పాడి కౌశిక్రెడ్డిపై దాడికి యత్నించిన బీజేపీ కార్యకర్తలు - గంగుల క్యాంప్ ఆఫీస్ వద్ద ఉద్రిక్తత
కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత - పాడి కౌశిక్రెడ్డిపై దాడికి యత్నించిన బీజేపీ కార్యకర్తలు - ఎమ్మెల్యే గంగుల క్యాంపు ఆఫీస్ వద్దకు చేరుకున్న బీఆర్ఎస్, బీజేపీ శ్రేణులు
Tension at the Karimnagar MLAs Camp Office (ETV)
Published : May 7, 2026 at 12:28 PM IST
Attack on Paddy Koushik Reddy : కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది. ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్రెడ్డిపై బీజేపీ కార్యకర్తలు దాడికి యత్నించారు. ఎమ్మెల్యే కౌశిక్రెడ్డి కారును ధ్వంసం చేశారు. ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ క్యాంపు ఆఫీసులోని ఫర్నీచర్ను బీజేపీ కార్యకర్తలు ధ్వంసం చేశారు. ఎమ్మెల్యే గంగుల క్యాంపు ఆఫీస్ వద్దకు బీఆర్ఎస్, బీజేపీ శ్రేణులు చేరుకున్నారు. కరీంనగర్లో గంగుల క్యాంప్ ఆఫీస్ వద్ద ప్రెస్మీట్ పెట్టేందుకు కౌశిక్రెడ్డి వచ్చారు.