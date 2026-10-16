తిరుపతిలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు హల్చల్ - నామినేషన్ పత్రాలు లాక్కుని దౌర్జన్యం
మేయర్ ఎన్నిక నామినేషన్ సందర్భంగా తిరుపతిలోని పలు నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నేతలు హల్చల్ చేశారు. భూమన కరుణాకర్రెడ్డి, అభినయ్రెడ్డితో పాటు పలువురు నేతలు టీడీపీ కార్యకర్తలపై దౌర్జన్యానికి పాల్పడ్డారు.
Tension_in_Nominations (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 3:28 PM IST
Tension during Nomination Process for Tirupati Mayor Election : తిరుపతి మేయర్ ఎన్నికల నామినేషన్ ప్రక్రియలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చోటు చేసుకున్నాయి. కొర్లగుంట, బైరాగి పట్టెడలోని నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు హడావిడి చేశారు. టీడీపీ మహిళా అభ్యర్థుల నామినేషన్ పత్రాలు లాక్కుని గందరగోళం సృష్టించారు.
భూమన కరుణాకర్రెడ్డి, అభినయ్రెడ్డి దౌర్జన్యంపై టీడీపీ నాయకుల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సత్యనారాయణపురం, శ్రీకృష్ణనగర్లో నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద ఆందోళనలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో రెచ్చిపోతున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను కూటమి నాయకులు అడ్డుకున్నారు.