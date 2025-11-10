ఇల్లే ప్రయోగశాల - వైద్యుడే సూత్రధారి - సైనైడ్ కన్నా ప్రమాదకరమైన రైసిన్ తయారీ
రైసిన్ తరలిస్తూ పట్టుబడ్డ డా.మొహియుద్దీన్ - ఇంటినే ప్రయోగశాలగా మార్చి రైసిన్ తయారీ - సైనైడ్ కంటే రైసిన్ ప్రమాదమంటున్న పోలీసులు - దేశంలో విధ్వంసం సృష్టించేందుకు కుట్ర పన్నినట్టు పోలీసుల నిర్ధారణ
Published : November 10, 2025 at 9:32 AM IST
Hyderabad Doctor Arrested in Gujarat : హైదరాబాద్ మహానగరం కేంద్రంగా మరో ఉగ్రకోణం బయటపడటం తీవ్ర కలకలం రేపింది. ప్రాణాలు పోయాల్సిన వైద్యుడి ఇంటినే ఏకంగా ప్రయోగశాలగా మార్చి ప్రమాదకరమైన రైసిన్ తయారు చేయటం సంచలనం కలిగించింది. గుజరాత్ యాంటీ టెర్రరిస్ట్ స్వ్కాడ్ ముగ్గురు ఐసిస్ సానుభూతిపరులను అరెస్ట్ చేసింది. వీరి వద్ద నుంచి తుపాకులు, రసాయన పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో పరిచయమైన వీరంతా ముఠాగా ఏర్పడి, దేశంలో విధ్వంసం సృష్టించేందుకు కుట్రపన్నినట్టు పోలీసుల విచారణలో తేలింది.
సైనైడ్ కన్నా ప్రమాదకరమైన 'రైసిన్' : ఉగ్ర లింకులతో భాగ్యనగరం మరోసారి ఉలిక్కిపడింది. దేశంలో ఎక్కడ, ఏ మూలన ముష్కర కార్యకలాపాలు, కుట్రలు జరిగినా వాటి మూలాలు హైదరాబాద్లో తేలడం ఆందోళన సృష్టిస్తోంది. అహ్మదాబాద్లో గుజరాత్ యాంటీ టెర్రరిజం స్వ్కాడ్-ఏటీఎస్ అరెస్టు చేసిన ముగ్గురిలో హైదరాబాద్ రాజేంద్రనగర్కు చెందిన డాక్టర్ సయ్యద్ అహ్మద్ మొహియుద్దీన్ కీలక సూత్రధారిగా తేలింది. పక్కా సమాచారంతో మొహియుద్దీన్పై నిఘా పెట్టిన ఏటీఎస్ పోలీసులు, ఇటీవల ఓ ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో రసాయనంతో ప్రయాణిస్తుండగా గుజరాత్లోని అడాలజ్ టోల్ ప్లాజా వద్ద అదుపులోకి తీసుకున్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న ద్రవ పదార్థం ప్రమాదకరమైన రైసిన్గా గుర్తించారు. ఇది సైనైడ్ కన్నా ప్రమాదకరమైనదిగా పోలీసులు తేల్చారు.
ఒంటరిగా ఉంటూ : రాజేంద్రనగర్ ఫోర్ట్ వ్యూ కాలనీలో మొహియుద్దీన్ కుటుంబం నివాసం ఉంటుంది. నలుగురిలో పెద్దవాడైన సయ్యద్ చిన్నప్పటి నుంచే శాస్త్ర, సాంకేతిక అంశాలపై ఎక్కువ ఆసక్తి కనబరిచే వాడని తెలుస్తోంది. చైనాలో ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి, కొంతకాలం ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లో వైద్యుడిగా పని చేసినట్లు సమాచారం. 30 ఏళ్ల వయసు దాటినా పెళ్లి కాకపోవడంతో కుంగుబాటుకు గురైన మొహియుద్దీన్ ఆన్లైన్లో రోగులకు కన్సల్టెన్సీ సేవలందిస్తూ ఇంటికే పరిమితమయ్యేవాడని చెబుతున్నారు. కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులతో కలవకుండా ఒంటరిగా ఉంటూ ఆన్లైన్లో కొన్ని రసాయనాలు తెప్పించి, గదిలో ప్రయోగాలు జరిపేవాడని తెలుస్తోంది.
