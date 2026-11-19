ఏపీలో ఎంపీపీల ఎన్నిక - అధ్యక్ష పీఠం కోసం పార్టీలు ఎత్తుకు పైఎత్తులు
Tension Situations on MPP Election : రాష్ట్రంలో ఎంపీపీ ఎన్నికల సందర్భంగా పలు చోట్ల ఉత్కంఠ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఎలాగైనా ఎంపీపీ అధ్యక్ష స్థానాన్ని దక్కించుకోవాలని పార్టీలూ ఎత్తుకు పైఎత్తులు వేస్తున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 2:30 PM IST
రాష్ట్రంలో ఎంపీపీ ఎన్నికల సందర్భంగా పలు చోట్ల ఉత్కంఠ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కొన్ని మండలాల్లో కూటమి, వైఎస్సార్సీపీ బలాబలాలు దాదాపు సమానంగా ఉండటంతో ఎంపీపీ పదవులు ఎవరికి దక్కుతాయనే అంశంపై సందిగ్ధత నెలకొంది. ఎలాగైనా మండల పరిషత్ అధ్యక్ష స్థానాన్ని దక్కించుకోవాలని రెండు పార్టీలూ ఎత్తుకు పైఎత్తులు వేస్తున్నాయి. స్వతంత్రులుగా గెలిచిన ఎంపీటీసీలను తమ వైపు తిప్పుకొనేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలోని పాములపాడు మండలంలో టీడీపీ 5, వైఎస్సార్సీపీ 5 స్థానాల్లో విజయం సాధించగా స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఒక చోట గెలుపొందారు. ఇక్కడ స్వతంత్ర అభ్యర్థి మద్దతిచ్చే పార్టీకి ఎంపీపీ పదవి దక్కే అవకాశముంది. కోడుమూరులో టీడీపీ 9, వైఎస్సార్సీపీ 10, సీపీఎం, స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఒక్కోచోట గెలుపొందారు. ఎంపీపీ ఎన్నికలో సీపీఎం, స్వతంత్ర అభ్యర్థులు కీలకం కానున్నారు.
ఎంపీపీ స్థానంపై ఉత్కంఠ : విజయనగరం జిల్లా గుర్ల ఎంపీపీ స్థానంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. 18 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు వైఎస్సార్సీపీ, కూటమి పక్షాలు చెరో 9 స్థానాలు కైవసం చేసుకున్నాయి. లాటరీ పద్ధతి ద్వారా గుర్ల ఎంపీపీని ఎన్నుకునే అవకాశముంది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరులో ఎంపీపీ పదవి కోసం ప్రధాన పార్టీల మధ్య పోటీ నెలకొంది. వైఎస్సార్సీపీ 9, కూటమి 8 స్థానాల్లో విజయం సాధించాయి. ఎంపీపీ ఎన్నికకు ఒకరు గైర్హాజరు కావడంతో ఉత్కంఠ నెలకొంది.
నెల్లూరు జిల్లా సైదాపురంలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీకి సమానంగా స్థానాలు వచ్చాయి. టాస్ ద్వారా ఎంపీపీ పదవిని తేల్చనున్నారు. వింజమూరులో వైఎస్సార్సీపీకి ఎంపీటీసీల మద్దతు దృష్ట్యా ఆ పార్టీకి ఎంపీపీ దక్కే అవకాశముంది.
తిరుపతి జిల్లా వెంకటగిరిలో 8 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ చెరో 4 స్థానాల్లో విజయం సాధించాయి. లాటరీ ద్వారా ఎంపీపీని ఎంపిక చేసే అవకాశముంది. టీడీపీ నుంచి ఎంపీపీ అభ్యర్థిగా రాజేశ్వరి పేరు ఖరారైంది. వైఎస్సార్సీపీ ఇప్పటి వరకు అభ్యర్థిని పేరు ప్రకటించలేదు.
అనంతపురం శింగనమల ఎంపీడీవో కార్యాలయం వద్ద స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. శింగనమలలో వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీకి సమానంగా ఎంపీటీసీ స్థానాలు వచ్చాయి. ఎంపీపీ ఎన్నికపై టీడీపీ ఎంపీటీసీల్లో అంతర్గత విభేదాలు తలెత్తాయి. దీంతో ఎంపీడీవో కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. దీంతో పోలీసులు ఇరువర్గాల వారిని లాఠీలతో చెదరగొట్టారు.
లాటరీ పద్ధతిలో ఎంపీపీ పదవి : కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరులో ఎంపీపీ ఎన్నిక రసవత్తరంగా జరిగింది. 16ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో టీడీపీ 8, వైఎస్సార్సీపీకి 7, సీపీఎం ఒకచోట స్థానాలు గెలుపొందారు. అయితే వైఎస్సార్సీపీకి సీపీఎం అభ్యర్థి మద్దతుతో ప్రకటించడంతో ఎంపీపీ ఎన్నిక ఉత్కంఠగా మారింది. చివరికి లాటరీ పద్ధతిలో ఎంపీపీ ఎన్నికకు అధికారుల నిర్ణయించారు. ఎంపీపీ పదవికి టీడీపీ తరఫున సుజిత, వైఎస్సార్సీపీ నుంచి గంగాలక్ష్మి పోటీ చేశారు. చివరికి లాటరీ పద్ధతిలో టీడీపీ అభ్యర్థి సుజితను ఎంపీపీ పదవి వరించింది.
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