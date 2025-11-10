ETV Bharat / state

ఇల్లే ప్రయోగశాల - వైద్యుడే సూత్రధారి - సైనైడ్‌ కన్నా ప్రమాదకరమైన రైసిన్‌ తయారీ

రైసిన్‌ తరలిస్తూ పట్టుబడ్డ డా.మొహియుద్దీన్‌ - ఇంటినే ప్రయోగశాలగా మార్చి రైసిన్‌ తయారీ - సైనైడ్‌ కంటే రైసిన్‌ ప్రమాదమంటున్న పోలీసులు - దేశంలో విధ్వంసం సృష్టించేందుకు కుట్ర పన్నినట్టు పోలీసుల నిర్ధారణ

Hyderabad Doctor Arrested in Gujarat
Hyderabad Doctor Arrested in Gujarat (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2025 at 9:32 AM IST

3 Min Read
Hyderabad Doctor Arrested in Gujarat : హైదరాబాద్‌ మహానగరం కేంద్రంగా మరో ఉగ్రకోణం బయటపడటం తీవ్ర కలకలం రేపింది. ప్రాణాలు పోయాల్సిన వైద్యుడి ఇంటినే ఏకంగా ప్రయోగశాలగా మార్చి ప్రమాదకరమైన రైసిన్‌ తయారు చేయటం సంచలనం కలిగించింది. గుజరాత్‌ యాంటీ టెర్రరిస్ట్‌ స్వ్కాడ్‌ ​ముగ్గురు ఐసిస్‌ సానుభూతిపరులను అరెస్ట్‌ చేసింది. వీరి వద్ద నుంచి తుపాకులు, రసాయన పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో పరిచయమైన వీరంతా ముఠాగా ఏర్పడి, దేశంలో విధ్వంసం సృష్టించేందుకు కుట్రపన్నినట్టు పోలీసుల విచారణలో తేలింది.

హైదరాబాద్‌లో మరోసారి ఉగ్రకోణం కలకలం - గుజరాత్‌లో హైదరాబాద్‌కు చెందిన వ్యక్తి అరెస్ట్ (ETV)

సైనైడ్‌ కన్నా ప్రమాదకరమైన 'రైసిన్‌' : ఉగ్ర లింకులతో భాగ్యనగరం మరోసారి ఉలిక్కిపడింది. దేశంలో ఎక్కడ, ఏ మూలన ముష్కర కార్యకలాపాలు, కుట్రలు జరిగినా వాటి మూలాలు హైదరాబాద్‌లో తేలడం ఆందోళన సృష్టిస్తోంది. అహ్మదాబాద్‌లో గుజరాత్‌ యాంటీ టెర్రరిజం స్వ్కాడ్‌-ఏటీఎస్​ అరెస్టు చేసిన ముగ్గురిలో హైదరాబాద్‌ రాజేంద్రనగర్‌కు చెందిన డాక్టర్‌ సయ్యద్ అహ్మద్‌ మొహియుద్దీన్‌ కీలక సూత్రధారిగా తేలింది. పక్కా సమాచారంతో మొహియుద్దీన్‌పై నిఘా పెట్టిన ఏటీఎస్​ పోలీసులు, ఇటీవల ఓ ప్లాస్టిక్‌ బాటిల్‌లో రసాయనంతో ప్రయాణిస్తుండగా గుజరాత్‌లోని అడాలజ్‌ టోల్‌ ప్లాజా వద్ద అదుపులోకి తీసుకున్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న ద్రవ పదార్థం ప్రమాదకరమైన రైసిన్‌గా గుర్తించారు. ఇది సైనైడ్‌ కన్నా ప్రమాదకరమైనదిగా పోలీసులు తేల్చారు.

ఒంటరిగా ఉంటూ : రాజేంద్రనగర్‌ ఫోర్ట్‌ వ్యూ కాలనీలో మొహియుద్దీన్‌ కుటుంబం నివాసం ఉంటుంది. నలుగురిలో పెద్దవాడైన సయ్యద్‌ చిన్నప్పటి నుంచే శాస్త్ర, సాంకేతిక అంశాలపై ఎక‌్కువ ఆసక్తి కనబరిచే వాడని తెలుస్తోంది. చైనాలో ఎంబీబీఎస్​ పూర్తి చేసి, కొంతకాలం ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లో వైద్యుడిగా పని చేసినట్లు సమాచారం. 30 ఏళ్ల వయసు దాటినా పెళ్లి కాకపోవడంతో కుంగుబాటుకు గురైన మొహియుద్దీన్‌ ఆన్‌లైన్‌లో రోగులకు కన్సల్టెన్సీ సేవలందిస్తూ ఇంటికే పరిమితమయ్యేవాడని చెబుతున్నారు. కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులతో కలవకుండా ఒంటరిగా ఉంటూ ​ఆన్‌లైన్‌లో కొన్ని రసాయనాలు తెప్పించి, గదిలో ప్రయోగాలు జరిపేవాడని తెలుస్తోంది.

