నామినేషన్ల రెండోరోజూ తగ్గని నేతలు - అనేకచోట్ల ఘర్షణలకు దిగిన టీడీపీ- వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ నామినేషన్ల ప్రక్రియలో భాగంగా రెండోరోజూ రాష్ట్రంలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగాయి. అనేకచోట్ల టీడీపీ-వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ఘర్షణలకు దిగడంతో పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేసి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:44 PM IST
Tensions on Second Day of MPTC and ZPTC Nominations : పరిషత్ పోరు నామినేషన్ల రెండోరోజూ రాష్ట్రంలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగాయి. కడప జిల్లా నందలూరులో గాల్లోకి కాల్పులు జరపడం కలకలం రేపాయి. అనేకచోట్ల టీడీపీ-వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ఘర్షణలకు దిగడంతో పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేసి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్నా ర్యాలీలు నిర్వహిస్తూ హడావుడి చేసిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులను అడ్డుకున్నారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా కొంతమంది వైఎస్సార్సీపీ నేతలను గృహ నిర్బంధం చేశారు. బుధవారం ఆందోళనకు దిగిన వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డిపై కేసు నమోదు చేశారు.
కడప జిల్లా నందలూరులో గాల్లోకి కాల్పులు కలకలం రేపాయి. తమ అభ్యర్థులే నామినేషన్ వేయాలంటూ పట్టుపట్టడంతో టీడీపీలోని ఆవుల బాలసుబ్రమణ్యం- ఎద్దుల విజయసాగర్ వర్గాల మధ్య ఘర్షణ తలెత్తింది. ఇరు వర్గాలు రాళ్లు, కర్రలతో దాడులు చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి బాలసుబ్రమణ్యం తన వ్యక్తిగత గన్తో 5 రౌండ్లు గాల్లోకి కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘర్షణలో ఓ కారు ధ్వంసం కాగా మరో కారుకు దుండగులు నిప్పు పెట్టారు. రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు ధ్వంసం చేశారు. పలువురు గాయపడ్డారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టేందుకు లాఠీ ఛార్జ్ చేశారు.
ద్విచక్ర వాహనాలకు నిప్పు : అన్నమయ్య జిల్లా పెద్దమండెం, పెద్దతిప్పసముద్రం మండలాల్లో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల మధ్య పరస్పర దాడులతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ నేతల రాళ్లదాడిలో పెద్దతిప్పసముద్రం మండలం పోతుపేటకు చెందిన కూటమి నేతలు ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి. పెద్దమండెం నామినేషన్ కార్యాలయానికి సమీపంలో రెండు ద్విచక్ర వాహనాలకు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నిప్పు పెట్టారు. ఘర్షణలను నిలువరించేందుకు పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేశారు.
అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లు ఎంపీడీవో కార్యాలయం వద్ద స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. కసాపురం ఎంపీటీసీ స్థానానికి వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా వినోద్ కుమార్ రెడ్డి నామినేషన్ వేసేందుకు వెళ్లగా టీడీపీ నాయకులు అడ్డుకుని నామపత్రాలను చించివేశారు. ఇరువర్గాల మధ్య తోపులాట జరగడంతో పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేసి చెదరగొట్టారు. అనంతపురం గ్రామీణ ఎంపీడీవో కార్యాలయం వద్ద ఆకుతోటపల్లి, కొడిమి ప్రాంతాలకు చెందిన టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు పరస్పరం రాళ్లు రువ్వుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో ఒకరి తలకు గాయమైంది. రాప్తాడులో నామినేషన్ కార్యాలయం టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల మధ్య రాళ్లదాడితో పరిస్థితి రణరంగంలా మారింది.
కానిస్టేబుల్ తలకు గాయం : తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో నామినేషన్ వేసేందుకు వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై టీడీపీ శ్రేణులు దాడికి పాల్పడ్డాయి. దీంతో ఎంపీడీవో కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. నంద్యాల జిల్లాలోని కొలిమిగుండ్ల జడ్పీటీసీ స్థానానికి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేసేందుకు వచ్చిన బందార్లపల్లెకు చెందిన గోగుల సుగుణమ్మ నామినేషన్ సెట్ను గుర్తుతెలియని వ్యక్తి లాక్కుని పరారయ్యాడు. కర్నూలు జిల్లా కృష్ణగిరి పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు వీరంగం సృష్టించాయి. టీడీపీ శ్రేణులపై రాళ్లు, కర్రలతో దాడికి దిగాయి. దాడిలో సుమారు 20 మందికి గాయాలయ్యాయి. కానిస్టేబుల్ రాఘవేంద్రప్రసాద్ తలకు గాయం కావడంతో వైద్యులు 6 కుట్లు వేశారు.
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ నామినేషన్ల ప్రక్రియలో భాగంగా కడప జెడ్పీ కార్యాలయం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు రాళ్లదాడికి పాల్పడటంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. కడప వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో మకాం వేసిన ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి సహా రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి, అంజాద్ బాషా తదితర నేతలను అరెస్ట్ చేశారు. అనంతరం పులివెందులలోని అవినాష్ రెడ్డి ఇంటికి తరలించి గృహనిర్బంధం చేశారు. చాపాడులో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులను నామినేషన్ వేయకుండా టీడీపీ శ్రేణులు అడ్డుకుని నామినేషన్ పత్రాలను చించివేశాయి. పెద్దముడియం మండలం గుండ్లకుంట రహదారిపై వాహనాలు అడ్డుపెట్టడంతో ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డి, ఆయన సతీమణి ఇందిరమ్మ రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. ఒంటిమిట్టలో టీడీపీ- వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రొద్దుటూరు మండలం దొరసానిపల్లెలో వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాద్ రెడ్డిని పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు.
రహదారిపై బైఠాయించి ఆందోళన : ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరిలో ఎన్నికల నియమావళిని ఉల్లంఘిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ర్యాలీ నిర్వహించారు. బారికేడ్లను తోసుకుంటూ నామినేషన్ కేంద్రంలోకి వెళ్లేందుకు యత్నించారు. పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. పొన్నలూరులో తమ అభ్యర్థులతో కలసి నామినేషన్లు వేసేందుకు వచ్చిన మాజీమంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్కు, టీడీపీ శ్రేణులకు మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో కార్యకర్తలు రోడ్డుపై బాహాబాహీకి దిగారు. పల్నాడు జిల్లా యడ్లపాడులో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులను నామినేషన్లు వేయకుండా టీడీపీ వర్గీయులు అడ్డుకోవడంతో రెండు వర్గాల మధ్య వాగ్వాదం పెరిగి ఘర్షణకు దారి తీసింది. పోలీసులు వెంటనే రంగ ప్రవేశం చెసి లాఠీఛార్జ్ చేసి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
మాచర్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్నప్పటికీ పిన్నెల్లి రహదారిపై బైఠాయించి ఆందోళనకు దిగారు. ఎన్నికల విదుల్లో ఉన్న అధికారులు, పోలీసులపై దురుసుగా ప్రవర్తించి వారి విధులకు ఆటంకం కలిగించడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డితో పాటు ఆయన అనుచరులు, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు మరికొందరిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
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