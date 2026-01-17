ప్రారంభమవనున్న పది, ఇంటర్మీడియట్ ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు - ఎప్పుడో తెలుసా?
రెండు రోజుల్లో ఇంటర్ విద్యార్థులకు ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు - పదో తరగతి వారికి రెండు గ్రాండ్ టెస్టులు - ఒత్తిడి తగ్గించుకోడానికి రోజూ 30 నిమిషాల పాటు వ్యాయామం, ధ్యానం ముఖ్యం
Published : January 17, 2026 at 2:08 PM IST
Dates Of 10th Inter Final Exams in Telangana : సంక్రాంతి సెలవులు ముగిశాయి. ఇక పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ వార్షిక పరీక్షల తేదీలు దగ్గరకొచ్చాయి. అందుకే పిల్లలంతా సన్నద్ధం కావాలి. అలాగే మరో రెండు రోజుల్లో ఇంటర్ విద్యార్థులకు ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. పదో తరగతి వారికి ఈనెల 20 నుంచి, వచ్చే నెల 5 నుంచి రెండు గ్రాండ్ టెస్టులు నిర్వహించనున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో పరీక్షల గురించి ఆదోళన చెందకూడదు. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ, మానసిక ఆరోగ్యంపై దృష్టిపెట్టాలని విద్యారంగ, మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
స్క్రీన్ టైం తగ్గించాలి : ఈ మధ్య కాలంలో పిల్లలు ఫోన్కు ఎక్కువగా అతుక్కుపోతున్నారు. పరీక్ష కోసం ఏమైనా చదవాలన్నా ఫోన్లోనే నోట్స్ ఉంటుంది. అలా ఫోన్లో చదువుకుంటే మన దృష్టి వేరే వైపురి మల్లుతుంది. అలా కాకుండా, ఫోన్లో ఉన్న నోట్స్ను ప్రింట్ తీయించుకుని చదువుకోవాలి. అప్పుడే మనం చదవగలం. ఇలా స్మార్ట్ఫోన్ స్క్రీనింగ్ సమయాన్ని తగ్గించాలి. భోజనంలో సమతుల ఆహారం ఉండేలా చూసుకోవాలి. తగినంత నిద్ర, విశ్రాంతితో ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది.
మానసిక ఆరోగ్యం ముఖ్యం : పరీక్ష ఒత్తిడి తగ్గించుకోడానికి రోజూ 30 నిమిషాల పాటు వ్యాయామం, ధ్యానం అలవాటు చేసుకోవాలి. తరచూ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి సమస్యలు పంచుకోవాలి. అవసరమనుకుంటే మానసిక వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవాలి. నిపుణులు, వైద్యులు నిర్వహించే అవగాహన సదస్సులకు హాజరుకావాలి. భయాన్ని జయించే చిట్కాలు, ఒత్తిడిని అధిగమించే మెలకువలు నేర్చుకుంటే మనోధైర్యం పెరుగుతుంది. ఎప్పుడు చదువుతూ ఉండడం లేదా ఎప్పుడూ ఆడుకోవడం రెండూ సరి కాదు. ఈ రెండింటికి తగ్గిన సమయాన్ని కేటాయించాలి. అప్పుడే ఏకాగ్రతతో చదవగలం. నిజామాబాద్ జిల్లాలో పదోతరగతి విద్యార్థులు 24,391, ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ 19,299, ద్వితీయ సంవత్సర విద్యార్థులు 17,664 మంది వార్షిక పరీక్షలకు హాజరుకానున్నారు.
వెనుకబడిన అంశాలపై దృష్టి : పది, ఇంటర్మీడియట్ తరగతుల వారికి సిలబస్ పూర్తయింది. ఇకనుంచి సబ్జెక్టుల వారీగా వెనుకబడే అంశాలను గుర్తిస్తూ మెరుగయ్యే ప్రయత్నం చేయాలి. రోజువారీ ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలి. పాఠ్యపుస్తకాల్లోని ఉదాహరణలు, మునుపటి ప్రశ్నాపత్రాలను సాధన చేయాలి. కీలక అంశాలను సంక్షిప్తంగా ప్రత్యేక నోట్సులో రాసుకోవాలి. పునశ్చరణ చేసుకోవాలి. సందేహాలుంటే ఉపాధ్యాయులను వెంటనే అడగాలి.
పరీక్ష తేదీలు :
- జనవరి మూడో వారంలో ఇంటర్ ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు.
- ఫిబ్రవరి 2 నుంచి 21 ఇంటర్ ప్రయోగ పరీక్షలు.
- ఫిబ్రవరి 17 నుంచి 24 వరకు పదో తరగతి ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు.
- ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షలు.
- మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు పదో తరగతి వార్షిక పరీక్షలు.
ప్రణాళిక విజయం సాధ్యం : పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులు అయ్యేందుకు చక్కని ప్రణాళిక అవసరం. విద్యర్థులు మంచి మార్కులే లక్ష్యంగా ముందుకు అడుగులు వేయాలి. ఆత్మ విశ్వాసంతో సాధన చేస్తే ఫలితం రావడం ఖాయం. కొందరు విద్యార్థులు అదే పనిగా చదువుకే పరిమితం అయి అనారోగ్య సమస్యలను కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇతరుల కంటే ఎక్కువ మార్కులు రావాలని పోటీ పడుతూ చదవకూడదు. అలా చదివింది పరీక్షలో జ్ఞాపకం ఉండదు.
అవగాహన కల్పించాలి : విద్యార్థి గెలుపులో తల్లిదండ్రులు భాగస్వామ్యం కావాలి. వారు శ్రద్ధగా చదువుకునేందుకు ఇంటి వద్ద ప్రశాంతమైన వాతావరణం కల్పించాలి. కొన్నాళ్లు వారికి ఇంటి పనులను చెప్పవద్దు. స్నేహితులకు పరిమిత సమయం కేటాయించేలా వారికి సూచించాలి. మెరుగైన మార్కులు సాధిస్తే ప్రయోజనాలు ఎన్నో ఉంటాయని వారికి తెలియజేయాలి. భవిష్యత్తులో ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో తెలుసుకుని అందుకు ఎలాంటి సాధన చేయాలో సూచించాలి.