ఉగ్ర సానుభూతిపరులతో పరిచయాలు : మొహియుద్దీన్ ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చిన తల్లిదండ్రులు పలుమార్లు ప్రశ్నించగా, తాను చాలా విలువైన రసాయనం తయారు చేస్తున్నానని, మార్కెట్లో అమ్మి సొమ్ము చేసుకోవచ్చని వివరించినట్లు సమాచారం. వైద్య విద్య కోసం చైనా వెళ్లడంతో పలు విదేశీ భాషలపైనా పట్టు సాధించాడు. ఉగ్రవాదం, ఐసిస్ పట్ల ఆకర్షితుడయ్యాక సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఉగ్ర సానుభూతిపరులతో పరిచయాలు పెంచుకున్నాడు. అట్నుంచి వచ్చిన ఆదేశాలతో తరచూ కోల్కతా, అహ్మదాబాద్, ముంబయి తదితర నగరాలకు వెళ్లి వస్తుండేవాడు. ఇటీవలే హైదరాబాద్ నుంచి కోల్కతా, అక్కడి నుంచి అహ్మదాబాద్ వెళ్తుండగా పట్టుకున్నట్లు గుజరాత్ పోలీసులు వెల్లడించారు. ఆముదం గింజలను ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత మిగిలిపోయిన వ్యర్థాల నుంచి రైసిన్ తయారు చేస్తున్నట్లు వివరించారు.
"ఆంధ్రప్రదేశ్ బండి నంబరుతో గుజరాత్లో వాహనం కనిపించింది. విషయం ఏమిటని తనిఖీ చేశాం. సయ్యద్ అహ్మద్ మొహియుద్దీన్ వద్ద ఓ బ్యాగ్ దొరికింది. అందులో ఓ డబ్బాను చక్కగా కప్పి ఉంచాడు. దానిలో 3 ఆయుధాలు దొరికాయి. మరో డబ్బాలో 4 కిలోల ఓ ద్రవ పదార్థం కూడా లభించింది. నిందితుడిని ప్రశ్నించి అతని ఫోన్ చెక్ చేయగా, చాలా విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అయితే ఈ విషయంపై ఇంకా పూర్తి సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది. ఈయన చైనాలో ఎంబీబీఎస్ చేశాడు. ఇతనికి విదేశీయులతో పరిచయాలు ఉన్నాయి. వారితో ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందజేసేందుకు ఓ టెలిగ్రామ్ గ్రూపులో ఉన్నాడు. రైజిన్ అనే అత్యంత విష పదార్థాన్ని ఇతడు తయారు చేస్తున్నాడు." - సునీల్, డీఐజీ, ఏటీఎస్ గుజరాత్
నిందితుడి ఇంట్లో తనిఖీలు : మొహియుద్దీన్ను అరెస్ట్ చేసినట్టు గుజరాత్ పోలీసులు శనివారం తమకు సమాచారమిచ్చారని అతడి సోదరుడు ఫరూక్ తెలిపారు. సోమవారం గుజరాత్ ఏటీసీ పోలీసులు నిందితుడి ఇంట్లో తనిఖీలు చేపట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉగ్రకోణంలో మొహియుద్దీన్తో ఇక్కడ ఎవరెవరికి సంబంధాలున్నాయనే కోణంలో స్థానిక పోలీసులతో ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం. అతడి గదిలోని వస్తువులు కదల్చవద్దని సూచించినట్లు ఫరూక్ వెల్లడించారు.
రైల్వేస్టేషన్లే లక్ష్యంగా : తాజాగా బయటపడిన ఉగ్ర లింకులతో హైదరాబాద్ ఉలిక్కిపడింది. దేశంలో ఏ మూలన ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు జరిగినా, కుట్రలకు పాల్పడినా మూలాలు హైదరాబాద్లో గుర్తిస్తున్నారు. ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా పేలుళ్లకు విజయనగరం నుంచి కుట్రపన్నినట్టు అక్కడి పోలీసులు గుర్తించారు. అనంతరం నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ- ఎన్ఐఏ కేసు దర్యాప్తును చేపట్టింది. ఉగ్రవాదులతో సంబంధాలున్న లాలాగూడకు చెందిన సమీర్ను అరెస్ట్ చేశారు. రైల్వేస్టేషన్లు, పట్టాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని పేలుళ్లకు పన్నాగం పన్నినట్టు నిర్దారించారు. తాజాగా రాజేంద్రనగర్కు చెందిన మొహియుద్దీన్ అరెస్ట్తో పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తమయింది.
