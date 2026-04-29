పదో తరగతి సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు - రేపటి నుంచే ఫీజు చెల్లింపు

తెలంగాణలో పదోతరగతి పరీక్షల ఫలితాలు విడుదల - జూన్ 5 నుంచి 12 వరకు సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు - ఏప్రిల్ 30 నుంచి మే 14 వరకు అడ్వాన్స్‌డు సప్లిమెంటరీ ఫీజు చెల్లింపు

SUPPLEMENTARY EXAMS
TENTH SUPPLEMENTARY EXAMS (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 29, 2026 at 4:34 PM IST

Tenth Supplementary Exams 2026 : తెలంగాణలో పదో తరగతి అడ్వాన్స్‌డు సప్లిమెంటరీ ఫీజును చెల్లించేందుకు ఈ నెల 30 నుంచి మే 14 వరకు విద్యాశాఖ అధికారులు అవకాశం కల్పించారు. సప్లిమెంటరీ పరీక్షలను జూన్ 5 నుంచి 12 వరకు నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు. రీ కౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్ అప్లికేషన్లకు ఏప్రిల్‌ 30 నుంచి మే 15 వరకు అవకాశం ఇచ్చారు.

మొత్తంగా 95.15 శాతం ఉత్తీర్ణత : అంతకుముందు పదో తరగతి ఫలితాలను ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు విడుదల చేశారు. ఈ ఫలితాల్లో 95.15 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. బాలికల్లో 96.26 శాతం, బాలురు 94.07 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. 5,731 పాఠశాలల్లో 100 శాతం పాస్​ అయ్యారు. ములుగు జిల్లాలో అత్యధికంగా 99.30శాతం ఉత్తీర్ణత రాగా అత్యల్పంగా హైదరాబాద్‌ జిల్లాలో 89.23 శాతం మంది విద్యార్థులు పాస్​ అయ్యారు.

సీతక్క అభినందనలు : పదో తరగతి ఫలితాల్లో తెలంగాణలో ములుగు తొలి స్థానంలో నిలవడంపై పంచాయతీరాజ్​ శాఖ మంత్రి సీతక్క హర్షం వ్యక్తం చేశారు. జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులకు, ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులకు సీతక్క అభినందనలు అభినందనలు తెలిపారు.

పలు విభాగాల్లో..

  • సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులాల్లో 99.10శాతం ఉత్తీర్ణత
  • తెలుగు మీడియం విద్యార్థుల్లో 89.14 శాతం ఉత్తీర్ణత
  • ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యార్థుల్లో 95.86 శాతం ఉత్తీర్ణత
  • ఉర్దూ మీడియం విద్యార్థుల్లో 86.71 శాతం ఉత్తీర్ణత
  • ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 86.18 శాతం ఉత్తీర్ణత
  • జడ్పీ పాఠశాలల్లో 93.53 శాతం ఉత్తీర్ణత
  • మోడల్ పాఠశాలల్లో 97.83 శాతం ఉత్తీర్ణత
  • కేజీబీవీ పాఠశాలల్లో 98 శాతం ఉత్తీర్ణత
  • ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో 95.81 శాతం ఉత్తీర్ణత
  • సున్నా శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించిన ఆరు పాఠశాలలు ప్రైవేటువే
  • మొత్తం 2,065 జడ్పీ పాఠశాలల్లో నూరు శాతం ఉత్తీర్ణత
  • మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు జరిగిన పదోతరగతి పరీక్షలు
  • ఈ ఏడాది పరీక్షలు రాసిన 5,28,239 మంది విద్యార్థులు

మొత్తం 5,26,166 మంది విద్యార్థులు పదో తరగతి పరీక్షలకు హాజరుకాగా వీరిలో 4,97,312 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించినట్లు పాఠశాల విద్యా శాఖ ప్రకటించింది. నాంపల్లిలోని కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ సలహాదారు కె. కేశవరావు పదో తరగతి ఫలితాలను విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యాశాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీ యోగితా రాణా, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ సహా పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు.

ఆరు స్కూళ్లలో సున్నా శాతం : ఈ ఏడాది మొత్తం 75,731 పాఠశాలలు 100 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించగా 6 పాఠశాల్లో ఒక్కరు కూడా పాస్ కాకపోవడం గమనార్హం. ఈ మొత్తం ఆరు పాఠశాలలు ప్రైవేట్​కు చెందినవేనని సమాచారం. రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా ములుగు జిల్లలో 99.30 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించి మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. హైదరాబాద్​లో అత్యల్పంగా 89.23 శాతం పాస్ పర్సెంటెజ్ నమోదు అయింది. సామాజిక సంక్షేమ రెసిడెన్సియల్ పాఠశాలల్లో 99.10% ఉత్తీర్ణత నమోదు కావడం విశేషం. ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివిన విద్యార్థులు 95.86 శాతం మంది పాస్ కాగా అత్యల్పంగా ఉర్దూ మీడియం లో 86.11 శాతం పాస్ అయినట్టు విద్యా శాఖ పేర్కొంది.

సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు : జిల్లా పరిషత్ పాఠశాల్లో 2065 పాఠశాలలు 100 శాతం ఉత్తీర్ణతను నమోదు చేశాయి. రీ వెరిఫికేషన్, రీ కౌంటింగ్ కోసం విద్యార్థులు ఈ నెల 30 నుంచి మే 14 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని పాఠశాల విద్యా శాఖ ప్రకటించింది. అడ్వాన్డ్స్ సప్లిమెంటరి పరీక్షలను జూన్ 5 నుంచి 12 వరకు నిర్వహిస్తామన్న పాఠశాల విద్యా శాఖ ఇందుకోసం ఈ నెల 30 నుంచి మే 14 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది.

