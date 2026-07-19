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శంషాబాద్ బహదూర్‌గూడలో హైటెన్షన్ - వారందరిపై కేసులు నమోదు

బహదూర్‌గూడలో మహిళా రైతులు, స్థానిక రైతులపై కేసులు నమోదు - ప్రభుత్వ విధులకు ఆటంకం కలిగించినట్లు ఆరోపిస్తూ కేసు నమోదు - సర్వే నంబర్లు 28, 62లో ప్రభుత్వ భూమికి ఫెన్సింగ్ వేసిన అధికారులు

Bahadurguda
Bahadurguda (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 19, 2026 at 3:00 PM IST

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Tention At Bahaduraguda : శంషాబాద్ బహదూర్‌గూడ వ్యవహారంలో మహిళా రైతులు, స్థానిక అన్నదాతలపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. బీఆర్‌ఎస్, బీజేపీ నేతలతో పాటు మొత్తం 36 మందిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. పటోళ్ల కార్తీక్‌రెడ్డి, పంతంగి భూపాల్‌గౌడ్, సెవెల్ల మహేందర్‌, కోలన్ ప్రదీప్‌రెడ్డి తదితర రాజకీయ నాయకులపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. ప్రభుత్వ విధులకు ఆటంకం కలిగించారంటూ కేసులు పెట్టారు. కేసు నమోదు చేసినవారు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్లు ఎఫ్ఐఆర్‌లో పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

రెచ్చగొట్టే ఆలోచన మానుకోవాలి : బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ ప్రాజెక్టు అంశంలో రైతులకు అన్యాయం జరగకూడదని సీఎం ఆలోచించారని ఎమ్మెల్యే ప్రకాశ్‌గౌడ్‌ తెలిపారు. బీఆర్‌ఎస్‌, బీజేపీ నేతల మాటలు విని మోసపోవద్దని రైతులను కోరారు. రైతులకు అన్యాయం చేసే ఆలోచన ప్రభుత్వానికి లేదని, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు రైతులను రెచ్చగొట్టే ఆలోచన మానుకోవాలని హితవు పలికారు. భూమి కోల్పోతున్న రైతులకు న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఎకరానికి 600 గజాల చొప్పున హెచ్‌ఎండీఏ లేఅవుట్ ప్లాట్లు కేటాయిస్తామని చెప్పారు. అయితే రైతులు 800 గజాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారన్నారు. రైతులు పట్టా లేని భూమితో ఇబ్బందుల కంటే ప్లాట్లు తీసుకోవడం మంచిదని సూచించారు.

బహదూర్‌గూడలో పోలీసుల పహర : శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయం సమీపంలోని బహదూర్‌గూడ గ్రామంలో 650 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూముల స్వాధీన ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. సర్వే నంబర్లు 28, 62లో భూమి చుట్టూ హైడ్రా సిబ్బంది ఫెన్సింగ్‌ వేస్తున్నారు. అర్ధరాత్రి దీక్షా శిబిరాన్ని అధికారులు తొలగించారు. ఆ ప్రాంతంలో కూడా ఫెన్సింగ్‌ ఏర్పాటు చేశారు. బహదూర్‌గూడ గ్రామాన్ని పోలీసులు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. అనంతం భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. బయటి వ్యక్తులు బహదూర్‌గూడ గ్రామంలోకి రాకుండా పోలీసులు పహారా కాస్తున్నారు.

హైడ్రాను అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించడంతో ఉద్రిక్తత : బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టు కోసం 650 ఎకరాల భూమి కేటాయింపుపై రైతన్నలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మార్కెట్ విలువకు ప్రకారం పరిహారం లేదా భూమికి బదులుగా భూమి ఇవ్వాలని అన్నదాతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తమకు న్యాయం చేయాలని గత 8 రోజులుగా భూముల వద్ద దీక్ష చేస్తున్నారు. శనివారం అక్కడికి వచ్చిన హైడ్రాను అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించడంతో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది.

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TENSION AT BAHADURGUDA
శంషాబాద్ బహదుర్గూడలో హైటెన్షన్
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