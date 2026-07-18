'బుల్లెట్ ట్రైన్' భూమికి కంచె వేస్తున్న హైడ్రా - అడ్డుకున్న రైతులు : బహదూర్గూడలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత
బహదూర్గూడ గ్రామంలో భారీగా మోహరించిన పోలీసులు, హైడ్రా అధికారులు - బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టుకు ప్రతిపాదించిన ప్రభుత్వ భూమికి కంచె వేస్తున్న హైడ్రా - రైతులు అడ్డుకోవడంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత
Published : July 18, 2026 at 11:31 AM IST
High Tension In Bahadurguda Lands : రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ పరిధిలోని బహదూర్గూడలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చోటు చేసుకున్నాయి. బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టు కోసం సేకరించిన భూములకు కంచె వేసేందుకు వెళ్లిన స్థానిక రెవెన్యూ, హైడ్రా అధికారులకు రైతులకు మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. 650 ఎకరాల భూమికి హైడ్రా సాయంతో కంచె వేసేందుకు వెళ్లిన అధికారులను రైతులు అడ్డుకున్నారు.
భూములకు కంచె వేయడాన్ని నిరసిస్తూ ఆర్డీవో శ్రీధర్తో స్థానికులు వాగ్వాదానికి దిగారు. అధికారుల తీరును నిరసిస్తూ రైతులు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. దీంతో రైతులు, పోలీసులకు మధ్య జరిగిన తోపులాటలో నరసింహ అనే రైతు స్పృహతప్పి పడిపోయారు. అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా తోటి రైతులు అడ్డుకున్నారు. తమకు న్యాయం చేశాకే భూములకు కంచె వేయాలని స్థానికులు, రైతులు పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేశారు.