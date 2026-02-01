ETV Bharat / state

ఇబ్రహీంపట్నంలో ఉద్రిక్తత - జోగి రమేష్​ ఇంటికి నిప్పు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 5:11 PM IST

|

Updated : February 1, 2026 at 5:28 PM IST

1 Min Read
TENSION AT JOGI RAMESH HOUSE : సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్‌పై నిన్న అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి రమేష్​కు నిరసన సెగ తగిలింది. ఇబ్రహీంపట్నంలోని జోగి రమేష్‌ ఇంటిని ముట్టడించిన టీడీపీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున నిరసన చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో కొందరు వ్యక్తులు జోగి ఇంటికి నిప్పంటించారు. భారీగా మోహరించిన పోలీసులు ఆందోళనకారులను అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. టీడీపీ కార్యకర్తలు భారీగా తరలి రావడంతో ఇబ్రహీంపట్నంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది.

