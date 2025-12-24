ETV Bharat / state

బీమా చేయించి వ్యక్తి హత్య! - డబ్బులతో పాటు వివాహేతర సంబంధానికి తొలగిన అడ్డు!

బోడమంచతండాలో ఓ హత్యకు ప్రతీకారంగా స్థానికుల ఆందోళన - అనుమానితుడు ఆర్‌ఎంపీ డాక్టర్‌ బైక్‌, షాపు దగ్ధం చేసిన తండా వాసులు - మరో అనుమానితుడి ఇంటిని ధ్వంసం చేస్తుండగా అడ్డుకున్న పోలీసులు

Bodamanchatanda In Kesamudram
రోడ్డుపై అనుమానితుడి ద్విచక్ర వాహనానికి నిప్పంటించిన స్థానికులు (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 24, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read
Tension Situation in Bodamanchatanda Mahabubabad : మహబూబాబాద్ జిల్లా కేసముద్రం మండలం బోడమంచ తండాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. మంగళవారం జరిగిన తండా వాసి భూక్యా వీరన్న హత్యకు వ్యతిరేఖంగా స్థానికులు ఆగ్రహంతో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేశారు. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా వస్తున్నాడని అతని భార్య, ఆర్​ఎంపీ డాక్టర్ భరత్‌ మరో వ్యక్తి బాలాజీతో కలిసి హత్య చేసినట్లు స్థానికులు అనుమానిస్తున్నారు.

వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు ఉండదని! : దీంతో ఆర్​ఎంపీ వైద్యుడికి చెందిన ద్విచక్ర వాహనం, షాప్​లోని పరికరాలను దగ్ధం చేశారు. విషయం తెలిసి ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ఆందోళనకారులను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో కొంత తోపులాట జరిగింది. బాధితులు పోలీసులపై కూడా దాడికి పాల్పడ్డారు. దీంతో ఇద్దరు పోలీసులకు గాయాలయ్యాయి. గాయాలైన పోలీసులను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. ముందస్తుగానే వీరన్నపై రూ.10 లక్షల ఇన్సురెన్స్‌ చేపించారని, అడ్డు తొలగించుకుంటే ఇన్సురెన్స్‌ డబ్బులతో పాటు వివాహేతర సంబంధానికి కూడా ఎలాంటి ఆటంకాలు భావించినట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ ఆందోళన నేపథ్యంలో గ్రామంలో భారీగా అదనపు పోలీసు బలగాలు మోహరించాయి.

వ్యక్తి అనుమానస్పద మృతి - ప్రతీకారంగా తీవ్ర ఆందోళన చేసిన స్థానికులు (ETV)

"మహబూబాబాద్ జిల్లా కేసముద్రం మండలం బోడమంచతండాలో నిన్న భూక్య వీరన్న అనే వ్యక్తి హత్యకు గురవ్వడం జరిగింది. హత్య కారకులని అనుమానిస్తున్న భరత్​, బాలాజీ అనే ఇద్దరు వ్యక్తలను అదుపులోకి తీసుకున్నాం. మృతుడి భార్యను విచారణ చేస్తున్నాం. గ్రామంలో కొంత ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తిన క్రమంలో వాటిని అదుపుచేసేప్పుడు మా పోలీసులు స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. ఆర్​ఎంపీ భరత్​కు చెందిన షాపులో ఉన్న ఫర్నిచర్​ను గ్రామస్థులు ధ్వంసం చేశారు. ఈ ఘటనల పట్ల కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. ప్రస్తుతం పరిస్థితి మొత్తం కంట్రోల్​లో ఉంది. నేరం జరిగినప్పుడు చట్టం చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఎవరూ కూడా ఆవేశంతో చట్టాన్ని ఉల్లంఘించకూడదు. ఇదే ప్రజలకు మా విజ్ఞప్తి" -తిరుపతిరావు, డీఎస్పీ

ముందస్తు పథకం ప్రకారమే హత్య : మృతుడు వీరన్న జీవనం కోసం ట్రాక్టర్​ డ్రైవర్​గా పని చేసినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. వీరన్న భార్య ఆర్​ఎంపీ భరత్​, బాలాజీలతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నట్లు పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. వీరు ముగ్గురు కలిసి పథకం ప్రకారం వీరన్నను హత్య చేసి రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రికరించినట్లు గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. అనుమానితులతో పాటు మృతుడి భార్యను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేస్తున్నారు. ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో బోడమంచతండాలో భారీగా పోలీసులు మోహరించారు.

"మాది బోడమంచతండా. నా పేరు వీరన్న. నేను ఈ గ్రామ సర్పంచిని. ఇక్కడ హత్య జరిగింది. దాని వల్ల కొంత ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తాయి. దానివల్ల పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. హత్యకు సంబంధించిన ఘటనలో అనుమాతులపై గ్రామస్థులు ఆగ్రహంతో దాడి చేశారు. అడ్డుకున్న పోలీసులకు కొంత గాయాలయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఆర్​ఎంపీ డాక్టర్​ భరత్​పై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆయనది వేరే గ్రామం. మాకు వైద్య సేవలకోసం ఇక్కడ చిన్న కొట్టు పెట్టాడు. ఆయను పాత బైక్​కు తండావాసులు ఆగ్రహంతో నిప్పంటించారు. అనుమానితులుగా భరత్​, బాలాజీ అనే వారుగా ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు. ఈ కేసును పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు" -వీరన్న, బోడమంచతండా సర్పంచి

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

