ఇబ్రహీంపట్నంలో ఉద్రిక్తత - జోగి రమేష్ ఇంటికి నిప్పు
విజయవాడ ఇబ్రహీంపట్నంలోని జోగి రమేష్ ఇంటిపై దాడి - జోగి రమేష్ ఇంటి వద్ద మోహరించిన వైసీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 5:11 PM IST|
Updated : February 1, 2026 at 5:28 PM IST
TENSION AT JOGI RAMESH HOUSE : సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్పై నిన్న అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి రమేష్కు నిరసన సెగ తగిలింది. ఇబ్రహీంపట్నంలోని జోగి రమేష్ ఇంటిని ముట్టడించిన టీడీపీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున నిరసన చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో కొందరు వ్యక్తులు జోగి ఇంటికి నిప్పంటించారు. భారీగా మోహరించిన పోలీసులు ఆందోళనకారులను అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. టీడీపీ కార్యకర్తలు భారీగా తరలి రావడంతో ఇబ్రహీంపట్నంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
