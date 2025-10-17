టెన్త్ విద్యార్థులకు అలర్ట్ - పేరు, పుట్టిన తేదీల్లో మార్పులు చేయాలా? ఇది మీకోసమే!
పది విద్యార్థుల వివరాల పరిశీలనకు నెల రోజుల గడువు - యూడైస్ వెబ్సైట్ ద్వారా వివరాలను నమోదు చేయిస్తున్న తల్లిదండ్రులు - నవంబర్ రెండో వారం వరకు విద్యార్థుల వివరాల మార్పులు చేర్పులకు అవకాశం
Published : October 17, 2025 at 1:05 PM IST
10th Grade Student Details are Being Recorded in Schools : ప్రతి విద్యార్థికి పదో తరగతి సర్టిఫికెట్ చాలా కీలకమైంది. ఇందులోని వివరాలే భవిష్యత్తులో మనకు లభించే అన్ని ధ్రువపత్రాల్లో నమోదు చేస్తారు. తల్లిదండ్రులు, పాఠశాలల సిబ్బంది తెలియక చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల పిల్లల ధ్రువపత్రాల్లో దోషాలు దొర్లుతున్నాయి. వాటిని సరిచేయకపోతే ఉద్యోగావకాశాలు, విదేశాల్లో ఉన్నత చదువులతో పాటు ఒక్కోసారి భవిష్యత్తుకు తీవ్ర ఇబ్బంది ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో పదో తరగతి విద్యార్థుల పేర్లు, వివరాల మార్పులు చేర్పులకు తెలంగాణ విద్యాశాఖ విద్యార్థులకు సమయం ఇచ్చింది.
ఉదహరణలు..
- గత ఏడాది పటాన్చెరు మండలం చిట్కుల్ గురుకుల పాఠశాలలో పదో తరగతి చదివిన ఓ విద్యార్థిని పుట్టిన తేదీ మార్కుల ధ్రువపత్రంలో తప్పుగా ముద్రించి వచ్చింది. తరువాత మార్చుకునేందుకు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు.
- రెండు సంవత్సరాల క్రితం సంగారెడ్డి ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో చదివిన ఓ విద్యార్థి పేరులో ఒక అక్షరం తప్పుగా పడింది. సరి చేయించుకోకపోవడంతో ఇప్పుడు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది.
ఆధార్ కార్డు సాయంతో : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పదో తరగతి పరీక్షలకు సంబంధించిన ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. యూడైస్ వెబ్సైట్ ఆధారంగా విద్యార్థుల వివరాలను గురుకుల, కస్తూర్బా, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ఆదర్శ పాఠశాలల్లో నమోదు చేస్తున్నారు. ఏమైనా తేడా ఉంటే వివరాలను సరిచేసుకోవడానికి నవంబర్ రెండో వారం వరకు గడువు ఇచ్చారు. విద్యార్థి, తల్లిదండ్రుల పేర్లు, ఇంటి పేర్లలో అక్షరాలు, పుట్టిన తేదీ, నెల, సంవత్సరం, ఇతర వివరాలను ఆధార్ కార్డు సహాయంతో సరి చేసుకోవచ్చు.
కులం పేరు తప్పుగా ఉంటే సంబంధిత మండలం తహసీల్దార్ జారీ చేసిన కుల ధ్రువీకరణ పత్రం జత చేయాల్సి ఉంటుంది. పదో తరగతి సర్టిఫికెట్కు ఉన్న ప్రాధాన్యత దృష్ట్యా తల్లిదండ్రులు సమయం కేటాయించి పిల్లల వివరాలను తప్పకుండా తనిఖీ చేసుకోవాలి. అనంతరం హెడ్మాస్టర్లు సైతం పరిశీలించాలి.
"ఒకసారి పదో తరగతి సర్టిఫికెట్ జారీ చేసిన తర్వాత మార్పులు చేసుకోవడం అంత సులువు కాదు. అందువల్ల ఇప్పుడే పాఠశాలకు వెళ్లి తల్లిదండ్రులు పిల్లల అన్ని వివరాలను సరి చూసుకోవాలి" - వెంకటేశ్వర్లు, సంగారెడ్డి జిల్లా విద్యాధికారి
మూడేళ్లలోపు మాత్రమే సవరించే అవకాశం : చాలా సందర్భాల్లో పుట్టిన తేదీకి పదో తరగతి ధ్రువపత్రాన్ని మాత్రమే ప్రామాణికంగా చూస్తారు. మరి అందులోనే తప్పుగా ముద్రితమైతే మార్చుకునేందుకు కూడా ఒక మార్గం ఉంది. వాస్తవానికి పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదలైన నాటి నుంచి మూడేళ్లలోపు మాత్రమే ఈ పొరపాటును సవరించుకోవడానికి వీలవుతుంది. విద్యార్థులు పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుడి (డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్) కార్యాలయానికి వెళ్లి అడిగినంత మాత్రాన తేదీని, ధ్రువపత్రంలోని వివరాలను మార్చరు. ముందుగా మనం టెన్త్ పాసైన పాఠశాల హెచ్ఎం ధ్రువీకరణతో ఎంఈవో, అక్కడి నుంచి డీఈవో ద్వారా డీఎస్ఈకీ అప్లై చేసుకోవాలి.
పాఠశాల రిజిస్టర్లో నమోదైన తేదీకి భిన్నంగా ఉంటేనే ధ్రువపత్రంలోని పుట్టిన తేదీ మారుస్తారు. డీఎస్ఈ ఆమోదం తెలిపితే ఎస్ఎస్సీ బోర్డు అధికారులు తేదీని మార్చి మళ్లీ కొత్త సర్టిఫికెట్ జారీ చేస్తారు. దీనికోసం విద్యార్థుల నుంచి ఎటువంటి ఫీజు వసూళు చేయరు. ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 1,000 నుంచి 1,500 మంది విద్యార్థులు పదో తరగతి పాసైన తర్వాత మార్కుల మెమోలో తమ వివరాలు తప్పుగా ముద్రితమయ్యాయని డీఎస్ఈ కార్యాలయానికి వస్తుంటారని అధికారులు చెబుతున్నారు.
