అంబటి రాంబాబు ఇంటి వద్ద ఉద్రిక్తత - క్షమాపణలకు డిమాండ్
సీఎం చంద్రబాబుపై అంబటి రాంబాబు అసభ్యపదజాలం - టీడీపీ నేతల ఆగ్రహం - క్షమాపణలకు డిమాండ్ - అంబటి ఇంటి దగ్గర ఆందోళన
Published : January 31, 2026 at 5:43 PM IST
Tension at Ambati Rambabu's House in Guntur :
- గుంటూరు: అంబటి రాంబాబు ఇంటి వద్ద ఉద్రిక్తత
- అంబటి రాంబాబు ఇంటిపై రాళ్లు రువ్విన టీడీపీ శ్రేణులు
- అంబటి రాంబాబు ఇంట్లోని కిటికీ అద్దాలు, పూలకుండీలు ధ్వంసం
- కోడిగుడ్లు విసిరి నిరసన తెలుపుతున్న టీడీపీ మహిళా కార్యకర్తలు
- గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గళ్లా మాధవి ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన
- చంద్రబాబుపై అసభ్య వ్యాఖ్యలు చేసిన అంబటి క్షమాపణ చెప్పాలన్న మాధవి
- నవభారతనగర్లోని అంబటి ఇంటి వద్ద పోలీసుల మోహరింపు
- క్షమాపణ చెప్పకుంటే అంబటికి తగిన బుద్ధి చెబుతామని ఆగ్రహం
