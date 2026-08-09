ETV Bharat / state

మెగా డీఎస్సీపై ఆదోనిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు - భారీగా పోలీసుల మోహరింపు

డీఎస్సీపై చర్చకు సిద్ధమంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి సవాల్ - డీఎస్సీ పూర్తి వివరాలు ఇచ్చేందుకు వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయానికి వస్తానన్న ఎమ్మెల్యే - బీజేపీ, వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయాల వద్ద భారీగా పోలీసుల మోహరింపు

Tension Situation at Adoni due to Mega DSC 2025 Issue
Tension Situation at Adoni due to Mega DSC 2025 Issue (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tension Situation at Adoni due to Mega DSC 2025 Issue : మెగా డీఎస్సీ మంట కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో ఉద్రిక్తలను రాజేసింది. డీఎస్సీపీపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేస్తున్న అసత్య ఆరోపణలపై చర్చకు సిద్ధమంటూ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి సవాల్‌ విసిరారు. పూర్తివివరాలు ఇస్తామంటూ సాయంత్రం వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయానికి ఎమ్మెల్యే బయలుదేరారు. అప్రమత్తమైన పోలీసులు బీజేపీ, వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయాల వద్ద భారీగా బలగాలను మోహరించారు. పోలీసుల నుంచి తప్పించుకున్న పార్థసారథి కార్యకర్తలతో కలిసి వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంవైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా తిరుమలగిరి నగర్‌లో అడ్డుకున్నారు. దీంతో కొంత తోపులాట జరిగింది.

మెగా డీఎస్సీపై ఆదోనిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు - భారీగా పోలీసుల మోహరింపు (ETV)

అంతకుముందు ఆదోని పట్టణంలో హైడ్రామా చోటుచేసుకుంది. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ పార్థసారథిని వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయానికి వెళ్లకుండా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయానికి వెళ్లి ఆ పార్టీ నాయకుల అనుమానాలు నివృత్తి చేస్తానని ఎమ్మెల్యే నేడు(ఆదివారం) ఉదయం పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి ఎస్‌కేడీ కాలనీలోని వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయానికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు ఆయనను గృహ నిర్బంధం చేశారు. ఎమ్మెల్యే వెనక్కి తగ్గకుండా గృహ నిర్బంధాన్ని ఛేదించుకుని, పాదయాత్రగా నడుచుకుంటూ రహదారిపైకి వచ్చారు. ఆయన వెంట పార్టీ శ్రేణులు కదిలి రావడంతో పోలీసులు ఆర్ట్స్ కళాశాల రహదారిపై భారీకేడ్లను అడ్డుగా పెట్టి ఎమ్మెల్యేను వెళ్లనీయకుండా అడ్డుకున్నారు.

రహదారిపై బైఠాయించడంతో హైడ్రామా : దీంతో ఎమ్మెల్యే రహదారిపై బైఠాయించడంతో హైడ్రామా నెలకొంది. తాను దండయాత్రకి వెళ్లడం లేదని, డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల అనుమానాలు నివృత్తి చేసేందుకు వెళ్తున్నానని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. తాను శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగించనని, ఆదోని ఎమ్మెల్యేగా ఇక్కడి ప్రజలకు, ఇక్కడి నాయకులకు అనుమానాలను నివృత్తి చేయడం తన బాధ్యత అన్నారు. మరోవైపు వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయానికి పార్టీ ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ మధుసూదన్ నేతృత్వంలో పార్టీ శ్రేణులు చేరుకున్నాయి. దీంతో ఎమ్మెల్యేను పోలీసులు బలవంతంగా స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్లి, అనంతరం క్యాంపు కార్యాలయంలో దిగబెట్టారు.

వైఎస్సార్సీపీ నాయకులతో కలిసి పోరాటం చేస్తాం : రాష్ట్రంలో మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న నాటకాలు ఆపాలని ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ పార్థసారథి అన్నారు. తన క్యాంపు కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మెగా డీఎస్సీ ద్వారా 16,000 మంది ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేశారన్నారు. ప్రజల్లో అల్లర్లు సృష్టించేందుకు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు డీఎస్సీపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు. ఈ విషయంలో ఒక్క శాతం అవినీతి జరిగిందని ఆధారాలు ఇచ్చిన తాను వైఎస్సార్సీపీ నాయకులతో కలిసి పోరాటం చేస్తానన్నారు.

మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారం - "చలో కర్నూలు"తో కదం తొక్కిన ఉపాధ్యాయులు

డీఎస్సీపై అసత్య ప్రచారాలను ఎవరూ నమ్మొద్దు - అక్టోబరులో మరో నోటిఫికేషన్: పాఠశాల విద్యాశాఖ

TAGGED:

MEGA DSC 2025 ISSUE IN ADONI
BJP VS YSRCP AT ADONI
MEGA DSC ISSUE IN ADONI
ADONI MLA PARTHASARATHI ON DSC
TENSION AT ADONI ON MEGA DSC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.