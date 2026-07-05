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కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సందర్శనకు కేటీఆర్ - బీఆర్ఎస్​ నేతల ముందస్తు అరెస్టులు

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సందర్శనకు బయలుదేరిన బీఆర్‌ఎస్‌ నేతల బృందం - కన్నెపల్లి పంప్‌హౌస్‌ మోటార్లు ఆన్‌ చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్న బీఆర్‌ఎస్‌ - ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో బీఆర్​ఎస్ నేతల ముందస్తు అరెస్టులు

BRS Leaders Arrest
BRS Leaders Arrest (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 5, 2026 at 10:18 AM IST

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KTR KALESHWARAM PROJECT TOUR : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సందర్శనకు బీఆర్‌ఎస్‌ నేతల బృందం బయలుదేరింది. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ నేతృత్వంలో పార్టీ ప్రతినిధుల బృందం హైదరాబాద్ నుంచి కన్నేపల్లి పంప్‌హౌస్ పరిశీలనకు బయలుదేరింది. ఆయనతో పాటు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, వరంగల్, కరీంనగర్, నల్లగొండ జిల్లాలకు చెందిన సీనియర్ నేతలు పాల్గొంటున్నారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, బీఆర్‌ఎస్‌వీ నేతలను పోలీసులు ముందస్తు అరెస్టులు చేస్తున్నారు. కేటీఆర్​తో కలిసి కన్నెపల్లి పంపుహౌస్ సందర్శనకు వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటున్నారు. కేటీఆర్​ను కూడా మార్గ మధ్యలోనే పోలీసులు అడ్డుకునే అవకాశం ఉంది.

కన్నెపల్లి పంప్‌హౌస్‌ మోటార్లు ఆన్‌ చేయాలని డిమాండ్ : కేటీఆర్ వచ్చే మార్గంలోని హైదరాబాద్ నుంచి మొదలు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని జనగామ, స్టేషన్ ఘనపూర్, హన్మకొండ, పరకాల, భూపాలపల్లిలో ముందస్తు అరెస్టులు చేస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం 1:30 గంటల ప్రాంతంలో కన్నేపల్లి పంప్‌హౌస్‌కు చేరుకుని వృథాగా పోతున్న జలాలను పరిశీలించనున్నారు. కన్నెపల్లి పంప్‌హౌస్‌ మోటార్లు ఆన్‌ చేయాలని బీఆర్‌ఎస్‌ డిమాండ్‌ చేస్తోంది. కాంగ్రెస్ సర్కార్ నిర్లక్ష వైఖరిని నిరసిస్తూ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును సందర్శించనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 3 గంటల మధ్య అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో కేటీఆర్ ప్రస్తుత పరిస్థితులపై స్పందించనున్నారు. అయితే కేటీఆర్​ను కన్నేపల్లి వద్దకు వెళ్లకుండా మధ్యలోనే అరెస్ట్ చేసే అవకాశాలున్నాయి.

TAGGED:

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు కేటీఆర్
KTR KALESHWARAM PROJECT TOUR
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