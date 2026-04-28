తెలంగాణ పదో తరగతి ఫలితాలు - రేపు లేదా ఎల్లుండి విడుదల!

Published : April 28, 2026 at 8:15 AM IST
Telangana SSC Results 2026 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలు ఈ నెల 29 లేదా 30న విడుదల కానున్నాయి. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మార్చి 14 నుంచి ప్రారంభమైన ప్రధాన పరీక్షలు, ఈ నెల 13న పూర్తయ్యాయి. పదో తరగతి పరీక్షలకు సుమారు 5.15 లక్షల మంది రెగ్యులర్ విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. ఈ నెల 23వ తేదీతో జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనం పూర్తయింది. మే మొదటి వారంలో ఫలితాలు విడుదల చేస్తామని ముందు నుంచి చెబుతున్నా, ఇప్పుడు మాత్రం ఈ నెల 29న విడుదల చేసేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. దానికి ప్రభుత్వం కూడా ఆమోదం తెలిపినట్లు సమాచారం. వీలుకాని పరిస్థితుల్లో 30వ తేదీన వెల్లడిస్తారు. ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు హాజరై ఫలితాలను విడుదల చేయనున్నారు.
ఏ కోర్సు ఎంచుకోవాలి : విద్యార్థి దశలో పదో తరగతి ఎంతో కీలకమైంది. రేపు ఫలితాలు విడుదల తర్వాత తదనంతరం ఏ కోర్సు చదవాలనే ఆలోచనలు అనేక మందిలో మెదులుతాయి. ఇప్పుడే చక్కగా ఆలోచించి సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటే భవిష్యత్తు బంగారుమయం అవుతుంది. చాలా వరకు తమకు అనువైన కోర్సులను ఎంచుకోవాలని విద్యా నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
గురుకులాల్లో ఆహ్వానం : గురుకుల విద్యను ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంటోంది. ప్రవేశ పరీక్షల్లో ఉత్తమ ఫలతాలను సాధించిన వారు వీటిలో చేరవచ్చు. ఆంగ్ల విద్యతో పాటు వసతి సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది. ఈ గురుకులాల్లో రుచికరమైన భోజనాన్ని కూడా అందిస్తారు. కార్పొరేట్ కళాశాల తరహాలో ఎప్సెట్, నీట్ తదితర వాటి కోసం విద్యార్థులను సన్నద్ధం చేస్తారు.
విద్యా కోర్సులో ఉపాధి : తక్కువ సమయంలో ఉద్యోగావకాశాల కోసం వృత్తివిద్యా కోర్సులను ఎంచుకోవటం ఉత్తమం. పదో తరగతి పాసైనవారు ఐటీఐ కాలేజీల్లో చేరవచ్చు. తమ ఆసక్తికి అనుగుణంగా కోర్సులను ఎంచుకోవచ్చు. ఐటీఐ చేసిన వారికి పరిశ్రమల్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. నైపుణ్యాలు ఉంటే కొలువు సంపాదించడం కూడా సులువే.
ఏకలవ్య, ఆదర్శ సూల్స్ : ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఇంటర్ విద్యనభ్యసించాలనుకునే గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు ఏకలవ్య, ఆదర్శ విద్యాలయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో మంచి ర్యాంకులు వస్తే వీటిలో చేరవచ్చు. అయితే సాధారణ ఇంటర్ చదువులతో పాటు వృత్తివిద్యా కోర్సులను కూడా ఇక్కడ బోధిస్తారు.
