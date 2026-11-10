'రహస్య' విషయం బయటపెడతాడనే భయం - స్నేహితుడిని హతమార్చిన పదో తరగతి విద్యార్థి
Tenth Student Killed His Friend : వివాహితతో కలిసి ఉన్న విషయం బయట పెట్టేస్తాడనే భయంతో ఓ పదోతరగతి విద్యార్థి తన స్నేహితుడిని హతమార్చాడు. వివాహితతో కలిసి పథకం ప్రకారం హత్య చేశారు.
Published : November 10, 2026 at 2:13 PM IST
తాను ఓ వివాహితతో కలిసి ఉన్న విషయాన్ని తన స్నేహితుడు ఎక్కడ బయటపెట్టేస్తాడో అనే భయంతో పురుగుల మందు కలిపిన కూల్ డ్రింక్ తాగించి హత్య చేశాడో బాలుడు. ఈ కుట్రలో వివాహిత కూడా భాగం కావడం గమనార్హం. ఈ ఘటన ఖమ్మం జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. ఈ దిగ్భ్రాంతికర ఘటనలో నిందితుడిని, సదరు వివాహితను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
పోలీసులు తెలిపిన కథనం ప్రకారం, ఖమ్మం జిల్లా కల్లూరు మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు బాలురు స్నేహితులు. వారిలో ఒకరు (15) సత్తుపల్లిలోని ఎస్సీ గురుకుల పాఠశాలలో విద్యార్థి కాగా, అతని స్నేహితుడు తన సొంత గ్రామంలో పదో తరగతి చదువుతున్నాడు. గురుకులంలో చదివే ఆ బాలుడు దసరా సెలవుల్లో తన స్వగ్రామానికి వచ్చాడు.
విద్యార్థికి చేరువైన వివాహిత
ఇదిలా ఉండగా, బోనకల్లు మండలానికి చెందిన ఓ వివాహిత కల్లూరు మండలంలోని అదే గ్రామంలో ఉన్న తన అమ్మమ్మ ఊరికి చుట్టం చూపుగా వచ్చింది. ఆమెకు ఏడాది క్రితం వివాహమైంది. కానీ 6 నెలలుగా భర్తకు దూరంగా ఉంటోంది. ఈ క్రమంలో ఆ మహిళ అదే గ్రామంలో ఉంటూ పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థికి దగ్గరైంది. అతడు వివాహితతో ఒకే గదిలో చనువుగా ఉండటాన్ని సత్తుపల్లి గురుకులంలో చదువుతున్న అతని స్నేహితుడు ప్రత్యక్షంగా చూశాడు.
గొంతులో మంటగా అనిపించడంతో
ఈ విషయాన్ని ఇతరులకు చెబుతాడనే ఉద్దేశంతో అతడిని హత్య చేసేందుకు సదరు మహిళ, ఆ బాలుడు పథకం వేశారు. అక్టోబర్ 21న అతడు తనతో తెచ్చుకున్న పురుగుల మందును ఒక శీతల పానీయంలో కలిపి తన స్నేహితునితో తాగించాడు. గొంతులో మంటగా అనిపించడంతో బాధితుడు ఇంటికి వెళ్లి తన తండ్రికి ఈ విషయాన్ని చెప్పాడు. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే అతడిని ఖమ్మంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. బాలుడి పరిస్థితి విషమించడంతో మెరుగైన చికిత్సను అందించేందుకు వరంగల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. బాలుడు చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం మరణించాడు.
నిందితులు రిమాండ్కు తరలింపు
మృతుడి మేనమామ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఎస్ఐ నాగరాజు తెలిపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి నిందితుడైన విద్యార్థిని వరంగల్ జువెనైల్ జైలుకు, వివాహితను సత్తుపల్లి జైలుకు రిమాండుకు తరలించినట్లు పేర్కొన్నారు. చదువుకుని ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాల్సిన బాలుడు అతను అకస్మాత్తుగా మరణించడంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు.
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