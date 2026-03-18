ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోయినా - ఆక్సిజన్ సిలిండర్‌తో పదో తరగతి పరీక్షకు హాజరు

కొత్తపట్నంలో ఆక్సిజన్ సిలిండర్‌తో పదవ తరగతి పరీక్షలకు హాజరైన విద్యార్థి - ఊపిరితిత్తుల మార్పిడికి రూ.60 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుందని చెప్పిన వైద్యులు - ఇంటి దగ్గరే వైద్యం తీసుకుంటూ పరీక్షలకు హాజరు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 5:08 PM IST

Tenth Class Student Writes Exam with Oxygen Cylinder: రాష్ట్రంలో సోమవారం నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమైన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ పరీక్షలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో రోజుకో భిన్న ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. ఈ రోజు ఓ విద్యార్థి ఆక్సిజన్ సిలిండర్‌తో వచ్చి మాస్క్ పెట్టుకుని పదో తరగతి పరీక్షలకు హాజరయ్యాడు. వివరాల్లోకి వెళ్తే ప్రకాశం జిల్లాలోని కొత్తపట్నం మండలం పాదర్తికి చెందిన కట్టా కౌశిక్‌ చంద్‌ అనే విద్యార్థి కొత్తపట్నం జిల్లా పరిషత్‌ ఉన్నత పాఠశాల పరీక్షా కేంద్రంలో పదో తరగతి తెలుగు పరీక్షకు హాజరయ్యాడు. ముఖానికి ఆక్సిజన్‌ మాస్క్‌ తగిలించుకుని సిలిండర్‌ సాయంతో శ్వాస తీసుకుంటూ పరీక్ష రాశాడు.

ఊపిరితిత్తుల సమస్యతో ఇబ్బందిపడుతున్న కౌశిక్‌ ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఇతనికి ఊపిరితిత్తుల సమస్య ఉంది. దీంతో మార్పిడి చేయాలని డాక్టర్లు సూచించారు. అయితే ఊపిరితిత్తుల మార్పిడికి రూ.60 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుందని వైద్యులు చెప్పారు. కానీ కౌశిక్ తల్లిదండ్రులకు అంత ఖర్చు భరించే స్థోమత లేదు. దీంతో ప్రస్తుతానికి ఇంటి దగ్గర అరకొర వైద్యం చేయిస్తున్నారు. స్థానిక ప్రైవేట్‌ స్కూల్‌లో పదో తరగతి చదువుతున్న కౌశిక్ ఆరోగ్యం సహకరించకపోయినప్పటికీ పబ్లిక్ పరీక్షలు రాయాలని నిర్ణయించుకుని కష్టమైనా సరే బలమైన సంకల్పంతో అధికారుల అనుమతి తీసుకుని పరీక్ష హాలులోకి ఆక్సిజన్ సిలిండర్ తీసుకొచ్చి మరీ పరీక్షలు రాస్తున్నాడు.

బాగా చదువుకొని, మంచి ఉద్యోగంలో స్థిరపడి తల్లిదండ్రులను బాగా చూసుకోవాలని కౌశిక్ ఆశపడుతున్నాడు. అయితే ఊపిరితిత్తుల సమస్యతో బాధపడుతున్న తమ కుమారుడి పరిస్థితి చూసి ఆ తల్లిదండ్రులు ఆవేదనకు గురవుతున్నారు. తమ బిడ్డ ఎక్కడకు వెళ్లినా పక్కనే సిలిండర్ కూడా తీసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుందని తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. దాతలు ఎవరైనా స్పందించి సాయం అందించాలని అలానే తమను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కౌశిక్ తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు.

తల్లి మరణించిన బాధను దిగమింగుకొని పరీక్షకు: మరో వైపు ఇదే జిల్లాలోని అద్దంకిలో ఓ విద్యార్థిని తన తల్లి మరణించిన బాధను దిగమింగుకుని పదో తరగతి పరీక్షకు హాజరైంది. ఈర్ల వర్షితాలక్ష్మి ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో 10వ తరగతి చదువుతోంది. సోమవారం తెలుగు పరీక్ష రాసి ఇంటికి వెళ్లగా తల్లి ప్రియాంక అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెంది కనిపించింది. స్థానికులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా మృతదేహాన్ని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మంగళవారం పంచనామా నిర్వహించిన వైద్యులు కుటుంబ సభ్యులకు మృతదేహాన్ని అప్పగించారు. తర్వాత ఖనన సంస్కారాలు ముగిశాయి. బాధను దిగమింగుకుని ఇవాళ వర్షితా లక్ష్మి తన తాతయ్యని వెంట బెట్టుకొని బాలికల ఉన్నత పాఠశాల పరీక్షా కేంద్రానికి వచ్చింది. ఆమెకు ధైర్యం చెప్పిన ఎంఈవో శ్రీనివాసరావు పరీక్ష బాగా రాయమని ప్రోత్సహించి కేంద్రంలోకి పంపారు.

