్రవాదం వైపు ఆకర్షిస్తున్నట్లు గుర్తించిన కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 7:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Anti National Activities in Vijayawada: విజయవాడలో ఉగ్రవాద లింకులు అంశం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. సామాజిక మాధ్యామాల్లో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు మద్ధతు పలుకుతున్న మొహ్మద్ రహమతుల్లా షరీఫ్, మీర్జా సొహైల్ బేగ్, మొహ్మద్ డానిష్ అనే ముగ్గురు యువకులను కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

ప్రస్తుతం ఈ ముగ్గురిని కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. పాకిస్థాన్​లోని హ్యాండర్లతో సంబంధాలున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు . వన్ టౌన్​లోని ఓ మసీదులో ముగ్గురి మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది. వివిధ ప్రాంతాల్లో యువకులను ఉగ్రవాదం వైపు మళ్లించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు గుర్తించారు. వీరిపై కొత్తపేట పోలీస్ స్టేషన్​లో కేసు నమోదు చేశారు.

సోషల్ మీడియా ద్వారా ఉగ్రవాద భావజాలం: పాకిస్థాన్​లోని హ్యాండ్లర్లతో సంబంధాలు ఏర్పరుచుకుని, సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్న యువకులు మొహ్మద్ రహమతుల్లా షరీఫ్, మీర్జా సొహైల్ బేగ్, మొహ్మద్ డానిష్​లను కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం అధికారులు, విజయవాడ టాస్క్ ఫోర్స్ బృందం కలిసి సోమవారం విజయవాడలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరు ఇన్​స్టాగ్రాం, టెలిగ్రాం సహా పలు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా యువతను ఉగ్రవాద భావజాలం వైపు ఆకర్షిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఉగ్రవాద రిక్రూట్మెంట్, జీహాదీ కార్యకలాపాల కోసం అవసరమైన నిధులను వీరికి పాకిస్థాన్లోని హ్యాండ్లర్లు సమకూరుస్తున్నట్లు నిఘా వర్గాలకు సమాచారముంది.

ఏపీలోనే కాకుండా దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన యువకులతో వీరు గ్రూపులు ఏర్పాటు చేసి అందులో ప్రధానంగా ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేస్తూ జీహాదీ కోసం వారిని సన్నద్ధమవ్వాలంటూ ఉగ్రవాదం వైపు రెచ్చగొడుతున్నట్లు సీఐ సెల్ నిగ్గు తేల్చింది. విజయవాడ వించిపేట నారాయణస్వామి వీధిలో మొహ్మద్ రహమతుల్లా షరీఫ్, అబ్దుల్జాక్ వీధిలో మీర్జా సొహైల్ బేగ్, భవానీపురం ఇందిరా ప్రియదర్శినీ కాలనీలో మొహ్మద్ డానిష్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

లోతుగా ఆరా తీస్తోన్న అధికారులు: వీరిని అత్యంత చాకచక్యంగా కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్​ అధికారులు, విజయవాడ టాస్క్ ఫోర్స్ బృందాలతో కలిసి వెళ్లి వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అంతేకాకుండా వీరి నుంచి పలు వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరు ఎవరెవరితో సంప్రదింపుల్లో ఉన్నారు, వీరి భావజాలానికి ఆకర్షితులైన వారు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? అనే అంశాలపై సీఐ సెల్ దర్యాప్తులో లోతుగా ఆరా తీస్తోంది.

వీరిలో మొహ్మద్ రహమతుల్లా షరీఫ్ ర్యాపిడో, ఉబర్, ఓలా బైక్ డ్రైవర్ గా, సోహైల్ బేగ్ ఓ బిర్యాన్ దుకాణంలో క్యాషియర్, డానిష్ ఆటోనగర్​లో లేజర్ మార్కింగ్ వర్కర్​గా పనిచేస్తున్నారు. విజయవాడ వన్ టౌన్​లోని ఓ మసీదు వద్ద వీరికి పరిచయం ఏర్పడింది. దీంతో తరచూ అక్కడే కలుసుకునేవారు. దేశవ్యాప్తంగా వీరితో మరో పది మందికి సంబంధాలున్నట్లు గుర్తించారు. రహమతుల్లా షరీఫ్ పేలుడు పదార్ధాల తయారీ, వాటిని ఎలా వినియోగించాలనే దానిపై ఇంటర్నెట్​లో సెర్చ్ చేసినట్లు సీఐ సెల్ అధికారులు గుర్తించారు.

పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు: అతని సెల్ ఫోన్​ను స్వాధీనం చేసుకొని పరిశీలించగా అందులో పేలుడు పదార్ధాల కోసం వివిధ రూపాల్లో అన్వేషించినట్లు గుర్తించారు. ఇంకా ఏయే సమాచారం కోసం అతడు వెతికే ప్రయత్నం చేశాడు? అనే విషయంపై ఆరా తీస్తున్నారు. సీఐ సెల్ అధికారులు విజయవాడ టాస్క్ ఫోర్స్ బృందాలతో కలిసి వించిపేటలోని రహమతుల్లా షరీఫ్ ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు మీరు వస్తారని తెలుసని, సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నందుకే వచ్చారు కదా అని పేర్కొనడం విశేషం. మొత్తంగా ముగ్గురిపై చట్ట విరుద్ధ కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టం, ఐటీ చట్టం, సహా బీఎన్ ఎస్ లోని పలు సెక్షన్ల కింద విజయవాడ రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు.

TAGGED:

TERRORIST SYMPATHIZERS VIJAYAWADA
TERROR LINKS IN VIJAYAWADA
ANTI NATIONAL ACTIVITIES IN AP
TERROR SCARE IN VIJAYAWADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.