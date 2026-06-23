భగ్గుమన్న పాతకక్షలు - హత్యకు ప్రతీకారంగా మరో హత్య
వ్యక్తి హత్య, ప్రతీకార హత్యలతో సూరారం గ్రామంలో ఉద్రిక్తత - పాత గొడవలతో ఒకే గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు దారుణ హత్య - తూప్రాన్ డీఎస్పీ నరేందర్గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో పోలీసు బందోబస్తు
Published : June 23, 2026 at 3:28 PM IST
Tension in Suraram Village due to Revenge Killings : పాత కక్షల నేపథ్యంలో పథకం ప్రకారం ఓ యువకుడిని ఆటోతో ఢీకొట్టి సోమవారం హత్య చేశారు. ఈ హత్యకు ప్రతీకారంగా మృతుడి బంధువులు అతని హత్యకు కారకుడైన వ్యక్తి తండ్రిని రాత్రి హత్య చేశారు. ఈ సంఘటన మెదక్ జిల్లాలో సంచలనంగా మారింది.
ఆటోతో ఢీకొట్టి హత్య : జిల్లాలోని చిన్న శంకరం పేట మండలం సూరారం గ్రామానికి చెందిన శ్రీధర్ అనే యువకుడు సోమవారం చేగుంట మండలం అనంతసాగర్కు బైక్ మీద వెళ్తున్నాడు. అదే సమయంలో ఆటోతో ఢీ కొట్టడంతో తీవ్రంగా గాయపడి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సూరారం గ్రామానికే చెందిన రణబోయిన ప్రభాకర్ అనే వ్యక్తి పాత కక్షలను మనసులో పెట్టుకొని పథకం ప్రకారం బైక్ మీద వెళ్తున్న శ్రీధర్ను ఆటోతో ఢీకొట్టి హత్య చేశాడని మృతుని బంధువులు ఆరోపిస్తూ ఆందోళనకు దిగారు.
"నా కుమారుడిని వెంబడించి కొట్టారు. అందులో నలుగురు పురుషులు , ఓ మహిళ ఉన్నారు. ఇనుప రాడ్తో ఇష్టమున్నట్టు కొట్టారు. ఒక ముసలామె ఆటో దిగి వాడికి నీళ్లు పోస్తానంటే వద్దన్నారు. ఎవరో చెబితే అక్కడకు వెళ్లి చూశాం. అక్కడ ఉంది నా కుమారుడే అని తెలిసింది, అన్యాయంగా వాడిని పొట్టన పెట్టుకున్నారు" - శ్రీధర్ తల్లి
హల్దీ వాగులో పడేశారు : తమను న్యాయం జరిగే వరకు శ్రీధర్ డెడ్ బాడీ తీసుకెళ్లమని బంధువులు తేల్చి చెప్పారు. తూప్రాన్ డీఎస్పీ నరేందర్ చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని నచ్చజెప్పి శ్రీధర్ మృతదేహాన్ని తూప్రాన్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ క్రమంలో మాసాయిపేటలోని ఓ డాబా వద్ద శ్రీధర్ బంధువులకు ప్రభాకర్ తండ్రి యాదగిరి కనిపించాడు. ఆగ్రహంతో ఉన్న శ్రీధర్ బంధువులు యాదగిరిపై దాడి తీవ్రంగా కొట్టారు. అంతేగాక అతన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లి బండ రాయితో కొట్టి హల్దీ వాగులో పడేశారు. దీంతో యాదగిరి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
పోలీసుల ముందు లొంగిపోయినట్లు సమాచారం : ఈ విషయం తెలిసిన పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని వాగులో నుంచి యాదగిరి మృతదేహాన్ని బయటకు తీశారు. అనంతరం యాదగిరి మృతదేహాన్ని నర్సాపూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తుండగా యాదగిరిని హత్య చేసిన వారు పోలీసులకు లొంగిపోయినట్టు తెలుస్తోంది.
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