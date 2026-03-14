ప్రశాంత వాతావరణంలో పదో తరగతి పరీక్షలు - విద్యార్థులకు మౌలిక వసతుల ఏర్పాటు
ప్రారంభమైన పదో తరగతి పరీక్షలు - ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు పరీక్షలు - అరగంట ముందుగానే పరీక్షా కేంద్రంలోకి విద్యార్థులకు అనుమతి
Published : March 14, 2026 at 10:14 AM IST
Tenth Examinations Starts Today : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రశాంతంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఉదయం 8 గంటలకే విద్యార్థులు పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకున్నారు. నేటి నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు పరీక్షలు కొనసాగనున్నాయి. హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి, అబిడ్స్లో అరగంట ముందుగానే పరీక్షా కేంద్రంలోకి విద్యార్థులను అనుమతించారు. ఎగ్జామ్ సెంటర్లో అధికారులు మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేశారు. కుత్బుల్లాపూర్ మండల పరిధిలోని పరీక్షా కేంద్రాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.
