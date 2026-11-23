ఉద్రిక్తతల నడుమ వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నికలు - దాడులకు దిగిన జనసేన నేతలు
Tensions during Vice Chairman Elections : రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల మున్సిపాలిటీల వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నికల్లో వాగ్వాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. పిఠాపురం, ఉయ్యూరులో ఎన్నిక నేపథ్యంలో జనసేన వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 2:16 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 3:11 PM IST
రాష్ట్రంలోని పలు మున్సిపాలిటీల వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నికలు తీవ్ర ఉద్రిక్తతల నడుమ జరిగాయి. పిఠాపురం, ఉయ్యూరులో జనసేన వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణలు చోటు చేసుకోగా ధర్మవరంలో టీడీపీ కౌన్సిలర్ల అసంతృప్తితో ఎన్నిక రేపటికి వాయిదా పడింది.
కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం మున్సిపల్ నూతన పాలకవర్గం కొలువుదీరింది. మున్సిపల్ చైర్మన్గా దానం లాజరు బాబు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. చైర్మన్తో పాటు కౌన్సిల్ సభ్యుల చేత ఆర్వో షేక్ మహబూబ్ షరీఫ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ తంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్, మాజీ ఎమ్మెల్యే పెండెం దొరబాబు పాల్గొన్నారు. అయితే వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక సమయంలో ఒక్కసారిగా పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. వైస్ ఛైర్మన్ పదవి కోసం బొజ్జ వెంకటేశ్వరరావు, పిండి సంధ్య పోటీలో నిలిచారు. ఈ పోటీకి ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ అనుచరుడు చక్రి కారణమంటూ కొందరు జనసేన నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
దీంతో చక్రిపై దాడికి యత్నించగా మరో వర్గం నాయకులు అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో అక్కడ కొద్దిసేపు గందరగోళం నెలకొంది. చివరకు చక్రిని కారులో ఎక్కించి అక్కడి నుంచి పంపించారు. మరోవైపు పార్టీ విప్ను ధిక్కరించవద్దంటూ ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ కౌన్సిలర్లకు సూచించారు. కౌన్సిలర్లతో చర్చలు జరిపి పరిస్థితిని చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో పిండి సంధ్యకు అనుకూలంగా ప్రతిపాదన చేసిన కౌన్సిలర్ రాగండి ప్రభాకర్ తన ప్రతిపాదనను వెనక్కి తీసుకున్నారు. దీంతో వైస్ ఛైర్మన్ పదవికి పోటీ లేకుండా పోయింది. చివరకు బొజ్జ వెంకటేశ్వరరావు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్కి వ్యతిరేకంగా ఓ వర్గం వారు నినాదాలు చేస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు.
ఉయ్యూరులో ఇరువర్గాల బాహాబాహీ : కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరు మున్సిపాలిటీ ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమం రసాభాసగా మారింది. వైస్ఛైర్మన్ పదవి కోసం తొలుత గంగాభవాని పేరును ప్రకటించగా, అనూహ్యంగా చిన్న కోటయ్య పేరు తెరపైకి వచ్చింది. పదవి తమకంటే తమకు కేటాయించారని సభా ప్రాంగణంలోనే జనసేనకు చెందిన ఇరువర్గాల నేతలు బాహాబాహీకి దిగారు. వెంటనే పోలీసులు రంగప్రవేశం చేసి ఇరువర్గాలకు నచ్చజెప్పడంతో పరిస్థితి శాంతించింది. అనంతరం కౌన్సిలర్ల ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమం కొనసాగింది.
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం మున్సిపల్ వైస్ఛైర్మన్ ఎన్నిక వాయిదా పడింది. పొత్తు ధర్మంలో భాగంగా ఈ పదవిని జనసేనకు సర్దుబాటు చేయడంపై టీడీపీ కౌన్సిలర్లు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సమావేశం నుంచి వారు వెలుపలికి వెళ్లిపోవడంతో కోరం లేక ఎన్నికల అధికారులు వైస్ఛైర్మన్ ఎన్నికను రేపటికి వాయిదా వేశారు.
ఆత్మకూరులో గందరగోళం : శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు మున్సిపలిటీ వైస్ ఛైర్మన్ పదవిపై గందరగోళం నెలకొంది. 11వ వార్డుకు చెందిన నలిశెట్టి శిరీషకు వైస్ ఛైర్మన్ పదవిని అధిష్టానం కేటాయిస్తే తనకు కాకుండా వేరొకరికి కట్టబెడుతున్నారంటూ జనసేన నేతలు ఆందోళనకు దిగారు. టీడీపీ నేతలు తీరును జనసేన నేతలు తప్పు పట్టారు. దీంతో మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి. దీంతో పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని జనసేన నేతలను అరెస్టు చేసి స్టేషన్కు తరలించారు.
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