పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల - మార్చి 14నుంచి ప్రారంభం

పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన బోర్డ్​ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ - వచ్చేఏడాది మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు

Tenth Class exam Schedule
Tenth Class Exam Schedule (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 9, 2025 at 6:59 PM IST

Updated : December 9, 2025 at 7:39 PM IST

Tenth Class exam Schedule in Telangana : తెలంగాణలో పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్‌ మంగళవారం విడుదలైంది. వచ్చే ఏడాది మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్‌ 16 తేదీ వరకు పరీక్షలు జరగనున్నట్లు బోర్డ్​ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్​ తెలిపింది. ఈ మేరకు ఎస్‌ఎస్‌సీ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. మార్చి 14వ తేదీన పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయని స్పష్టం చేసింది.

Tenth Class exam Schedule
Board of Secondary Education Press Note (ETV)

పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్ ఇదే...

  • మార్చి 14న మొదటి భాషా పరీక్ష,
  • మార్చి 18న సెకండ్ లాంగ్వేజ్‌ పరీక్ష
  • మార్చి 23 థర్డ్ లాంగ్వేజ్
  • మార్చి 28 మ్యాథమాటిక్స్
  • ఏప్రిల్ 2 సైన్సు పార్ట్-1 ఫిజిక్స్
  • ఏప్రిల్ 7 బయలాజికల్ సైన్స్
  • ఏప్రిల్ 13 సోషల్ స్టడీస్
  • ఏప్రిల్ 15 ఒకేషనల్‌ కోర్సు పేపర్‌-1 భాషా పరీక్ష
  • ఏప్రిల్ 16 ఒకేషనల్‌ కోర్సు పేపర్‌-2 భాషా పరీక్ష

సైన్స్​ పరీక్ష రెండు భాగాలుగా : పదో తరగతి పరీక్షలు ఉదయం 9:30 గంటలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు. సైన్స్ సబ్జెక్టుల్లో (ఫిజిక్స్​, బయాలజీ) సంబంధించి పరీక్ష విధానంలో ప్రకటనలో స్పష్టత ఇచ్చారు. ఫిజికల్ సైన్స్, బయోలాజికల్ సైన్స్ పరీక్షలు రెండు భాగాలుగా వేర్వేరు రోజుల్లో వారం రోజుల వ్యవధితో జరగనున్నాయి. ముఖ్యంగా బయాలజీ, సోషల్​ స్టడీస్​ పరీక్షలకు మధ్య ఎక్కువగా 5 రోజుల గ్యాప్​ ఉంది. పరీక్షలకు ఇంకా సరిగ్గా 3 నెలల సమయం ఉంది.

సీబీఎస్​ఈ తరహాలో : సీబీఎస్‌ఈ(సెంట్రల్​ బోర్డ్​ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్) విధానంలో ఈసారి పరీక్షల మధ్య ఎక్కువ వ్యవధి ఇచ్చారు. సీబీఎస్​ఈ ఎగ్జామ్స్​లో ఏడు రోజుల వ్యవధి కూడా ఇస్తారు. ఈసారి ఇక్కడ కూడా ఆ విధానాన్ని ఫాలో అయ్యారని తెలుస్తోంది. పరీక్ష, పరీక్షకు మధ్య మధ్య ఎక్కువ సమయం ఉంటే విద్యార్థులు ప్రిపేర్ అయ్యేందుకు సమయం దొరుకుతుందని అధికారులు భావించారు. గత ఏడాది టెన్త్ షెడ్యూల్​లో పరీక్షల మధ్య ఎక్కువ వ్యవధి లేదు. దీనివల్ల విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడ్డారని అధికారులు గుర్తించారు.

ఎక్కువ వ్యవధితోనూ కష్టమే! : పరీక్షల మధ్యలో ఒకటి, రెండు రోజుల వ్యవధి ఉంటే సరిపోతుందని, మరీ ఎక్కువ రోజులు అవసరం లేదన్నది కొందరు నిపుణుల వాదన. ఒకటి, రెండు రోజుల సమయంలో ఉంటే ఒత్తిడి లేకుండా చదువుకుంటారని అభిప్రాయపడుతున్నారు. సీబీఎస్‌ఈ బోర్డ్ ఒకేసారి పది, 12 తరగతులకు పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంది. దీనికి తోడు ఆప్షనల్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఒక్కో పరీక్ష మధ్య వ్యవధి ఎక్కువే ఉంటుంది. అదే తరహాలో మరీ ఎక్కువ రోజుల వ్యవధి సరికాదని మరి కొందరు నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

ఎక్కువ సమయంతో తగ్గనున్న ఒత్తిడి : సాధారణంగా పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థులు తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనవుతూ ఉంటారు. ఈ పరీక్షల మధ్య సుదీర్ఘ వ్యవధి కారణంగా విద్యార్థులు కాస్త ఒత్తిడి లేకుండా ప్రశాంతంగా ఒక్కో సబ్జెక్టుపై ఎక్కువగా దృష్టి సారించడానికి, రివిజన్ చేసుకోవడానికి సమయం దొరుకుతుందని విద్యాశాఖ అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ నిర్ణయం విద్యార్థుల ఉత్తమ ఫలితాలకు దోహదపడుతుందని విద్యాశాఖ విశ్వసిస్తోంది.

BOARD OF SECONDARY EDUCATION
TENTH CLASS EXAM SCHEDULE
TENTH CLASS EXAM SCHEDULE