ఉగ్ర సానుభూతిపరులతో పరిచయాలు : మొహియుద్దీన్‌ ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చిన తల్లిదండ్రులు పలుమార్లు ప్రశ్నించగా,​ తాను చాలా విలువైన రసాయనం తయారు చేస్తున్నానని, ​మార్కెట్‌లో అమ్మి సొమ్ము చేసుకోవచ్చని వివరించినట్లు సమాచారం. వైద్య విద్య కోసం చైనా వెళ్లడంతో పలు విదేశీ భాషలపైనా పట్టు సాధించాడు. ఉగ్రవాదం, ఐసిస్‌ పట్ల ఆకర్షితుడయ్యాక సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ​ఉగ్ర సానుభూతిపరులతో పరిచయాలు పెంచుకున్నాడు. అట్నుంచి వచ్చిన ఆదేశాలతో తరచూ కోల్‌కతా, అహ్మదాబాద్, ముంబయి తదితర నగరాలకు వెళ్లి వస్తుండేవాడు. ఇటీవలే హైదరాబాద్‌ నుంచి కోల్‌కతా, ​అక్కడి నుంచి అహ్మదాబాద్‌ వెళ్తుండగా పట్టుకున్నట్లు గుజరాత్‌ పోలీసులు వెల్లడించారు. ఆముదం గింజలను ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత మిగిలిపోయిన వ్యర్థాల నుంచి రైసిన్‌ తయారు చేస్తున్నట్లు వివరించారు.

"ఆంధ్రప్రదేశ్ బండి నంబరుతో గుజరాత్​లో వాహనం కనిపించింది. విషయం ఏమిటని తనిఖీ చేశాం. సయ్యద్ అహ్మద్ మొహియుద్దీన్‌ వద్ద ఓ బ్యాగ్ దొరికింది. అందులో ఓ డబ్బాను చక్కగా కప్పి ఉంచాడు. దానిలో 3 ఆయుధాలు దొరికాయి. మరో డబ్బాలో 4 కిలోల ఓ ద్రవ పదార్థం కూడా లభించింది. నిందితుడిని ప్రశ్నించి అతని ఫోన్​ చెక్​ చేయగా, చాలా విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అయితే ఈ విషయంపై ఇంకా పూర్తి సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది. ఈయన చైనాలో ఎంబీబీఎస్ చేశాడు. ఇతనికి విదేశీయులతో పరిచయాలు ఉన్నాయి. వారితో ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందజేసేందుకు ఓ టెలిగ్రామ్ గ్రూపులో ఉన్నాడు. రైజిన్ అనే​ అత్యంత విష పదార్థాన్ని ఇతడు తయారు చేస్తున్నాడు." - సునీల్, డీఐజీ, ఏటీఎస్ గుజరాత్

​నిందితుడి ఇంట్లో తనిఖీలు : మొహియుద్దీన్‌ను అరెస్ట్‌ చేసినట్టు గుజరాత్‌ పోలీసులు ​శనివారం తమకు సమాచారమిచ్చారని అతడి సోదరుడు ఫరూక్‌ తెలిపారు. సోమవారం గుజరాత్‌ ఏటీసీ పోలీసులు ​నిందితుడి ఇంట్లో తనిఖీలు చేపట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉగ్రకోణంలో మొహియుద్దీన్‌తో ఇక్కడ ఎవరెవరికి సంబంధాలున్నాయనే కోణంలో స్థానిక పోలీసులతో ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం. అతడి గదిలోని వస్తువులు కదల్చవద్దని సూచించినట్లు ఫరూక్‌ వెల్లడించారు.

రైల్వేస్టేషన్​లే లక్ష్యంగా : తాజాగా బయటపడిన ఉగ్ర లింకులతో హైదరాబాద్‌ ఉలిక్కిపడింది. దేశంలో ఏ మూలన ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు జరిగినా, కుట్రలకు పాల్పడినా మూలాలు హైదరాబాద్‌లో గుర్తిస్తున్నారు. ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా పేలుళ్లకు విజయనగరం నుంచి కుట్రపన్నినట్టు అక్కడి పోలీసులు గుర్తించారు. అనంతరం నేషనల్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్‌ ఏజెన్సీ- ఎన్​ఐఏ కేసు దర్యాప్తును చేపట్టింది. ఉగ్రవాదులతో సంబంధాలున్న లాలాగూడకు చెందిన సమీర్‌ను అరెస్ట్‌ చేశారు. రైల్వేస్టేషన్లు, పట్టాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని పేలుళ్లకు పన్నాగం పన్నినట్టు నిర్దారించారు. తాజాగా రాజేంద్రనగర్‌కు చెందిన మొహియుద్దీన్‌ అరెస్ట్‌తో పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తమయింది.

భారీ ఉగ్రదాడులకు కుట్ర- హైదరాబాద్​ వ్యక్తి సహా ముగ్గురు ఉగ్రవాదుల అరెస్ట్

