ఏపీలో ఎన్నికల వేడి - తొలిరోజే ధర్మవరంలో ఉద్రిక్తత
Tension Situation at Dharmavaram : శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలో మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. ఉదయం నుంచి వాహనాలతో కేతిరెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి తమ్ముడు కృష్ణారెడ్డి హడావిడి చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 2:46 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 3:35 PM IST
Tension Situation at Dharmavaram : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఛైర్మన్, కౌన్సిలర్ల అభ్యర్థుల నుంచి నామినేషన్ల స్వీకరణకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. అయితే నామినేషన్ల తొలిరోజే స్థానిక ఎన్నికల వేడి రాజుకుంది. నామినేషన్లు దాఖలు వేళ శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలో మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది.
ఉదయం నుంచి వాహనాలతో కేతిరెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి తమ్ముడు కృష్ణారెడ్డి హడావిడి చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల హడావిడిపై బీజేపీ కార్యకర్తలు అభ్యంతరం చెప్పారు. ఈ క్రమంలో బీజేపీ, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఇరుపక్షాల ఘర్షణతో అప్రమత్తమై పోలీసులు చెదరగొట్టారు.
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