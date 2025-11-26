ETV Bharat / state

'పదో తరగతి' విద్యార్థులకు బిగ్​ అలర్ట్​ - మార్చి 18 నుంచి పరీక్షలు!

ఒక్కో పరీక్ష మధ్య ఒకటిరెండు రోజుల వ్యవధి? - సీబీఎస్‌ఈ తరహాలో నిర్వహించే యోచన

Telangana Tenth Class Exams Date
Telangana Tenth Class Exams Date (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 26, 2025 at 8:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Tenth Class Exams Date : తెలంగాణలో పదో తరగతి వార్షిక పరీక్షలు వచ్చే మార్చి 18 నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈసారి గతానికి భిన్నంగా ఒక్కో పరీక్ష మధ్య ఒకటిరెండు రోజుల వ్యవధి ఇవ్వాలనే ఆలోచనలో సర్కారు ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఆ దిశగా పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు రెండు మూడు రకాల షెడ్యూళ్లను రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలోనే పదో తరగతి పరీక్షల తేదీల ప్రకటనలో జాప్యం జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

సీబీఎస్​ఈ పరీక్షల తరహాలో : సీబీఎస్‌ఈ(సెంట్రల్​ బోర్డ్​ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్) విధానంలో కొన్ని పరీక్షలకు వారం రోజుల వ్యవధి కూడా ఉంటోంది. అదే విధానాన్ని తెలంగాణలో పదో తరగతికి అమలు చేస్తే విద్యార్థులపై ఒత్తిడి తగ్గుతుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. గత విద్యా సంవత్సరం నిర్వహించిన పదో తరగతి పరీక్షల్లో కొన్ని ఎగ్జామ్స్​ మధ్య ఒక్క రోజు కూడా వ్యవధి లేదు. పరీక్షల మధ్య వ్యవధి ఉండాలని ‘ఈనాడు’ అప్పట్లో సూచించగా ఎక్కువ రోజులు పరీక్షలు నిర్వహిస్తే ఆ ఒత్తిడిలో విద్యార్థులు ఉంటారని, త్వరగా ముగిస్తేనే వారు ఉపశమనం పొందుతారని ఓ అధికారి వ్యాఖ్యానించారు.

నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే : అయితే మధ్యలో ఒకటిరెండు రోజుల వ్యవధి ఉండటం వల్ల విద్యార్థులు ఒత్తిడి లేకుండా చదువుకుంటారని, అలాగని సీబీఎస్‌ఈ తరహాలో ఎక్కువ రోజులు ఉండొద్దని కొంతమంది నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సీబీఎస్‌ఈ పది, 12 తరగతులకు ఒకేసారి పరీక్షలను నిర్వహిస్తుంది. దానికితోడు ఆప్షనల్‌ సబ్జెక్టులు కూడా అనేకం ఉండటం వల్ల ఒక్కో పరీక్ష మధ్య కనీసం రెండు నుంచి ఏడు రోజుల వ్యవధి ఉంటోంది. సీబీఎస్‌ఈ ఎగ్జామ్స్ పూర్తి షెడ్యూల్‌ను సెప్టెంబరు 24వ తేదీన విడుదల చేసింది. పదో తరగతి పరీక్షల తేదీలను ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది.

మంచి మార్కులు సాధించాలంటే? : ప్రతి విద్యార్థి జీవితంలో పదో తరగతి అత్యంత కీలకం. సాధారణంగా మొదటిసారి పబ్లిక్ పరీక్షలు రాస్తున్నామనగానే విద్యార్థుల్లో ఒకింత భయం, ఆందోళన నెలకొని ఉండటం సహజం. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎగ్జామ్స్ రాసినట్లయితే ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పరీక్షలకు చాలా సమయం ఉందిలే అని కొంతమంది చదువును నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సరైన పద్ధతి కాదు. అందువల్ల ఇప్పటి నుంచే ఓ ప్రణాళిక ప్రకారం పరీక్షలకు సిద్ధమయినట్లయితే ఉత్తమ మార్కులను సాధించవచ్చు. పిల్లల చదువుతో పాటు ఆరోగ్యంపై తల్లిదండ్రులు దృష్టిపెట్టాలి. పరీక్షలు సమీపిస్తున్నప్పుడు కంగారు పడేకంటే ముందునుంచే ఓ క్రమపద్ధతిలో చదివినట్లయితే ఉత్తమ మార్కులు సాధించడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఇవి పాటిస్తే మేలు :

  • ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళికాబద్ధంగా పరీక్షలకు సిద్ధమవ్వాలి
  • గత ప్రశ్నపత్రాలను అధ్యయనం చేయాలి
  • గణితం, సైన్స్, ఇంగ్లిష్ సబ్జెక్టులపై దృష్టి సారించాలి
  • బట్టీపట్టడం కాకుండా సబ్జెక్టులను అవగాహన చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి
  • స్కూల్​లో విన్న పాఠంను ఇంటికి వచ్చాక మరోసారి చదవాలి
  • ఇప్పటికే చదివిన పాఠ్యాంశాలను పునశ్చరణ చేయాలి
  • ఉపాధ్యాయులను అడిగి సందేహ నివృత్తి చేసుకోవాలి
  • పరీక్షకు ముందురోజే ఎగ్జామ్​ సెంటర్​ గురించి తెలుసుకోవాలి
  • ఉపాధ్యాయులు చెప్పే సూచనలను పాటించాలి

పరీక్షల టైంలో ఈ ఒక్క వస్తువును పక్కన పెట్టి చూడండి - విజయం మీదే!

10వ తరగతి పరీక్షలు రాయడం ఇక సులువే - ఈ ట్రిక్స్‌ పాటిస్తే అంతా సెట్

TAGGED:

TELANGANA SSC EXAMS UPDATES
TELANGANA TENTH CLASS EXAMS DATE
TENTH CLASS LATEST UPDATES
మార్చి 18 తేదీ నుంచి పది పరీక్షలు
TELANGANA TENTH CLASS EXAMS DATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.