అంబటి రాంబాబు ఇంటి వద్ద ఉద్రిక్తత - క్షమాపణలకు డిమాండ్​

సీఎం చంద్రబాబుపై అంబటి రాంబాబు అసభ్యపదజాలం - టీడీపీ నేతల ఆగ్రహం - క్షమాపణలకు డిమాండ్​ - అంబటి ఇంటి దగ్గర ఆందోళన

Tension at Ambati Rambabu's House in Guntur
Tension at Ambati Rambabu's House in Guntur (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 5:43 PM IST

1 Min Read
Tension at Ambati Rambabu's House in Guntur :

  • గుంటూరు: అంబటి రాంబాబు ఇంటి వద్ద ఉద్రిక్తత
  • అంబటి రాంబాబు ఇంటిపై రాళ్లు రువ్విన టీడీపీ శ్రేణులు
  • అంబటి రాంబాబు ఇంట్లోని కిటికీ అద్దాలు, పూలకుండీలు ధ్వంసం
  • కోడిగుడ్లు విసిరి నిరసన తెలుపుతున్న టీడీపీ మహిళా కార్యకర్తలు
  • గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గళ్లా మాధవి ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన
  • చంద్రబాబుపై అసభ్య వ్యాఖ్యలు చేసిన అంబటి క్షమాపణ చెప్పాలన్న మాధవి
  • అంబటి చేతులు జోడించి క్షమాపణలు చెప్పాలని ఎమ్మెల్యే గళ్లా మాధవి డిమాండ్‌
  • నవభారతనగర్‌లోని అంబటి ఇంటి వద్ద పోలీసుల మోహరింపు
  • అంబటి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని మహిళా కార్యకర్తల డిమాండ్‌
  • అంబటి క్షమాపణ చెప్పేవరకు వెళ్లబోమన్న టీడీపీ మహిళా కార్యకర్తలు
  • క్షమాపణ చెప్పకుంటే అంబటికి తగిన బుద్ధి చెబుతామని ఆగ్రహం
  • అంబటి బయటకు వచ్చి బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పాలని మహిళల డిమాండ్‌
  • అంబటి రాంబాబు ఇల్లు, కార్యాలయం వద్ద పోలీసుల మోహరింపు
  • చంద్రబాబు కుటుంబసభ్యులకు క్షమాపణలు చెప్పాలని టీడీపీ శ్రేణుల డిమాండ్‌

