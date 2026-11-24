వరంగల్లో ఫ్లెక్సీల వివాదం - రాళ్లు, కోడిగుడ్లతో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ శ్రేణుల పరస్పర దాడులు
హనుమకొండ బీఆర్ఎస్, ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయాల వద్ద ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు తలెత్తాయి. బీఆర్ఎస్ నేతల ఫ్లెక్సీల చించివేతతో ఇరువర్గాల మధ్య పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి.
Published : November 24, 2026 at 8:24 PM IST
సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లతో వరంగల్ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. హనుమకొండ బీఆర్ఎస్, ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయాల వద్ద ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు తలెత్తాయి. బీఆర్ఎస్ నేతల ఫ్లెక్సీల చించివేతతో ఇరువర్గాల మధ్య పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. పరస్పరం రాళ్లు, కోడిగుడ్లతో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ శ్రేణులు దాడి చేసుకున్నారు. ఇరు పార్టీల కార్యకర్తల నినాదాలతో రాజకీయం వేడెక్కింది. కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు.
ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్రెడ్డి కార్యాలయం ముట్టడికి బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు యత్నించగా పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు. బీఆర్ఎస్, వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయాలు పక్కపక్కనే ఉండటంతో శాంతిభద్రతలను అదుపుచేయడం వరంగల్ పోలీసులకు పెను భారంగా మారింది. అయినా కూడా కొంతమంది బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ శ్రేణులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ హనుమకొండలో నిర్వహించిన జన చైతన్య సభ తర్వాత ఈ దాడులు జరగడం గమనార్హం. మాజీ ఎమ్మెల్యే దాస్యం వినయ్ భాస్కర్, ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్ రెడ్డిల మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమనేలా రాజకీయం గరంగరంగా మారింది.
సవాళ్లకు ప్రతి సవాళ్లు
బీఆర్ఎస్ సర్కారు హాయాంలోనే వరంగల్ అభివృద్ధి జరిగిందని మూడేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో చేసిందేమీ లేదని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ విమర్శించగా ప్రతిగా స్పందించిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి దమ్ముంటే చర్చకు రావాలని, సత్తా ఉంటే పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో పోటీ చేయాలని సవాల్ విసిరారు. ఎమ్మెల్యే సవాల్కు మాజీ ఎమ్మెల్యే, బీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ స్పందించారు. ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి తన పదవికి రాజీనామా చేసి మళ్లీ పోటీ చేయాలని ప్రతిసవాల్ విసిరారు. దీంతో ఇవాళ సాయంత్రం బాలసముద్రంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయాలకు పెద్దఎత్తున రెండు పార్టీల కార్యకర్తలు చేరుకున్నారు.
పార్టీ కార్యాలయం లోపలికి
కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఎమ్మెల్యే రాజేందర్ రెడ్డి క్యాంపు కార్యాలయం ఎదుట బైఠాయించగా వారిని పోలీసులు పార్టీ కార్యాలయం లోపలికి పంపించారు. తర్వాత కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఒక్కసారిగా దూసుకొచ్చి బీఆర్ఎస్ కార్యాలయం లోపలికి చొచ్చుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించి బయట పెట్టిన ఫ్లెక్సీలను చించేశారు. తర్వాత బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు కూడా బయటకు రావడంతో రెండు వర్గాలు రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. దీంతో పరిస్థితి ఒక్కసారిగా తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా మారింది.
"కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతల సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లతో నేతలంతా దాడులు చేసుకునేందుకు పరిస్థితులు దారి తీశాయి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్, ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం వద్ద గుమిగూడి దాడులు చేసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇరు వర్గాల నాయకులను అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేశాం. ఏం చేసినా శాంతి యుతంగానే చేయాలి. ఆఫీసులపై దాడులు, ఫ్లెక్సీలు చించడం వంటివి చేయకూడదు" -కవిత, డీసీపీ
భారీగా పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు
సెంట్రల్ జోన్ డీసీపీతో పాటు భారీగా చేరుకున్న పోలీసులు ఇరు పార్టీల కార్యకర్తలను చెదరగొట్టారు. తర్వాత కార్యకర్తలను పోలీసు వాహనాల్లో అక్కడి నుంచి వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలించారు. రెండు కార్యాలయాల వద్ద భారీగా పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే ఊరుకోబోమని డీసీపీ ధారా కవిత హెచ్చరించారు.
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