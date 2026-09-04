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పెదకాకానిలో వైఎస్సార్సీపీ శాంతి కల్యాణం - టీడీపీ ఆందోళన - ఉద్రిక్తత

గుంటూరు జిల్లా పెదకాకాని మల్లేశ్వరస్వామి ఆలయం సమీపంలో ఉద్రిక్తత - అమ్మవారి మంగళసూత్రం చోరీపై శాంతి కల్యాణం తలపెట్టిన వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి మురళి

Tension at Pedakakani Temple
గుంటూరు జిల్లా పెదకాకాని మల్లేశ్వరస్వామి ఆలయం సమీపంలో ఉద్రిక్తత (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 12:46 PM IST

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Updated : September 4, 2026 at 1:53 PM IST

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Tension at Pedakakani Temple: గుంటూరు జిల్లా పెదకాకాని మల్లేశ్వరస్వామి ఆలయం వద్ద శుక్రవారం ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. అమ్మవారి మంగళసూత్రం చోరీపై వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి మురళి శాంతి కల్యాణం నిర్వహించాలని తలపెట్టారు. ఈ క్రమంలో ఆలయానికి వెళ్తున్న వైఎస్సార్సీపీ నేత మల్లాది విష్ణును తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు అడ్డుకున్నారు. ఆలయంపై కుట్ర చేసి భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

అర్చకుడు అరెస్ట్​:​ చోరీ చేసిన అర్చకుడు రణధీర్‌ను ఇప్పటికే పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలోనే తాత్కాలిక అర్చకుడిగా రణధీర్‌ నియమితులయ్యారు. ప్రభుత్వంపై చేసిన విమర్శలను వెనక్కి తీసుకోవాలని, బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పిన తర్వాతే కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవాలని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు డిమాండ్‌ చేశారు. ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న పోలీసులు పరిస్థితి అదుపు చేశారు.

పెదకాకానిలో ఉద్రిక్తత - శాంతి కల్యాణం పేరుతో అశాంతి రేకెత్తిస్తున్నారని టీడీపీ ఆందోళన (ETV Bharat)

దొంగతనం చేసిన వారిని పోలీసులు ఇప్పటికే గుర్తించి ఆభరణాలను ఆలయానికి అప్పగించారు. అయినప్పటికీ అంబటి మురళీ తాను చేయించిన నగను ఆలయంలో అందజేసి శాంతికల్యాణం నిర్వహించేందుకు వచ్చారు. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వైఎస్సార్సీపీ నేతలను ఈ కార్యక్రమానికి పిలిచి రాజకీయం చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. దీనిపై స్థానికంగా ఉన్న టీడీపీ శ్రేణులు ఆగ్రహం వెలిబుచ్చాయి. వారంతా పెద్ద ఎత్తున ఆలయం వద్దకు చేరుకుని వైఎస్సార్సీపీ నేతలను అడ్డుకున్నారు. దీంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని మురళీతో పాటు మరికొందరిని ఆలయం లోపలికి పంపించారు. బయట నుంచి వచ్చిన వారిని వెనక్కు వెళ్లాలని సూచించారు.

'గత నెల 18న అమ్మవారి మంగళసూత్రం కనిపించడం లేదని ఆలయ అర్చకులు గుర్తించారు. అదే నెల 21న పెదకాకాని పోలీసు​లకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు అనంతరం అన్ని ఆధారాలు సేకరించి ఆయల అర్చకుల్లో ఒకరైన రణధీర్​ బాధ్యుడిగా తేలింది. దీంతో అతడ్ని అరెస్టు చేసి, ఆ నగను రికవరీ చేశాం. రణధీర్​ను కోర్టులో హాజరుపరిచాం. నేడు వైఎస్సార్సీపీ నేత మరో నగ తయారు చేసి అమ్మవారికి సమర్పించేందుకు ప్రణాళిక చేశారు. ఈ రోజు దాని కోసం ఏర్పాట్లు చేశారు. అమ్మవారి మంగళసూత్రం చోరీ వ్యవహారాన్ని వైఎస్సార్సీపీ రాజకీయం చేస్తుందని టీడీపీ నేతలు తప్పుబట్టింది. దొంగను పట్టుకుని సొత్తు స్వాధీనం చేసుకున్నాక ఇలాంటి కార్యాక్రమాలు ఏంటని ప్రశ్నించారు. ఆలయంలో పూజల అనంతరం అంబటిమురళీ వెళ్లిపోయారు. టీడీపీ శ్రేణులు ఆలయానికి వెళ్లే రహదారిని పుసుపు నీళ్లతో శుద్ధి చేశారు. పోలీసులు సకాలంలో జోక్యం చేసుకుని పరిస్థితిని చక్కదిద్దారు.' -మురళీ కృష్ణ, గుంటూరు నార్త్‌ డీఎస్పీ

అర్చకుడి అత్యాశ - పని చేస్తున్న ఆలయంలోనే దొంగతనం

6 నెలల్లో 3 సార్లు ఆలయంలో బంగారం మాయం - అర్చకులు ఏం చేశారంటే?

Last Updated : September 4, 2026 at 1:53 PM IST

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