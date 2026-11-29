పోలింగ్ కేంద్రాల్లో విధ్వంసం - పలు ప్రాంతాల్లో అవాంఛనీయ ఘటనలు, ఉద్రిక్తతలు
Tensions in Several Districts During Polling: ఏపీలో రెండోదశ పంచాయతీ ఎన్నికలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో పలు జిల్లాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 12:05 PM IST
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండో దశ గ్రామ పంచాయతీల్లో పోలింగ్ ప్రశాతంగా సాగుతోంది. కానీ కొన్నిచోట్ల ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అనంతపురం జిల్లా యల్లనూరులో టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు దాడికి పాల్పడ్డారు. స్థానిక జడ్పీ హైస్కూల్ పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పోలింగ్ కొనసాగుతుండగా టీడీపీ ఏజెంట్లపై వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు మూకుమ్మడిగా దాడి చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు రాళ్లు రువ్వడంతో 10 మంది టీడీపీ కార్యకర్తలకు గాయాలయ్యాయి. వారిని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
బ్యాలెట్బాక్స్లో ఇంకు : ప్రకాశం జిల్లా తాళ్లూరు మండలం నాగంబొట్లపాలెంలో ఉదయం పోలింగ్ మొదలైన కాసేపటి తర్వాత ఓ వర్గం సభ్యులు పోలింగ్ కేంద్రంలోకి చొరబడి దౌర్జన్యానికి పాల్పడ్డారు. పోలింగ్ కేంద్రంలోని బ్యాలెట్ బాక్సుల్లో నీళ్లు, ఇంకు పోశారు. వెంటనే అధికారులు పోలింగ్ నిలిపివేశారు. కాసేపటి తర్వాత కొత్త బ్యాలెట్ బాక్సులు ఏర్పాటు చేసి తిరిగి పోలింగ్ను కొనసాగిస్తున్నారు. గ్రామంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
గుర్తులు తారుమారు : బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు మండలం తాడిగిరిపాడులో బాపట్ల జిల్లా తాటిగిరిపాడు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గుర్తులు మార్పు గందరగోళం సృష్టించింది. నాలుగో వార్డులో గుర్తులు తారుమారు కావడంతో కొంతసేపు పోలింగ్ను నిలిపివేశారు. అభ్యర్థుల పేర్ల వద్ద గుర్తులు మారడంతో బూత్ వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ప్రొసీడింగ్ ఆఫీసర్ అభ్యర్థులతో మాట్లాడి ఎవరి గుర్తుని వారికి తిరిగి కేటాయించి సజావుగా ఎన్నికలను నిర్వహిస్తున్నారు. మరోవైపు టీడీపీలోని రెండు వర్గాల మధ్య వివాదం చోటు చేసుకుంది. రెండు వర్గాల మధ్య వాగ్వాదం, తోపులాట జరగడంతో గ్రామంలో పరిస్థితి కాసేపు ఉద్రిక్తంగా మారింది. వెంటనే పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని రెండు వర్గాలను చెదరగొట్టారు.
- తిరుపతి జిల్లా రామచంద్రాపురం మండలం సి.రామాపురంలో తమ ఓటర్లను అడ్డుకుంటున్నారని వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారుల ఆరోపించారు. దీంతో ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. పరిస్థితిని అదుపు చేసేందుకు పోలీసులు లాఠీఛార్జి చేశారు. జిల్లా మాజీ జడ్పీటీసీ రాణి భర్త భానుకుమార్రెడ్డిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
- గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు మండలం మామిళ్లపల్లిలో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులకు, పోలీసులకు మధ్య వాగ్వాదం తలెత్తింది.
YSRCP అనుచిత ప్రవర్తన : కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు జడ్పీ పాఠశాలలో జరుగుతున్న పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద స్వల్ప వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ఓటు వేసేందుకు వచ్చిన ఓ వ్యక్తి పట్ల వైఎస్సార్సీరీ నేతలు అనుచితంగా ప్రవర్తించారు. దొంగ ఓటు వేస్తున్నారంటూ వాగ్వాదానికి దిగారు. తను ఓటు వేసేందుకు మాత్రమే వచ్చానని దొంగ ఓటు వేయట్లేదని ఆ వ్యక్తి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు వినలేదు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు జోక్యం చేసుకున్నారు. అతను మొదటిసారి ఓటు వేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేయడంతో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు వెనక్కు తగ్గారు.
- ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ మండలం మాగల్లు పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ మద్దతు అభ్యర్థులు, ఏజెంట్ల మధ్య స్వల్ప ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. పోలింగ్ కేంద్రంలోకి ఓటర్ను తీసుకెళ్లే విషయంపై ఇరువర్గాల ఘర్షణ పడ్డారు. ఏసీపీ చలసాని శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు సమస్యను పరిష్కరించారు.
- కడప జిల్లా వేంపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సతీష్ రెడ్డిని పోలీసులు గృహ నిర్బంధం చేశారు. జడ్పీ హైస్కూల్ సమీపంలో సతీష్ రెడ్డిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. అనంతరం తిరిగి ఆయన నివాసానికి తీసుకెళ్లి హౌస్ అరెస్టు చేశారు.
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