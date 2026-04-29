YUVA : మట్టితో అద్భుతమైన నైపుణ్యం - టెర్రకోట కళకు ప్రాణం పోస్తున్న విద్యార్థులు
బాచుపల్లిలోని తెలుగు వర్సిటీలో 10 రోజుల పాటు ప్రత్యేక శిక్షణ - అసోం కళాకారుడు నిఖిల్ పాల్ నేతృత్వంలో వర్క్షాప్ - నాయక్పోడ్ గిరిజన కళకు టెర్రకోట రూపం
Published : April 29, 2026 at 7:48 AM IST
Sculpture and Painting in Telugu University Bachupally : మట్టి మనిషికి ప్రాణం పోస్తే అదే మట్టికి మనసులోని భావాలు జోడించి కళాఖండాలుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు ఆ యువ కళాకారులు. సాధారణంగా ఎర్రటి మట్టితో చేసే టెర్రకోట బొమ్మల గురించి మనందరికీ తెలిసిందే. కానీ, హైదరాబాద్ శివారులోని బాచుపల్లిలో ఉన్న సురవరం ప్రతాపరెడ్డి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వేదికగా ఈ ప్రాచీన కళ సరికొత్త రూపం సంతరించుకుంది. విద్యార్థుల సృజనాత్మకతకు, కార్పొరేట్ సహకారం తోడైతే ఎలాంటి అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
ఉపాధిమార్గంగా టెర్రకోట : టెర్రకోట అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చేవి ఎర్రటి మట్టితో చేసిన అందమైన కళాకృతులు. ఇటాలియన్ భాషలో దీని అర్థం కాల్చిన భూమి. సాధారణంగా గోధుమ, నారింజ లేదా ఎరుపు రంగుల్లో ఉండే ఈ మట్టిని కాల్చడం ద్వారా అది మన్నికైన రూపంలోకి మారుతుంది. ఈ కళ కేవలం అలంకరణకే పరిమితం కాకుండా నేడు ఉపాధి మార్గంగానూ మారుతోంది. సురవరం ప్రతాపరెడ్డి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలోని ఫైన్ ఆర్ట్స్ విద్యార్థులు ఇప్పుడు ఇదే కళపై దృష్టి సారించారు.
టెర్రకోట నైపుణ్యాలపై ప్రత్యేక శిక్షణ : బోక్లే కార్ప్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటీరియర్ డిజైన్ సంస్థ సహకారంతో వర్సిటీలో పది రోజుల పాటు ప్రత్యేక వర్క్షాప్ నిర్వహించారు. అసోంకు చెందిన ప్రముఖ కళాకారుడు, అవార్డు గ్రహీత నిఖిల్ పాల్ నేతృత్వంలో సుమారు 130 మంది విద్యార్థులకు టెర్రకోట నైపుణ్యాలపై ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు. గతంలో కూడా ఇక్కడి విద్యార్థులు 12 అడుగుల భారీ పిల్లర్ను రూపొందించి తమ సత్తా చాటారు. తాజాగా యూనివర్సిటీ సుందరీకరణలో భాగంగా సంగీతం, నాట్యం, మిమిక్రీ వంటి కళలను ప్రతిబింబించేలా 30కి పైగా విలక్షణమైన కళాఖండాలను రూపొందించారు.
నాయక్పోడ్ మాస్క్లు : టెర్రకోట కళకు భారతదేశంలో ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. పశ్చిమ బెంగాల్లోని బంకురా గుర్రాలు మొదలు, చిత్తూరు జిల్లాలో తయారయ్యే అద్భుత బొమ్మల వరకు ఈ కళకు ఎంతో ఆదరణ ఉంది. ఇదే బాటలో ములుగు జిల్లాకు చెందిన రేవంత్ అనే విద్యార్థి తమ గిరిజన సంప్రదాయమైన నాయక్పోడ్ మాస్క్లను టెర్రకోట రూపంలో పున:సృష్టించి ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు. ప్రాచీన సంప్రదాయాలకు మట్టి ద్వారా కొత్త ఊపిరి పోస్తూ, గిరిజన కళలకు ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు తెచ్చే ప్రయత్నం ఇక్కడ కనిపిస్తోంది.
ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్లో డిమాండ్ : సింధు లోయ నాగరికత నుంచి నేటి ఆధునిక ఇంటీరియర్ డిజైన్ వరకు టెర్రకోట ప్రస్థానం అప్రతిహతంగా సాగుతోంది. హరప్పా, మొహెంజోదారో తవ్వకాల్లో బయటపడిన ఆనవాళ్లే దీని ప్రాధాన్యతకు నిలువెత్తు నిదర్శనం. ప్రస్తుతం గ్లోబలైజేషన్ యుగంలో ఇళ్లు, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ల ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్లో టెర్రకోటకు డిమాండ్ పెరిగింది. అటు విద్యాసంస్థల్లో ప్రొఫెసర్లుగా, ఇటు సినిమా, యానిమేషన్ రంగాల్లో ఆర్ట్ డైరెక్టర్లుగా స్థిరపడేందుకు ఈ కోర్సు యువతకు బంగారు బాటలు వేస్తోంది.
అద్భుతమైన టెక్టర్స్ : సురవరం ప్రతాప రెడ్డి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణాన్ని కళాత్మక నిలయంగా మార్చడమే లక్ష్యంగా విద్యార్థులు రేయింబవళ్లు శ్రమించి పలు విగ్రహాలు సిద్ధం చేశారు. తాము నేర్చుకున్న విద్యను ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తూ, అద్భుతమైన టెక్చర్స్ ఇచ్చామని విద్యార్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థుల చేతుల మీదుగా రూపుదిద్దుకున్న ఈ కళాఖండాలు అన్నీ త్వరలోనే విశ్వవిద్యాలయ ముఖద్వారం వద్ద కొలువుదీరనున్నాయి. ప్రాచీన కళలను కాపాడుకుంటూనే ఆధునిక అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్పులు చేస్తూ వారు సాగిస్తున్న ఈ ప్రయాణం ఎందరో యువ కళాకారులకు స్ఫూర్తిదాయకం.
" బోక్లే కంపెనీ చాలా వర్క్షాప్లు నిర్వహించింది. అందులో నేనూ పాల్గొన్నా. ఈ కార్యశాల ద్వారా నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి మా అందరిలో పెరిగింది. మేం చేసిందేంటి అంటే మ్యూరో స్కల్ప్చర్ అంటారు. టెర్రకోట మట్టి దీనిని కాలిస్తే రెడ్గా మారుతుంది. ఇక్కడున్న అన్నీ విభాగాలకు సంబంధించిన వాటిని ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాం" -రేవంత్, యూనివర్సిటీ విద్యార్థి
