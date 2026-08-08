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మన్యం జిల్లాలో గిరిజన సంఘాల బంద్ - జీవో నెంబర్ 3 పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్

రాష్ట్రవ్యాప్త గిరిజన ప్రాంత బంద్‌ నిర్వహిస్తున్న గిరిజన జేఏసీ - గిరిజన చట్టాలు పటిష్టంగా అమలు చేయాలని డిమాండ్‌ - జీవో నెంబర్ 3 పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళన

Tension During Manyam Bandh
Tension During Manyam Bandh (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 1:29 PM IST

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Tension During Manyam Bandh : ఆదివాసీల చట్టాల పరిరక్షణ, జీవో నెంబర్ 3 పునరుద్ధరణే ధ్యేయంగా గిరిజన జేఏసీ, ఆదివాసీ సంఘాలు పిలుపునిచ్చిన రాష్ట్రవ్యాప్త మన్యం బంద్ ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్తంగా కొనసాగుతోంది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా కేంద్రమైన పాడేరులో ఉదయం నుంచే నిరసనల పర్వం మొదలైంది. పలు ఆదివాసీ సంఘాల నేతలు, కార్యకర్తలు భారీ సంఖ్యలో స్థానిక ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ జంక్షన్‌కు చేరుకుని రోడ్డుపై బైఠాయించారు.

బంద్ ఉద్రిక్తత - వాహనాల నిలిపివేత: నిరసనకారులు రోడ్డుకు అడ్డంగా కూర్చోవడంతో ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాల రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించిపోయాయి. గిరిజన ఉద్యోగాల్లో 100 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే జీవో 3కి ప్రత్యామ్నాయంగా వెంటనే కొత్త జీవో జారీ చేయాలని ఆందోళనకారులు డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికల సమయంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన హామీ నెరవేర్చాలని, 1/70 చట్టాన్ని పక్కాగా అమలు చేయాలని నినాదాలు చేశారు.

మన్యం జిల్లాలో గిరిజన సంఘాల బంద్ - జీవో నెంబర్ 3 పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ (ETV Bharat)

ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ భారీగా పోలీస్ బలగాలు మోహరించాయి. నిరసనకారులను రోడ్డుపై నుంచి అడ్డు తప్పించేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నించడంతో స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. అనంతరం పోలీసులు ఆర్టీసీ బస్సులు, ఇతర వాహనాలు ముందుకెళ్లేలా చేశారు. అయితే, బంద్ కారణంగా ప్రయాణికులు ఎవరూ లేకుండానే బస్సులన్నీ ఖాళీగా వెళ్లాయి.

వర్షంలోనూ కొనసాగిన ఆందోళనలు: జిల్లాలోని జి.మాడుగుల, పెదబయలు, ముంచంగిపుట్టు, అరకులోయ, డుంబ్రిగూడ, హుకుంపేట మండలాల్లో బంద్ కొనసాగుతోంది. ముంచంగిపుట్టు మండల కేంద్రంలో వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా నిర్వాహకులు రోడ్డుపైనే బైఠాయించి బంద్ నిర్వహించారు. ఆదివాసీ అధికార రాష్ట్రీయ మంచ్ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు పి. అప్పలనరస, ఆదివాసి గిరిజన సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు ధర్మన్నపడాల్, సీఐటీయూ జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి సుందర్ రావు, గిరిజన సమాఖ్య జిల్లా కార్యదర్శి రాధాకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

పోలవరం ఏజెన్సీలోనూ బంద్: మరోవైపు పోలవరం జిల్లా పరిధిలోని రంపచోడవరంలోనూ గిరిజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో బంద్ కొనసాగుతోంది. ఆదివాసీ చట్టాలను పక్కాగా అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గిరిజన నేతలు ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. మన్యంలో బంద్ కారణంగా వ్యాపారులు స్వచ్ఛందంగా బంద్ పాటించారు.

గిరిజన చట్టాలు పటిష్టంగా అమలు చేయాలి: అల్లూరి జిల్లాలో అరణ్యగర్జన పేరుతో గిరిజన జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ రాష్ట్ర వ్యాప్త ఏజెన్సీ బందుకు పిలుపునిచ్చారు. జీవో నెంబర్ 3 పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ ఆందోళన చేపట్టారు. నిరసన కారులు ప్రైవేట్ వాహనాలు అడ్డగించేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు వారిని చెదరగొట్టి బస్సులను యథావిధిగా పంపిస్తున్నారు. ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ సెంటర్ వద్ద పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. వ్యాపారులు స్వచ్ఛందంగా బంద్‌కు సహకరిస్తున్నారు.

జీవో నెంబర్‌ 3ని ఇచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ : అల్లూరి జిల్లా పాడేరులో అరణ్యగర్జన పేరుతో భారీ బహిరంగ సభకు గిరిజన జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ పిలుపునిచ్చింది. అయితే దీనిని ఖండిస్తూ రాష్ట్ర జీసీసీ ఛైర్మన్ శ్రావణ్ కుమార్ ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. గిరిజన ప్రాంతాలలో స్థానికులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనే లక్ష్యంతో జీవో నెంబర్‌ 3 తెలుగుదేశం పార్టీనే ఇచ్చింది. దానిని పునరుద్ధరిస్తామని ఇచ్చిన హామీని కూడా సీఎం నిలబెట్టుకుంటారన్నారు.

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TENSION DURING MANYAM BANDH
ALLURI DISTRICT TRIBAL BANDH
TRIBAL BANDH IN AP
మన్యం జిల్లాలో గిరిజన సంఘాల బంద్
MANYAM BANDH IN AP

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