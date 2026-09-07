టీషర్ట్ విప్పేసిన హరీశ్రావు, కంటతడి పెట్టిన సునీత - అసెంబ్లీ గేటు వద్ద ఉద్రిక్తత
అసెంబ్లీ ప్రధాన గేటు వద్ద ఉద్రిక్తత - అసెంబ్లీ గేటు వద్ద బీఆర్ఎస్ సభ్యులు, పోలీసుల మధ్య వాగ్వాదం - పోలీసుల అభ్యంతరంతో టీ షర్టులు విప్పేసిన హరీశ్రావు, పలువురు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు
Published : September 7, 2026 at 10:56 AM IST|
Updated : September 7, 2026 at 11:02 AM IST
Conflict BRS MLAs MLCs and Police at Assembly : తెలంగాణ అసెంబ్లీ ప్రధాన గేటు వద్ద బీఆర్ఎస్ సభ్యులు, పోలీసుల మధ్య వాగ్వాదంతో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. నినాదాలతో కూడిన టీషర్టులతో రావొద్దని బీఆర్ఎస్ సభ్యులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. పోలీసుల అభ్యంతరంతో మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు టీ షర్టులు విప్పేశారు. బలియన్లపై ఉన్న హరీశ్రావు, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం అసెంబ్లీ ప్రధాన ద్వారం వద్ద కేటీఆర్, హరీశ్రావును పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. ప్రభుత్వ తీరుపై మండిపడ్డారు. పోలీసుల తీరుపై సునీతా లక్ష్మారెడ్డి తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. పోలీసులు తన పట్ల అమానుషంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆమె కంటతడి పెట్టుకున్నారు. పోలీసుల వైఖరిని కేటీఆర్, హరీశ్రావు, బీఆర్ఎస్ నేతలు తప్పుపట్టారు.
బీఆర్ఎస్ నేతల ఆరోపణలపై ఖైరతాబాద్ డీసీపీ శిల్పవల్లి స్పందించారు. నల్ల టీషర్టులతో అసెంబ్లీకి రావడం నేరం కాదని పేర్కొన్నారు. నల్ల టీషర్టులపై అభ్యంతరకర పదాలున్నాయని తెలిపారు. టీషర్ట్లపై ఉన్న పదాల కారణంగానే అసెంబ్లీ లోపలికి అనుమతించలేదని స్పష్టం చేశారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలతో పోలీసులు అసభ్యంగా ప్రవర్తించలేదన్న డీసీపీ, పోలీసుల తీరుపై బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలను పరిశీలిస్తామన్నారు. స్పీకర్ సూచనల మేరకే పోలీసులు వ్యవహరించారన్న శిల్పవల్లి, అసెంబ్లీ గేటు దగ్గర జరిగిన ఘటన వీడియోలను పరిశీలిస్తామన్నారు.
నల్ల టీషర్టులతో అసెంబ్లీకి రావడం నేరం కాదు. ఆ టీషర్టులపై అభ్యంతరకర పదాలున్నాయి. ఆ కారణంగానే అసెంబ్లీ లోపలికి అనుమతించలేదు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలతో పోలీసులు అసభ్యంగా ప్రవర్తించలేదు. పోలీసుల తీరుపై బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలను పరిశీలిస్తాం. - శిల్పవల్లి, ఖైరతాబాద్ డీసీపీ
అరెస్టుకు ముందు గన్పార్క్ వద్ద మాట్లాడిన కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్నికలప్పుడు ఇచ్చిన హామీల అమలుపై అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వంపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తామని హెచ్చరించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అడ్డగోలు హామీలు ఇచ్చిందని, పచ్చి అబద్ధాలతో రాష్ట్ర ప్రజలను మోసం చేసిందని మండిపడ్డారు. అభయహస్తం పేరుతో 100 రోజుల్లోనే 420 హామీలు నెరవేరుస్తామని చెప్పి, ప్రజలను నమ్మించి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిందని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి 1000 రోజులు అవుతోందని, 100 రోజుల్లో ఇస్తామన్న రైతు భరోసా ఏమైందని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు.
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