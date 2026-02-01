టెన్త్, ఇంటర్ విద్యార్థులకు ఇక నో టెన్షన్ - మీ స్మార్ట్ఫోన్లోనే హాల్టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు
పది, ఇంటర్ విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - కళాశాలకు వెళ్లకుండానే మొబైల్ఫోన్లో హాల్టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే సౌలభ్యం - మీసేవ అధికారులతో చర్చిస్తున్న ఇంటర్బోర్డు - లక్షలాదిమంది విద్యార్థులకు చేకూరనున్న ప్రయోజనం
Published : February 1, 2026 at 12:10 PM IST
Hall Tickets Can be Downloaded on Phone : రాష్ట్రంలోని పది, ఇంటర్ విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్. కళాశాల ఫీజు బకాయిలు చెల్లించే వరకు హాల్టికెట్లు ఇచ్చేది లేదని ప్రిన్సిపాళ్ల బెదిరింపులు ఇకపై సాగవు. టెన్త్, ఇంటర్ విద్యార్థులు స్కూళ్లు, కళాశాలకు వెళ్లకుండానే తమ మొబైల్ఫోన్లో హాల్టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం, ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ ఇప్పటికే కొత్త విధానాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయించాయి. మార్చి 14వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నటువంటి పదో తరగతి పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్టికెట్లను విద్యార్థులు తమ స్మార్ట్ఫోన్ల నుంచి పొందొచ్చు. ఈ నెల 25వ తేదీ నుంచి మొదలయ్యే ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షలకు ఈ కొత్త విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ఇంటర్బోర్డు సాంకేతిక విభాగం మీసేవ అధికారులతో చర్చిస్తోంది.
లక్షల మందికి ప్రయోజనం : ప్రస్తుతం ఆయా బోర్డులు(ఎస్ఎస్సీ, ఇంటర్) హాల్టికెట్లను తొలుత విద్యాసంస్థలకు పంపిస్తాయి. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పరీక్షలకు కొద్ది రోజుల ముందు వెబ్సైట్లో కూడా పెడుతున్నాయి. కొంతమంది హాల్టికెట్లు తీసుకుంటారు. ఫీజు బకాయిలు ఉన్నవిద్యార్థులు వాటిని పొందలేకపోతున్నారు. దీంతో పరీక్షా కేంద్రం ఎక్కడ ఉందో తెలియక వారు సతమతమవుతుంటారు. ఫీజు మొత్తం చెల్లిస్తేనే హాల్టికెట్లు ఇస్తామని విద్యార్థులను చాలావరకు పాఠశాలలు, కళాశాలల ప్రిన్సిపాళ్లు బెదిరిస్తుంటారు. అసలే పరీక్షల టెన్షన్ మరో వైపు హాల్టికెట్లు ఇవ్వరేమో, పరీక్షలు రాయలేకపోతానేమోనని విద్యార్థులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితికి చెక్ పెట్టేందుకే ఎస్ఎస్సీ బోర్డు, టాస్, ఇంటర్మీడియట్ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని అన్వేషించాయి.
పదో తరగతి విద్యార్థులు : సుమారు 5.30 లక్షల మంది(వారిలో 3 లక్షల మంది ప్రైవేట్ పాఠశాలల విద్యార్థులు)
టాస్లో పది, ఇంటర్ విద్యార్థులు : దాదాపు లక్ష మంది. వీరికి నామమాత్రపు రుసుము మాత్రమే ఉన్నందున హాల్టికెట్ల సమస్య లేదు.
ఇంటర్ విద్యార్థులు : 10 లక్షల మంది(6.40 లక్షల మంది ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో చదువుతున్న వారే)
డౌన్లోడ్ చేసుకోండిలా : స్మార్ట్ఫోన్ల నుంచి హాల్టికెట్లు పొందేలా ఐటీశాఖ పరిధిలోని మీసేవ విభాగం అధికారులు సేవలందిస్తున్నారు. ఎస్ఎస్సీ, టాస్, ఇంటర్మీడియట్ బోర్డులు విద్యార్థుల వివరాలను మీసేవ విభాగానికి అందిస్తాయి. పరీక్షలకు ముందు హాల్టికెట్ల డౌన్లోడ్ కోసం మీసేవ విభాగం అధికారికంగా ఒక మొబైల్ నంబరును ఇస్తుంది. దానికి విద్యార్థులు హాయ్ అని మెసేజ్ చేయాలి. అప్పుడు విద్యార్థుల మొబైల్కు ఒక లింక్ వస్తుంది. దాన్ని ఓపెన్ చేసి విద్యార్థి పేరు, పుట్టిన తేదీ తదితర వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి. అనంతరం హాల్టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభం : రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ వార్షిక పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. 25న మొదటి సంవత్సరం, 26వ తేదీన సెకండియర్ పరీక్షలు మొదలుకానున్నాయి. సబ్జెక్టుల వారీగా పరీక్షల టైం టేబుల్ను ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు గతంలో విడుదల చేసింది. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు రాత పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 2వ తేదీ నుంచి 21వ తేదీ వరకు ప్రతి రోజూ 2 షిఫ్టుల్లో నిర్వహిస్తారు.
ఉదయం 9 నుంచి 12, మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 5 గంటల వరకు ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు జరుగుతాయి. ఇంగ్లీష్లో ప్రాక్టికల్స్ (20 మార్కులకు) ఫస్టియర్ విద్యార్థులకు జనవరి 21న, సెకండియర్కు 22వ తేదీన జరుగుతాయి. మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు జనవరి 24వ తేదీన పర్యావరణ విద్య ఎగ్జామ్ను నిర్వహిస్తామని అధికారులు గతంలో వెల్లడించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ కలిపి సుమారు 9.50 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయనున్నారు.
